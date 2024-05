La Francia a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà la Francia a EURO 2024?

La Francia è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme ad Austria, Paesi Bassi e Polonia.

Il cammino della Francia verso EURO 2024: guarda tutti i gol

Calendario Francia nel Gruppo D

Gruppo D

- Austria (Düsseldorf, 17 giugno, 21:00)- Paesi Bassi (Lipsia, 21 giugno, 21:00)- Polonia (Dortmund, 25 giugno, 18:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore della Francia?

Didier Deschamps è un'icona del calcio francese e si è guadagnato questa reputazione sia da giocatore che da allenatore. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo 1998 ed EURO 2000, l'ex centrocampista ha continuato ad allenare con successo il Monaco, la Juventus e il Marsiglia, per poi assumere l'incarico di Ct della Francia. Da allenatore ha vinto la Coppa del Mondo 2018 ma ha perso le finali di EURO 2016 e dei mondiali del 2022. Stavolta cercherà disperatamente di aggiungere un altro titolo importante alla sua scintillante bacheca.

Come si è qualificata la Francia a EURO 2024?

Vincitrice Gruppo B: G8 V7 P1 S0 GF29 GS3

La Francia, due volte vincitrice, non manca la fase finale di EURO dal 1988. Padrona di casa nel 2016, quando ha perso in finale contro il Portogallo, è allenata da Deschamps dal 2012 e si è qualificata il 13 ottobre con una vittoria per 2-1 contro i Paesi Bassi.



La Francia a EURO

EURO precedenti: 10, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1984, 2000)

EURO 2020: ottavi di finale

Tutti i gol della Francia a EURO 2020

Maggior numero di presenze alla fase finale

16: Lilian Thuram

15: Hugo Lloris

14: Zinédine Zidane

Maggior numero di gol alla fase finale

9: Michel Platini

7: Antoine Griezmann

6: Thierry Henry

Biglietti per le partite della Francia a EURO 2024

Orari CET