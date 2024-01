Serbia: tutti i record e le statistiche di EURO

GENERALI

Miglior piazzamento: vicecampione 1960, 1968 (come Jugoslavia)

Presenze a EURO: 5

Edizioni di EURO da nazione ospitante: 1976 (quarto posto)

Bilancio complessivo: G14 V3 P2 S9 GF22 GS39

Bilancio fase a gironi: G6 V1 P1 S4 GF9 GS17

Bilancio fase a eliminazione diretta: G8 V2 P1 S5 GF13 GS22

Statistiche EURO per EURO

1960 vicecampione (come Jugoslavia)

1964 non qualificata (come Jugoslavia)

1968 vicecampione (come Jugoslavia)

1972 non qualificata (come Jugoslavia)

1976 quarto posto (come Jugoslavia)

1980 non qualificata (come Jugoslavia)

1984 fase a gironi (come Jugoslavia)

1988 non qualificata (come Jugoslavia)

1992 qualificata, poi squalificata (come Jugoslavia)

1996 non partecipante (come Jugoslavia)

2000 quarti di finale (come Jugoslavia)

2004 non qualificata (come Serbia e Montenegro)

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 non qualificata

2020 non qualificata

Il cammino della Serbia verso EURO 2024: tutti i gol

RECORD SQUADRA

Vittoria più ampia

5-4: Jugoslavia - Francia, 06/07/1960 (semifinali)

1-0: due volte, l'ultima contro Norvegia, 18/06/2000 (fase a gironi)

Sconfitte più pesanti

6-1: Paesi Bassi - Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

5-0: Danimarca - Jugoslavia, 16/06/1984 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

3-3: Jugoslavia - Slovenia, 13/06/2000 (fase a gironi)

Partita con più gol

9 gol: 5-4 contro Francia, 06/07/1960 (semifinali)

Maggior numero di gol segnati a EURO

8 in 4 partite nel 2000 (media 2,00)

Minor numero di gol segnati a EURO

2 in 3 partite nel 1984 (media 0,67)

2 in 2 partite nel 1968 (media 1,00)

Maggior numero di marcatori diversi a EURO

4: 1960, 2000



Minor numero di marcatori diversi a EURO

1: 1968

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 2 come Jugoslavia (1984, 2000)

Gironi superati: 1 come Jugoslavia (2000)

Primi posti nel girone: 0

Secondi posti nel girone: 1 come Jugoslavia (2000)

Fasi a gironi senza sconfitte: 0

Fasi a gironi senza vittorie: 1 come Jugoslavia (1984)

Miglior bilancio nel girone: G3 V1 P1 S1 GF7 Gs7 (2000, come Jugoslavia)

Peggior bilancio nel girone: G3 V0 P0 S3 GF2 GS10 (1984, come Jugoslavia)

Qualificazione con il minor numero di punti: 4 (2000, come Jugoslavia)

Maggior numero di punti senza qualificazione: 0 (1984, come Jugoslavia)

Vittoria più ampia

1-0: Jugoslavia - Norvegia, 18/06/2000



Sconfitta più pesante

5-0: Danimarca - Jugoslavia, 16/06/1984

Pareggio con più gol

3-3: Jugoslavia - Slovenia, 13/06/2000

Partita con più gol

7 gol: 3-4 contro Spagna, 21/06/2000 (come Jugoslavia)

Maggior numero di gol segnati nel girone

7: 2000 (come Jugoslavia)

Maggior numero di gol subiti nel girone

10: 1984 (come Jugoslavia)

Minor numero di gol segnati nel girone

2: 1984 (come Jugoslavia)

Minor numero di gol subiti nel girone

7: 2000 (come Jugoslavia)

Highlights semifinale 1960: Francia - Jugoslavia 4-5

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

N/D

Quarti di finale

G1 V0 S1

Semifinali

G3 V2 S1



Finali

G2 V0 S2*

*La finale del 1968, persa nella partita di ripetizione dopo un 1-1, conta come gara unica



Vittoria più ampia

5-4: Jugoslavia - Francia, 06/07/1960 (semifinale)

1-0: Jugoslavia - Inghilterra, 05/06/1968 (semifinale)

Sconfitta più pesante

6-1: Paesi Bassi - Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

Partita con più gol

9 gol: 5-4 - Francia, 06/07/1960 (semifinale)



