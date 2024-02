UEFA EURO 2024: dove andranno in ritiro le squadre?

UEFA EURO 2024 si giocherà in dieci città tedesche. Le partite della fase a gironi sono state organizzate in tre cluster regionali, in modo da abbreviare gli spostamenti sia per le nazionali che per i loro tifosi.

Le 21 squadre della fase finale hanno annunciato dove alloggeranno e si alleneranno per tutta la durata di EURO 2024, in programma da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio.

Ritiro: Kamen

Gruppo B

contro Italia (Dortmund, 15 giugno, 21:00)

contro Croazia (Amburgo, 19 giugno, 15:00)

contro Spagna (Düsseldorf, 24 giugno, 21:00)

Ritiro: Berlino

Gruppo D

contro Francia (Düsseldorf, 17 giugno, 21:00)

contro Vincitrice spareggio A (Berlino, 21 giugno, 18:00)

contro Paesi Bassi (Berlino, 25 giugno, 18:00)

Ritiro: Ludwigsburg

Gruppo E

contro Slovacchia (Francoforte, 17 giugno, 18:00)

contro Romania (Colonia, 22 giugno, 21:00)

contro Vincitrice spareggio B (Stoccarda, 26 giugno, 18:00)

Ritiro: Neuruppin

Gruppo B

contro Spagna (Berlino, 15 giugno, 18:00)

contro Albania (Amburgo, 19 giugno, 15:00)

contro Italia (Lipsia, 24 giugno, 21:00)

Ritiro: Norderstedt

Gruppo F

contro Portogallo (Lipsia, 18 giugno, 21:00)

contro Vincitrice spareggio C (Amburgo, 22 giugno, 15:00)

contro Turchia (Amburgo, 26 giugno, 21:00)

Ritiro: Freudenstadt

Gruppo C

contro Slovenia (Stoccarda, 16 giugno, 18:00)

contro Inghilterra (Francoforte, 20 giugno, 18:00)

contro Serbia (Monaco, 25 giugno, 21:00)

Ritiro: Blankenheim

Gruppo C

contro Serbia (Gelsenkirchen, 16 giugno, 21:00)

contro Danimarca (Francoforte, 20 giugno, 18:00)

contro Slovenia (Colonia, 25 giugno, 21:00)

Ritiro: Paderborn

Gruppo D

contro Austria (Düsseldorf, 17 giugno, 21:00)

contro Paesi Bassi (Lipsia, 21 giugno, 21:00)

contro Vincitrice spareggio A (Dortmund, 25 giugno, 18:00)

Ritiro: Herzogenaurach

Gruppo A

contro Scozia (Monaco, 14 giugno, 21:00)

contro Ungheria (Stoccarda, 19 giugno, 18:00)

contro Svizzera (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Ritiro: Weiler Allgäu

Gruppo A

contro Svizzera (Colonia, 15 giugno, 15:00)

contro Germania (Stoccarda, 19 giugno, 18:00)

contro Scozia (Stoccarda, 23 giugno, 21:00)

Ritiro: Iserlohn

Gruppo B

contro Albania (Dortmund, 15 giugno, 21:00)

contro Spagna (Gelsenkirchen, 20 giugno, 21:00)

contro Croazia (Lipsia, 24 giugno, 21:00)

Ritiro: Wolfsburg

Gruppo D

contro Vincitrice spareggio A (Amburgo, 16 giugno, 15:00)

contro Francia (Lipsia, 21 giugno, 21:00)

contro Austria (Berlino, 25 giugno, 18:00)

Ritiro: Harsewinkel

Gruppo F

contro Cechia (Lipsia, 18 giugno, 21:00)

contro Turchia (Dortmund, 22 giugno, 18:00)

contro Vincitrice spareggio C (Gelsenkirchen, 26 giugno, 21:00)

Ritiro: Würzburg

Gruppo E

contro Vincitrice spareggio B (Monaco, 17 giugno, 15:00)

contro Belgio (Colonia, 22 giugno, 21:00)

contro Slovacchia (Francoforte, 26 giugno, 18:00)

Ritiro: Garmisch-Partenkirchen

Gruppo A

contro Germania (Monaco, 14 giugno, 21:00)

contro Svizzera (Colonia, 19 giugno, 21:00)

contro Ungheria (Stoccarda, 23 giugno, 21:00)

Ritiro: Augsburg

Gruppo C

contro Inghilterra (Gelsenkirchen, 16 giugno, 21:00)

contro Slovenia (Monaco, 20 giugno, 15:00)

contro Danimarca (Monaco, 25 giugno, 21:00)

Ritiro: Mainz

Gruppo E

contro Belgio (Francoforte, 17 giugno, 18:00)

contro Vincitrice spareggio B (Düsseldorf, 21 giugno, 15:00)

contro Romania (Francoforte, 26 giugno, 18:00)

Ritiro: Wuppertal

Gruppo C

contro Danimarca (Stoccarda, 16 giugno, 18:00)

contro Serbia (Monaco, 20 giugno, 15:00)

contro Inghilterra (Colonia, 25 giugno, 21:00)

Ritiro: Donaueschingen

Gruppo B

contro Croazia (Berlino, 15 giugno, 18:00)

contro Italia (Gelsenkirchen, 20 giugno, 21:00)

contro Albania (Düsseldorf, 24 giugno, 21:00)

Ritiro: Stoccarda

Gruppo A

contro Ungheria (Colonia, 15 giugno, 15:00)

contro Scozia (Colonia, 19 giugno, 21:00)

contro Germania (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Ritiro: Barsinghausen

Gruppo F

contro Vincitrice spareggio C (Dortmund, 18 giugno, 18:00)

contro Portogallo (Dortmund, 22 giugno, 18:00)

contro Cechia (Amburgo, 26 giugno, 21:00)