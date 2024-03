Georgia: record e statistiche a EURO

STATISTICHE GENERALI: LA GEORGIA HA MAI VINTO EURO?

Miglior piazzamento: N/D

Partecipazioni a EURO: N/D

EURO ospitati: N/D

Bilancio complessivo: G0 V0 P0 S0 GF0 GS0

Bilancio fase a gironi: G0 V0 P0 S0 GF0 GS0

Bilancio fase a eliminazione diretta: G0 V0 P0 S0 GF0 GS0

Bilancio EURO per edizione

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 non qualificata

2020 non qualificata

RECORD PER SQUADRA

Vittoria più larga

N/D



Sconfitta più pesante

N/D



Pareggio con più gol

N/D

Partita con più gol

N/D

Più gol segnati a EURO

N/D

Meno gol segnati a EURO

N/D



Più marcatori diversi a EURO

N/D



Meno marcatori diversi a EURO

N/D

RECORD E STATISTICHE FASE A GIRONI

Partecipazioni: N/D

Gironi superati: N/D

Gironi vinti: N/D

Secondi posti nei gironi: N/D

Gironi da imbattuti: N/D

Gironi senza vittorie: N/D

Miglior fase a gironi: N/D

Peggior fase a gironi: N/D

Qualificazione con meno punti: N/D

Mancata qualificazione con più punti: N/D

Vittoria più larga

N/D



Sconfitta più pesante

N/D

Pareggio con più gol

N/D

Partita con più gol

N/D

Più gol fatti nella fase a gironi

N/D

Più gol subiti nella fase a gironi

N/D

Meno gol fatti nella fase a gironi

N/D

Meno gol subiti nella fase a gironi

N/D

RECORD E STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G0 V0 S0

Quarti di finale

G0 V0 S0

Semifinale

G0 V0 S0



Finale

G0 V0 S0

Vittoria più larga

N/D

Sconfitta più pesante

N/D

Partita con più gol

N/D



Supplementari

N/D

RECORD GIOCATORI

La Georgia partecipa per la prima volta a EURO.

Più presenze

N/D

Più gol

N/D

Triplette

N/D



Più fasi finali con gol

N/D

Giocatori più giovani alla fase finale di EURO

N/D



Marcatori più giovani alla fase finale di EURO

N/D

Giocatori più anziani alla fase finale di EURO

N/D

Marcatori più anziani alla fase finale di EURO

N/D

Gol più veloce

N/D

ALLENATORI

La Georgia partecipa per la prima volta a EURO.

Più fasi finali

N/D

Più partite

N/D

Più vittorie

N/D

Allenatore più giovane

N/D

Allenatore più anziano

N/D

RIGORI

Calci di rigore

N/D

TUTTE LE PARTITE A EURO

2024

Turchia - Georgia (fase a gironi, Dortmund)

Georgia - Cechia (fase a gironi, Amburgo)

Georgia - Portogallo (fase a gironi, Gelsenkirchen)