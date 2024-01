Slovenia: tutti i record e le statistiche a EURO

GENERALI

Miglior piazzamento: fase a gironi 2000

Presenze a EURO: 1

Edizioni di EURO da nazione ospitante: N/D

Bilancio complessivo: G3 V0 P2 S1 GF4 GS5

Bilancio fase a gironi: G3 V0 P2 S1 GF4 GS5

Bilancio fase a eliminazione diretta: N/D

Statistiche EURO per EURO

1960 N/D

1964 N/D

1968 N/D

1972 N/D

1976 N/D

1980 N/D

1984 N/D

1988 N/D

1992 N/D

1996 non qualificata

2000 fase a gironi

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 non qualificata

2016 non qualificata

2020 non qualificata

Il cammino della Slovenia verso EURO 2024: guarda tutti i gol

RECORD SQUADRA

Vittoria più ampia

N/D

Sconfitta più pesante

2-1: Spagna - Slovenia, 18/06/2000 (fase a gironi)



Pareggio con più gol

3-3: Jugoslavia - Slovenia, 13/06/2000 (fase a gironi)

Partita con più gol

6 gol: 3-3 contro Jugoslavia, 13/06/2000 (fase a gironi)

Minor numero di gol segnati a EURO

4 in 3 partite nel 2000 (media 1,33)

Minor numero di gol segnati a EURO

4 in 3 partite nel 2000 (media 1,33)



Maggior numero di marcatori diversi a EURO

2: 2000



Minor numero di marcatori diversi a EURO

2: 2000

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 1 (2000)

Gironi superati: 0

Primi posti nel girone: 0

Secondi posti nel girone: 0

Fasi a gironi senza sconfitte: 0

Fasi a gironi senza vittorie: 1 (2000)

Miglior bilancio nel girone: G3 V0 P2 S1 GF4 GS5 (2000)

Peggior bilancio nel girone: G3 V0 P2 S1 GF4 GS5 (2000)

Qualificazione con il minor numero di punti: N/D

Maggior numero di punti senza qualificazione: 2 (2000)

Vittoria più ampia

N/D



Sconfitta più pesante

2-1: Spagna - Slovenia, 18/06/2000

Pareggio con più gol

3-3: Jugoslavia - Slovenia, 13/06/2000

Partita con più gol

6 gol: 3-3 contro Jugoslavia, 13/06/2000

Maggior numero di gol segnati nel girone

4: 2000

Maggior numero di gol subiti nel girone

5: 2000

Minor numero di gol segnati nel girone

4: 2000

Minor numero di gol subiti nel girone

5: 2000

Highlights EURO 2000: Jugoslavia 3-3 Slovenia

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

N/D

Quarti di finale

N/D

Semifinali

N/D



Finali

N/D



Vittoria più ampia

N/D

Sconfitta più pesante

N/D

Partita con più gol

N/D

Extra time

N/D

RECORD INDIVIDUALI

Maggior numero di presenze

3: 11 giocatori



Maggior numero di gol

3: Zlatko Zahovič

1: Miran Pavlin

Maggior numero di tornei con gol

1: Zlatko Zahovič (2000)

1: Miran Pavlin (2000)

Giocatori più giovani alla fase finale di EURO

23 anni 119 giorni: Milenko Ačimovič (contro Jugoslavia, EURO 2000)

23 anni 352 giorni: Zoran Pavlovič (contro Jugoslavia, EURO 2000)

24 anni 196 giorni: Aleksander Knavs (contro Spagna, EURO 2000)



Marcatori più giovani alla fase finale di EURO

28 anni 249 giorni: Miran Pavlin (contro Jugoslavia, EURO 2000)

29 anni 133 giorni: Zlatko Zahovič (contro Jugoslavia, EURO 2000)

Giocatori più anziani alla fase finale di EURO

32 anni 183 giorni: Darko Milanič (contro Spagna, EURO 2000)

32 anni 75 giorni: Aleš Čeh (contro Norvegia, EURO 2000)

31 anni 188 giorni: Sašo Udovič (contro Spagna, EURO 2000)

Marcatori più anziani alla fase finale di EURO

29 anni 138 giorni: Zlatko Zahovič (contro Spagna, EURO 2000)

28 anni 249 giorni: Miran Pavlin (contro Jugoslavia, EURO 2000)

Gol più veloce

23 minuti: Zlatko Zahovič (contro Jugoslavia, EURO 2000)

La Slovenia festeggia la qualificazione a EURO 2024

ALLENATORI

Maggior numero di fasi finali

1: Srečko Katanec (2000)

Maggior numero di partite

3: Srečko Katanec (2000)

Maggior numero di vittorie

N/D

Allenatore più giovane

36 anni 333 giorni: Srečko Katanec (contro Jugoslavia, EURO 2000)

Allenatore più anziano

36 anni 341 giorni: Srečko Katanec (contro Norvegia, EURO 2000)

CALCI DI RIGORE

A favore: 0

Contro: 0

Calci di rigore dopo i 120'

N/D

TUTTE LE PARTITE A EURO

2000

13/06/2000: Jugoslavia - Slovenia 3-3 (fase a gironi, Charleroi)

18/06/2000: Slovenia - Spagna 1-2 (fase a gironi, Amsterdam)

21/06/2000: Slovenia - Norvegia 0-0 (fase a gironi, Arnhem)