La Cechia a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà la Cechia a EURO 2024?

La Cechia è stata sorteggiata nel Gruppo F insieme alla Georgia (vincitrice dello spareggio C), Portogallo e Turchia.

Tutti i gol della Cechia nelle qualificazioni a EURO 2024

Calendario della Cechia nel Gruppo E

- Portogallo (Lipsia, 18 giugno, 21:00)- Georgia (Amburgo, 22 giugno, 15:00)- Turchia (Amburgo, 26 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore della Cechia?

Ex centrocampista della Cecoslovacchia, Ivan Hašek ha allenato in tutto il mondo. Oltre che a livello di club in Francia, Giappone e Dubai, ha lavorato con le nazionali di Gabon e Libano. Nominato a gennaio di quest'anno, è al secondo mandato sulla panchina della Cechia dopo aver collezionato cinque presenze nel 2009.

Come si è qualificata la Cechia a EURO 2024?

Secondo posto Gruppo E: G8 V4 P3 S1 GF12 GS6

L'ottava presenza consecutiva alla fase finale è stata garantita dalla facile vittoria contro la Moldavia alla decima giornata. La Cechia ha raggiunto i quarti di finale (due volte), le semifinali e la finale nelle ultime sette edizioni e cercherà di ripetersi dopo il trionfo della Cecoslovacchia del 1976 ispirato da Antonín Panenka.

La Cechia a EURO

EURO precedenti: 10*, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1976)**

EURO 2020: quarti di finale

*compresa Cecoslovacchia**come Cecoslovacchia

Tutti i gol della Cechia a EURO 2020

Maggior numero di presenze alla fase finale

14: Petr Čech

14: Karel Poborský

12: Pavel Nedvěd

Maggior numero di gol alla fase finale

5: Milan Baroš

5: Patrik Schick

4: Vladimír Šmicer

Biglietti per le partite della Cechia a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET