Giovedì inizia la vendita last minute dei biglietti per EURO 2024

Giovedì 2 maggio alle 11:00 CEST, a meno di 50 giorni all'inizio di UEFA EURO 2024, la UEFA metterà in vendita altri biglietti su EURO2024.com/tickets.

I biglietti comprendono quelli offerti per la rivendita a marzo/aprile tramite la piattaforma ufficiale, i biglietti disponibili dopo aver concluso le configurazioni degli stadi e un numero cospicuo di biglietti con visuale limitata a prezzi scontati.

La vendita last minute verrà effettuata in base all'ordine di arrivo e fino a esaurimento scorte. Probabilmente, per i tifosi sarà l'ultima possibilità di acquistare i biglietti per guardare EURO 2024 allo stadio.

Come nelle fasi di vendita precedenti, i biglietti dovrebbero esaurirsi molto rapidamente, soprattutto per le partite più richieste come quelle della Germania padrona di casa o la finale. Il numero di biglietti disponibili varia da partita a partita e in totale verranno messi a disposizione più di 100.000 tagliandi.

Qualora fossero disponibili altri biglietti in vista della fase finale del torneo, verrà pubblicato un annuncio su EURO2024.com/tickets.

Per informazioni sui pacchetti Hospitality ufficiali per EURO 2024, visitare 2024-hospitality.com.