Domenico Tedesco parla di Romelu Lukaku, Jérémy Doku e dei suoi obiettivi per EURO 2024 – intervista

Domenico Tedesco ha avuto una carriera poco significativa da giocatore, ma da allenatore ha fatto grandi passi avanti. Dopo aver iniziato ad allenare nelle giovanili dello Stoccarda, il tecnico di origine italiana è passato alla guida di diverse prime squadre intorno ai 30 anni. Partito dall'Erzgebirge Aue, formazione di seconda divisione tedesca, ha ottenuto poco dopo il posto sulla panchina dello Schalke.

A Gelsenkirchen ha portato la squadra al secondo posto in Bundesliga e, dopo un periodo all'estero, è tornato nella massima serie tedesca con il Lipsia. Nel febbraio 2023 è diventato il Ct della nazionale belga dopo la partenza di Roberto Martínez.

Le partite di EURO 2024 di ogni squadra

Sugli obiettivi per EURO 2024

Il cammino del Belgio verso EURO 2024: tutti i gol

Tatticamente ci sono ancora delle scelte da fare. Non ci sono regole scritte, ma penso che l'importante sia creare una buona atmosfera. Penso che tutti abbiano fame, ma dobbiamo rendere l'atmosfera il più positiva possibile, perché non è facile passare molti giorni e settimane insieme, sperando che diventino settimane, ed è su questo che vogliamo concentrarci ora.

Abbiamo giocatori interessanti, molti giovani che sono migliorati tanto negli ultimi mesi, trasferendosi in club più grandi. Abbiamo già molte possibilità, possiamo essere flessibili, a seconda di chi è a disposizione. Siamo già in grado di giocare in diversi modi.

Su Romelu Lukaku

Capocannoniere: i 14 gol di Lukaku con il Belgio

Ha un ruolo incredibilmente importante sia dentro che fuori dal campo. In campo i suoi gol parlano da soli, ma c'è molto di più. Sa sempre quando deve passare la palla se è spalle alla porta o se può girarsi e tirare. È pericoloso in molte situazioni, non solo sui calci piazzati e sui cross. Nell'ultimo terzo del campo è imprevedibile e difficile da marcare. Non penso che molti difensori lo vorrebbero come avversario.

La sua importanza fuori dal campo è anche maggiore perché conosce tanti giocatori, soprattutto giovani, di cui può prendersi cura e di cui può diventare una sorta di mentore. Ha un ruolo fondamentale nello spogliatoio, il che lo rende estremamente importante.

Su Jérémy Doku

Doku "molto soddisfatto" della qualificazione

È uno dei giocatori che Romelu segue maggiormente. Lo noti quando sono insieme in campo: lui gli dà continuamente consigli su quando tirare o dove posizionarsi. Sono giocatori simili. Anche contro Jérémy è difficile difendersi: non credo che un centrale sceglierebbe di trovarsi in un uno contro uno con lui, se potesse evitarlo. Può cambiare una partita perché ha il giusto dinamismo per farlo. Dà sempre una grande mano alla squadra ed è un ragazzo davvero simpatico, è piccolo ed intelligente e sa esattamente quello che vuole.

Sulla fortuna di essere allenatore

Domenico Tedesco è allenatore da quando aveva appena vent'anni BELGA MAG/AFP via Getty Images

Lavorare in campo è la cosa migliore, come sempre. Quando sei in campo, lavori su cose a cui hai pensato molto e puoi metterle in pratica sia in allenamento sia in partita. Finché le cose continueranno così e finché ci sarà la giusta passione, sarà sempre divertente.

Sui favoriti per EURO 2024

La Francia avrà un ruolo importante, mentre il Portogallo ha giocato in modo fantastico durante le qualificazioni. Anche Spagna, Inghilterra e, ovviamente, Germania saranno tra le favorite.