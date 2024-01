Romania: record e statistiche a EURO

GENERALE

Miglior piazzamento: quarti di finale 2000

Partecipazioni a EURO: 5

EURO ospitati: N/A

Bilancio complessivo: G16 V1 P5 S10 GF10 GS21

Bilancio fase a gironi: G15 V1 P5 S9 GF10 GS19

Bilancio fase a eliminazione diretta: G1 V0 P0 S1 GF0 GS2

PIAZZAMENTI A EURO

1960 non qualificata

1964 non qualificata

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non qualificata

1980 non qualificata

1984 fase a gironi

1988 non qualificata

1992 non qualificata

1996 fase a gironi

2000 quarti di finale

2004 non qualificata

2008 fase a gironi

2012 non qualificata

2016 fase a gironi

2020 non qualificata

Tutti i gol della Romania nel cammino verso Germania 2024

RECORD E STATISTICHE

Vittoria più ampia

3-2: Romania - Inghilterra, 20/06/2000 (fase a gironi)



Sconfitte più larghe

2-0: Italia - Romania, 24/06/2000 (quarti di finale)

2-0: Paesi Bassi - Romania, 17/06/2008 (fase a gironi)

Pareggi con più gol

1-1: quattro volte, l'ultima contro Svizzera, 15/06/2016 (fase a gironi)

Partita con più gol

5 gol: 3-2 contro Inghilterra, 20/06/2000 (fase a gironi)

Più gol in un EURO

4 in 4 partite nel 2000 (media 1,00)

Meno gol segnati in un EURO

1 in 3 partite nel 1996 (media 0,33)

1 in 3 partite nel 2008 (media 0,33)

Più marcatori diversi in un EURO

4: 2000



Meno marcatori diversi in un EURO

1: 1996, 2008, 2016

RECORD E STATISTICHE FASE A GIRONI

Partecipazioni: 5 (1984, 1996, 2000, 2008, 2016)

Gironi superati: 1 (2000)

Primi posti: 0

Secondi posti: 1 (2000)

Fase a gironi da imbattuta: 0

Fase a gironi senza vittorie: 4 (1984, 1996, 2008, 2016)

Miglior fase a gironi: G3 V1 P1 S1 GF4 GS4 (2000)

Peggior fase a gironi: G3 V0 P0 S3 GF1 GS4 (1996)

Qualificazione con meno punti: 4 (2000)

Mancata qualificazione con più punti: 2 (2008)

Vittoria più ampia

3-2: Romania - Inghilterra, 20/06/2000



Sconfitta più ampia

2-0: Paesi Bassi - Romania, 17/06/2008

Pareggio con più gol

1-1: quattro volte, l'ultima contro Svizzera, 15/06/2016 (fase a gironi)

Partita con più gol

5 gol: 3-2 contro Inghilterra, 20/06/2000 (fase a gironi)

Più gol segnati nel girone

4: 2000

Più gol subiti nel girone

4: 1984, 1996, 2000, 2016

Meno gol segnati nel girone

3: 2008

Meno gol subiti nel girone

1: 1996, 2008

Chivu segna all'Inghilterra a EURO 2000

RECORD E STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

N/A

Quarti di finale

G1 V0 S1

Semifinali

N/A



Finali

N/A



Vittoria più ampia

N/A

Sconfitta più larga

2-0: Italia - Romania, 24/06/2000 (quarti di finale)

Partita con più gol

2 gol: 0-2: contro Italia, 24/06/2000 (quarti di finale)



Supplementari

N/A

RECORD PER GIOCATORI

Più presenze

8: Gheorghe Hagi

7: Cristian Chivu, Dorinel Munteanu



Più gol

2: Bogdan Stancu

1: Eight players

Più tornei con gol

1: nove giocatori

Più giovane a giocare una fase finale EURO

19a 130g: Gheorghe Hagi (contro Spagna, EURO 1984)

19a 230g: Cristian Chivu (contro Germania, EURO 2000)

21a 156g: Adrian Mutu (contro Germania, EURO 2000)

Marcatore più giovane di una fase finale EURO

19a 238g: Cristian Chivu (contro Inghilterra, EURO 2000)

25y 34d: Marcel Coraş (contro Germania Ovest, EURO 1984)

26y 93d: Florin Răducioiu (contro Spagna, EURO 1996)

Più anziano a giocare una fase finale EURO

36a 98g: Lucian Sanmartean (contro Albania, EURO 2016)

36a 35g: Miodrag Belodedici (contro Italia, EURO 2000)

35a 140g: Gheorghe Hagi (contro Italia, EURO 2000)

Marcatore più anziano in una fase finale EURO

31a 361g: Dorinel Munteanu (contro Inghilterra, EURO 2000)

31a 95g: Laszlo Bölöni (contro Spagna, EURO 1984)

27a 340g: Viorel Moldovan (contro Germania, EURO 2000)

Gol più veloce

5 min: Viorel Moldovan (contro Germania, EURO 2000)

See Romania seal top spot in their qualifying group

ALLENATORI

Più fasi finali

2: Anghel Iordănescu (1996, 2016)

Più partite

6: Anghel Iordănescu (1996, 2016)

Più vittorie

1: Emerich Ienei

Allenatore più giovane

38a 321g: Mircea Lucescu (contro Spagna, EURO 1984)

Allenatore più anziano

66a 46g: Anghel Iordănescu (contro Albania, EURO 2016)

RIGORI

Rigori a favore: 4

Segnati 3

Parati 1

Rigori contro: 2

Scored 2

Calci di rigore

N/A

TUTTE LE PARTITE A EURO

1984

14/06/1984: Romania - Spagna 1-1 (fase a gironi, Saint-Etienne)

17/06/1984: Germania Ovest - Romania 2-1 (fase a gironi, Lens Agglo)

20/06/1984: Portogallo - Romania 1-0 (fase a gironi, Nantes)

1996

10/06/1996: Romania Francia 0-1 (fase a gironi, Newcastle)

13/06/1996: Bulgaria - Romania 1-0 (fase a gironi, Newcastle)

18/06/1996: Romania - Spagna 1-2 (fase a gironi, Leeds)

2000

12/06/2000: Germania - Romania 1-1 (fase a gironi, Liege)

17/06/2000: Romania - Portogallo 0-1 (fase a gironi, Arnhem)

20/06/2000: Inghilterra - Romania 2-3 (fase a gironi, Charleroi)

24/06/2000: Italia - Romania 2-0 (quarti di finale, Bruxelles)

2008

09/06/2008: Romania - Francia 0-0 (fase a gironi, Zurigo)

13/06/2008: Italia - Romania 1-1 (fase a gironi, Zurigo)

17/06/2008: Paesi Bassi - Romania 2-0 (fase a gironi, Berna)

2016

10/06/2016: Francia - Romania 2-1 (fase a gironi, Saint-Denis)

15/06/2016: Romania - Svizzera 1-1 (fase a gironi, Parigi)

19/06/2016: Romania - Albania 0-1 (fase a gironi, Lione)