La Scozia a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale gruppo sarà la Scozia a EURO 2024?

La Scozia è stata sorteggiata nel Gruppo A insieme a Germania, Svizzera e Ungheria.

Tutti i gol della Scozia verso EURO 2024

Calendario Scozia a EURO 2024, Gruppo A

contro Germania (Monaco, 14 giugno, 21:00)

contro Svizzera (Colonia, 19 giugno, 21:00)

contro Ungheria (Stoccarda, 23 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore della Scozia?

Personaggio iconico del calcio scozzese, Steve Clarke ha allenato il West Bromwich Albion, Reading e Kilmarnock prima di assumere l'incarico di commissario tecnico della Scozia a maggio 2019. Nel 2021 ha condotto la nazionale alla prima fase finale di EURO dal 1996 passando dagli spareggi di EURO 2020, ma ha chiuso il torneo all'ultimo posto del Gruppo D. Tuttavia dopo un cammino di qualificazione più che convincente, la sua squadra si presenterà a EURO 2024 piena di fiducia di poter migliorare le prestazioni di tre anni fa.

Come si è qualificata la Scozia a EURO 2024?

Seconda Gruppo A: G8 V5 P2 S1 GF17 GS8

La squadra di Clarke si è qualificata alla fase finale dopo che la Norvegia non è riuscita a conquistare i tre punti in casa contro la Spagna il 15 ottobre. La Scozia è adesso alla sua seconda qualificazione consecutiva agli Europei, anche se è uscita alla fase a gironi in tutte e tre le partecipazioni alle fasi finali. Non vincono una partita di una fase finale da EURO '96.

La Scozia a EURO

Precedenti EURO: 3, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento EURO: fase a gironi (1992, 1996, 2020)

EURO 2020: fase a gironi

EURO 92: Germania-Scozia 2-0

Più presenze nelle fasi finali

6: Andy Goram

6: Gary McAllister

6: Stuart McCall

Più gol nelle fasi finali

1: Brian McClair

1: Paul McStay

1: Ally McCoist

1: Gary McAllister

1: Callum McGregor

I biglietti delle partite della Scozia a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET