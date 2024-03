La piattaforma di rivendita biglietti di UEFA EURO 2024 riapre ai tifosi

Si è riaperta l'ultima finestra di rivendita biglietti: i possessori di biglietti per le partite di UEFA EURO 2024 possono adesso mettere in vendita fino al 15 aprile i biglietti che non utilizzeranno.

Questi biglietti saranno poi messi in vendita all'inizio di maggio insieme ad altri eventuali biglietti rimasti invenduti.

Tra il 6 e l'11 marzo, i tifosi hanno avuto la possibilità di mettere in vendita i loro biglietti indesiderati al valore nominale. In totale, solo 39.398 biglietti sono stati inseriti per la rivendita attraverso il portale biglietti della UEFA, il totale più basso di sempre rispetto a tutti i precedenti tornei EURO. Questo dimostra l'immenso interesse per le partite che si svolgeranno in Germania quest'estate.

Il 13 marzo, per l'apertura della piattaforma di rivendita, oltre 250.000 tifosi si sono messi virtualmente in coda per acquistare i biglietti all'apertura del portale alle 11:00 CET, e tutti i 39.398 tagliandi a disposizione sono stati acquistati in poche ore.

La prossima e ultima finestra di rivendita è stata aperta e resterà attiva fino al 15 aprile. Accedendo al portale, i tifosi avranno la possibilità di mettere in vendita i biglietti indesiderati per la rivendita ufficiale a prezzo nominale che si svolgerà a inizio maggio.

Si prevede che il numero di biglietti da mettere in rivendita durante questa seconda fase sarà molto basso. Pertanto, la UEFA rilascerà altri biglietti nell'ambito delle vendite last-minute che inizieranno in parallelo. Oltre a un numero significativo di biglietti a visuale limitata, qualsiasi altro biglietto che si renderà disponibile dopo la finalizzazione operativa dell'allestimento degli stadi, che determinerà il numero esatto di posti a sedere, sarà incluso in questo stock di biglietti. La vendita last-minute durerà fino all'esaurimento dei biglietti e si prevede che sarà l'ultima possibilità per i tifosi di assicurarsi un tagliando prima del 14 giugno (primo giorno del torneo).

La piattaforma di rivendita ufficiale è l'unica autorizzata a rivendere i biglietti per UEFA EURO 2024. Si ricorda ai tifosi di non utilizzare altre piattaforme per l'acquisto o la vendita dei biglietti, per evitare spiacevoli inconvenienti dovuti all'acquisto di biglietti non validi.