La Slovenia a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà la Slovenia a EURO 2024?

La Slovenia è stata sorteggiata nel Gruppo C insieme a Danimarca, Serbia e Inghilterra.

Tutti i gol della Slovenia verso EURO 2024

Calendario Slovenia a EURO 2024, Gruppo C

contro Danimarca (Stoccarda, 16 giugno, 18:00)

contro Serbia (Monaco, 20 giungo, 15:00)

contro Inghilterra (Colonia, 25 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore della Slovenia?

Matjaž Kek era già stato alla guida della nazionale slovena. Dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore al Maribor, Kek è stato nominato commissario tecnico della Slovenia per la prima volta nel 2007 e, durante la Coppa del Mondo 2010, ha portato la squadra al terzo posto nel proprio girone. Dopo le esperienze con la squadra saudita dell'Al-Ittihad e con il Rijeka, in Croazia, Kek è tornato alla guida della Slovenia nel 2018. Si è assicurato la prima qualificazione della sua nazionale a una fase finale di EURO dopo 24 anni.

Come si è qualificata la Slovenia a EURO 2024?

Seconda gruppo H: G10 V7 P1 S2 GF20 GS9

Sconfitta solo due volte in dieci partite, la squadra di Kek ha concluso il suo cammino verso EURO con una vittoria per 2-1 contro i rivali per il secondo posto, il Kazakistan, raggiungendo un la fase finale di un torneo internazionale per la quarta volta in assoluto e per la prima dopo la Coppa del Mondo del 2010. Non hanno mai superato la fase a gironi.

La Slovenia a EURO

Precedenti EURO: 1, l'ultimo EURO 2000

Miglior piazzamento EURO: Fase a gironi (2000)

EURO 2020: non qualificata

Highlights EURO 2000: Jugoslavia – Slovenia 3-3

Più presenze nelle fasi finali

3: 11 giocatori



Più gol nelle fasi finali

3: Zlatko Zahovič

1: Miran Pavlin

I biglietti delle partite della Slovenia a EURO 2024

Orari CET