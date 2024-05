UEFA EURO 2024 e Albärt saranno protagonisti del Piñata Smashlings™ di Roblox

La UEFA ha stretto una collaborazione con Toikido per portare l'emozione di UEFA EURO 2024 nel popolare gioco Piñata Smashlings™ di Roblox

La collaborazione prevede la partecipazione della mascotte ufficiale Albärt e la presenza dell'Isola del Calcio di EURO 2024 nell'incredibile mondo di Piñata Smashlings™. Questo evento speciale, in programma dal 15 maggio al 14 luglio, offre un'esperienza coinvolgente nello stadio con giochi a tema calcistico, pignatte, tesori e la possibilità di salire di livello e guadagnare denaro virtuale nel gioco, sostenendo al contempo la missione della UEFA di ispirare i più giovani a emulare i propri eroi del torneo e a vivere uno stile di vita fisicamente attivo.

I giocatori dell'Isola di Calcio di EURO 2024 rimarranno connessi al torneo attraverso schermi digitali che mostreranno all'interno del gioco i risultati delle partite di EURO in diretta, rafforzando il legame tra gioco virtuale e reale. La fan zone all'interno del gioco offrirà ai giocatori uno spazio per celebrare le loro squadre preferite e i momenti più belli del torneo, mentre i tifosi che acquisteranno il peluche ufficiale di Albärt potranno sbloccare ricompense digitali esclusive nel gioco, tra cui un Albärt Smashling unico nel suo genere.

L'iniziativa Make Moves di UEFA EURO 2024, guidata dalla mascotte Albärt e dalla stella della Germania, Jamal Musiala, è attualmente in corso in migliaia di scuole e club in tutta Europa. L'aggiunta dell'integrazione del gioco in Piñata Smashlings™ garantisce che il torneo raggiunga e ispiri il pubblico più giovane sia nei campi di gioco reali che in quelli virtuali.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA, ha detto: "EURO 2024 ha il potenziale per ispirare milioni di ragazze e ragazzi a giocare a calcio e a vivere uno stile di vita sano e attivo, quindi è importante per noi portare il torneo sulle piattaforme e negli spazi che già occupano. Con Toikido e Piñata Smashlings™, abbiamo creato un'esperienza calcistica accattivante che unisce il virtuale al reale e che speriamo possa attirare i giovani verso il nostro sport".

