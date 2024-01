La Germania a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone è stata sorteggiata la Germania a EURO 2024?

La Germania è stata sorteggiata nel Gruppo A insieme a Ungheria, Scozia e Svizzera.

Nagelsmann sulla Germania a EURO

Calendario Germania a EURO 2024

Gruppo A

- Scozia (Monaco, 14 giugno, ore 21:00)

- Ungheria (Stoccarda, 19 giugno, 18:00)

- Svizzera (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Ottavi di finale

38: 2A - 2B (Berlino, 29 giugno, 18:00)

39: 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 30 giugno, 21:00)

41: 1F - 3A/B/C (Francoforte, 1 luglio, 21:00)

43: 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 2 luglio, 18:00)

Quarti di finale

45: Vincente 39 - 1A/2C (Stoccarda, 5 luglio, 18:00)

46: Vincente 42 - 1F/3A/B/C (Amburgo, 5 luglio, 21:00)

47: Vincente 43 - 1D/2F (Berlino, 6 luglio, 21:00)

48: Vincente 40 - 2A/2B (Düsseldorf, 6 luglio, 18:00)

Semifinali

Vincente 45 - Vincente 46 (Monaco, 9 luglio, 21:00)

Vincente 47 - Winner 48 (Dortmund, 10 luglio, 21:00)

EURO 92: Germania - Scozia 2-0

Convocati della Germania a EURO 2024

Le squadre qualificate devono presentare la loro lista di 23 giocatori almeno sette giorni prima della partita inaugurale del torneo, che in questo caso significa entro venerdì 7 giugno. I convocati della Germania per EURO 2024 appariranno qui non appena la lista sarà confermata.

Clicca qui per il regolamento ufficiale e per maggiori dettagli sulle liste dei giocatori.

Chi è l'allenatore della Germania?

Julian Nagelsmann è diventato uno degli allenatori più richiesti del calcio mondiale dopo i suoi impressionanti risultati con Hoffenheim e Lipsia nella Bundesliga tedesca. Con il Bayern ha vinto uno scudetto e due Supercoppe, ma dopo essere stato sostituito da Thomas Tuchel nel marzo 2023, Nagelsmann è rimasto senza panchina per sei mesi prima di essere nominato commissario tecnico della Germania nel settembre 2023.

Come si è qualificata la Germania per EURO 2024?

In quanto nazione ospitante, la Germania si è qualificata di diritto alla fase finale.



La Germania a EURO

Precedenti EURO: 13*, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento EURO: campione (1972**, 1980**, 1996)

EURO 2020: ottavi di finale

*compreso Germania Ovest

**come Germania Ovest

Tutti i gol della Germania a EURO 2020

Più presenze nelle fasi finali

18: Bastian Schweinsteiger

15: Thomas Müller

15: Manuel Neuer

14: Philipp Lahm

14: Toni Kroos

Più gol nelle fasi finali

5: Jürgen Klinsmann

5: Mario Gomez

Biglietti per le partite della Germania a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET