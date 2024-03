UEFA eEURO 2024: tutto quello da sapere

Quando inizia UEFA eEURO 2024?

UEFA eEURO 2024 inizierà con la fase a gironi che si giocherà il 16 e 17 marzo. Nel corso di due giorni, i giocatori che rappresentano 51 nazionali UEFA si sfideranno per conquistare un posto nella fase finale live di eEURO 2024.

Chi partecipa?

I giocatori che rappresentano le nazionali europee sono stati scelti a gennaio (2024), o attraverso un torneo oppure per nomina diretta.

In quale piattaforma si giocherà UEFA eEURO 2024?

EA SPORTS FC™ 24 sarà la piattaforma ufficiale di UEFA eEURO 2024.

Come funziona la fase a gironi?

La fase a gironi sarà un torneo online che prevede sette gironi col formato del round-robin. La competizione sarà spietata poiché solo il campione di ogni girone andrà alla fase finale di UEFA eEURO 2024. I tifosi possono aspettarsi un torneo ricco di gol e spettacolo dove i migliori giocatori d'Europa metteranno in mostra le loro skill da campioni.

Cosa succede dopo?

Il vincitore di UEFA eEURO 2024 sarà colui che vincerà la finale che si giocherà quest'estate dal vivo in Germania. I padroni di casa della Germania completeranno la rosa delle otto finaliste. I tifosi potranno assistere a partite intense in questa battaglia per la supremazia sul campo virtuale.