Tempi supplementari

S contro Unione Sovietica, finale 1960 (1-1 / 1-2)

P contro Italia, finale 1968 (1-1 / 1-1) - ripetizione S contro Germania Ovest, semifinale 1976 (2-2 / 2-4)

S contro Paesi Bassi, finale terzo posto 1976 (2-2 / 2-3)

RECORD INDIVIDUALI

Maggior numero di presenze

7: Dragan Stojković

5: Dragan Džajić

4: sette giocatori

Maggior numero di gol

5: Savo Milošević

4: Dragan Džajić

2: Dražan Jerković, Milan Galić

Maggior numero di tornei con gol

2: Dragan Džajić (1968, 1976)

Giocatori più giovani alla fase finale di EURO

19 anni 102 giorni: Dragan Stojković (contro Belgio, EURO 1984)

19 anni 353 giorni: Jovan Aćimović (contro Italia, EURO 1968)

20 anni 211 giorni: Fahrudin Jusufi (contro Francia, EURO 1960)



Marcatori più giovani alla fase finale di EURO

19 anni 108 giorni: Dragan Stojković (contro Francia, EURO 1984)

22 anni 6 giorni: Dragan Džajić (contro Inghilterra, EURO 1968)

22 anni 27 giorni: Tomislav Knež (contro Francia, EURO 1960)



Giocatori più anziani alla fase finale di EURO

35 anni 114 giorni: Dragan Stojković (contro Paesi Bassi, EURO 2000)

34 anni 127 giorni: Miroslav Djukić (contro Paesi Bassi, EURO 2000)

31 anni 310 giorni: Slaviša Jokanović (contro Paesi Bassi, EURO 2000)

Marcatori più anziani alla fase finale di EURO

31 anni 276 giorni: Ljubinko Drulović (contro Slovenia, EURO 2000)

30 anni 263 giorni: Dejan Govedarica (contro Spagna, EURO 2000)

30 anni e 20 giorni: Dragan Džajić (contro Paesi Bassi, EURO 1976)



Gol più veloce

8 minuti: Savo Milošević (contro Norvegia, EURO 2000)

Un bellissimo gol di Aleksandar Mitrović per la Serbia

ALLENATORI

Maggior numero di fasi finali

1: cinque allenatori

Maggior numero di partite

4: Vujadin Boškov (2000)

Maggior numero di vittorie

1: tre allenatori

Allenatore più giovane

40 anni 39 giorni: Ljubomir Lovrić (contro Francia, EURO 1960)

Allenatore più anziano

69 anni 40 giorni: Vujadin Boškov (contro Paesi Bassi, EURO 2000)

CALCI DI RIGORE

A favore: 1

Segnati 1

Contro: 2

Segnati 2

Calci di rigore dopo i 120'

N/D



TUTTE LE PARTITE A EURO

1960

06/07/1960: Francia - Jugoslavia 4-5 (semifinale, Parigi)

10/07/1960: URSS - Jugoslavia 2-1 dts (finale, Parigi)

1968

05/06/1968: Jugoslavia - Inghilterra 1-0 (semifinale, Firenze)

08/06/1968: Italia - Jugoslavia 1-1 dts (finale, Roma) 10/06/1968: Italia - Jugoslavia 2-0 (ripet. finale, Roma)



1976

17/06/1976: Jugoslavia - Germania Ovest 2-4 dts (semifinale, Belgrado)

19/06/1976: Paesi Bassi - Jugoslavia 3-2 (finale terzo posto, Zagabria)

1984

13/06/1984: Belgio - Jugoslavia 2-0 (fase a gironi, Lens Agglo)

16/06/1984: Danimarca - Jugoslavia 5-0 (fase a gironi, Lione)

19/06/1984: Francia - Jugoslavia 3-2 (fase a gironi, Saint-Etienne)

2000

13/06/2000: Jugoslavia - Slovenia 3-3, (fase a gironi, Charleroi)

18/06/2000: Norvegia - Jugoslavia 1-1, (fase a gironi, Liegi)

21/06/2000: Jugoslavia - Spagna 3-4 (fase a gironi, Bruges)

25/06/2000: Paesi Bassi - Jugoslavia 6-1 (quarti di finale, Rotterdam)