Il Belgio a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone è stato sorteggiato il Belgio a EURO 2024?

Il Belgio è stato sorteggiato nel Gruppo E insieme alla vincitrice dello spareggio B, alla Romania e alla Slovacchia.

Capocannoniere: i 14 gol di Lukaku col Belgio

Le partite del Belgio a EURO 2024

Gruppo E

- Slovacchia (Francoforte, 17 giugno, 18:00)- Romania (Colonia, 22 giugno, 21:00) - vincente spareggio B (Stoccarda, 26 giugno, 18:00)



Calendario completo fase finale

Ottavi di finale

39: 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 30 giugno, 21:00)

40: 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 giugno, 18:00)

42: 2D - 2E (Düsseldorf, 1 luglio, 18:00)

43: 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 2 luglio, 18:00)

Quarti di finale

45: Vincente 39 - 1A/2C (Stoccarda, 5 luglio, 18:00)

46: Vincente 42 - 1F/3A/B/C (Amburgo, 5 luglio, 21:00)

47: Vincente 43 - 1D/2F (Berlino, 6 luglio, 21:00)

48: Vincente 40 - 2A/2B (Düsseldorf, 6 luglio, 18:00)

Semifinali

Vincente 45 - Vincente 46 (Monaco, 9 luglio, 21:00)

Vincente 47 - Winner 48 (Dortmund, 10 luglio, 21:00)

Tutti i gol del Belgio nel cammino verso Germania 2024

La squadra del Belgio a EURO 2024

Le squadre qualificate devono presentare la loro lista di 23 giocatori almeno sette giorni prima della partita inaugurale del torneo, che in questo caso significa entro venerdì 7 giugno. I convocati del Belgio per EURO 2024 appariranno qui non appena la lista sarà confermata.

Clicca qui per il regolamento ufficiale e per maggiori dettagli sulle liste dei giocatori.

Chi è l'allenatore del Belgio?

Dominic Tedesco ha preso il posto di Roberto Martínez a febbraio 2023. L'allenatore italo-tedesco, che in passato ha allenato Schalke, Spartak Moskva e Lipsia, ha dichiarato: "Voglio sempre che le mie squadre occupino bene gli spazi perché ci piace attaccare".

Come si è qualificato il Belgio a EURO 2024?

Prima Gruppo F: G8 V6 P2 S0 GF22 GS4

Il 13 ottobre il Belgio ha battuto per 3-2 l'Austria, principale rivale del Gruppo F, confermando il suo posto al terzo EURO consecutivo nella sua prima avventura sotto la guida di Tedesco. I Diavoli Rossi hanno raggiunto i quarti di finale negli ultimi due tornei europei, ma non sono riusciti a superare la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il Belgio a EURO

Precedenti EURO: 6, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: vice campione (1980)

EURO 2020: quarti di finale

Tutti i gol del Belgio a EURO 2020

Presenze alla fase finale

10: Thibaut Courtois

10: Romelu Lukaku

9: Toby Alderweireld

9: Kevin De Bruyne

9: Eden Hazard

9: Dries Mertens

9: Thomas Meunier

9: Thomas Vermaelen

9: Axel Witsel

Gol alla fase finale

6: Romelu Lukaku

2: Jan Ceulemans

2: Thorgan Hazard

2: Radja Nainggolan

Biglietti per le partite del Belgio a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari in CET