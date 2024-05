L'Ucraina a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone è l'Ucraina a EURO 2024?

L'Ucraina è stata sorteggiata nel Gruppo E insieme a Romania, Slovacchia e Belgio.

Tutti i gol dell'Ucraina nelle qualificazioni a EURO 2024

Calendario Ucraina a EURO 2024, Gruppo E

contro Romania (Monaco di Baviera, 17 giugno, 15:00)

contro Slovacchia (Düsseldorf, 21 giugno, 15:00)

contro Belgio (Stoccarda, 26 giugno, 18:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore dell'Ucraina

Serhiy Rebrov e Andriy Shevchenko sono stati compagni d'attacco nella Dynamo Kyiv, e adesso lavorano ancora una volta insieme; Rebrov è allenatore della nazionale, mentre Shevchenko è responsabile della Federcalcio ucraina (UAF). Capocannoniere di tutti i tempi della Premier League ucraina con 123 gol, Rebrov ha allenato la Dynamo, il Ferencváros e l'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti vincendo titoli nazionali.

Come si è qualificata l'Ucraina a EURO 2024?

Terza Gruppo C

Semifinale spareggio: Bosnia-Erzegovina - Ucraina 1-2

Finale spareggio: Ucraina - Islanda 2-1

La squadra di Rebrov non è riuscita a superare i campioni in carica dell'Italia nella corsa al secondo posto del Gruppo C vinto dall'Inghilterra, ma ha portato a termine il lavoro negli spareggi, rimontando la Bosnia-Erzegovina e poi l'Islanda per assicurarsi la qualificazione al quarto EURO consecutivo.

L'Ucraina a EURO

Partecipazioni a EURO: 3, l'ultima EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: quarti di finale (2020)

EURO 2020: quarti di finale

Tutti i gol dell'Ucraina a EURO

Più presenze nelle fasi finali

11: Andriy Yarmolenko

8: Oleksandr Zinchenko

Più gol nelle fasi finali

2: Andriy Shevchenko

2: Roman Yaremchuk

2: Andriy Yarmolenko

I biglietti delle partite dell'Ucraina a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET