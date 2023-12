UEFA EURO 2024: 30 milioni di biglietti richiesti dai tifosi delle squadre partecipanti

Date, orari e stadi delle partite della fase a gironi di UEFA EURO 2024 sono stati svelati dopo il sorteggio della fase finale che si è svolto il 2 dicembre ad Amburgo (Germania). Subito dopo e fino al 12 dicembre, è stata aperta una fase di richiesta dei biglietti riservata ai tifosi delle nazionali partecipanti. I tifosi hanno dimostrato una grande voglia di partecipare alla fase finale del prossimo anno che si terrà in dieci città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio.

Ogni federazione nazionale partecipante ha ricevuto 10.000 biglietti per i propri tifosi per ogni partita e molte federazioni hanno venduto con successo l'intera dotazione di biglietti direttamente ai propri fan club e in linea con i principi di vendita definiti. I biglietti rimanenti saranno assegnati per l'acquisto tramite sorteggio dalla UEFA.

Calendario EURO 2024

La fase di richiesta dei biglietti per i tifosi delle federazioni nazionali partecipanti in cifre:

• In totale, più di 30 milioni di richieste per i biglietti sono state ricevute da 206 Paesi tra il 2 e il 12 dicembre.

• Rispetto alla prima fase di richiesta riservata al pubblico generico, in cui il 35% dei biglietti è stato richiesto da tifosi al di fuori della Germania, durante questa fase di richiesta tale numero è aumentato al 59%.

• Oltre ai tifosi di Germania, il maggior numero di biglietti è stato richiesto dai tifosi di Turchia, Ungheria, Inghilterra, Albania e Croazia.

• I biglietti per le primissime file hanno avuto una forte richiesta tra i tifosi che desiderano assistere a una partita da posti centrali all'interno della categoria 1.

Nel caso in cui la domanda superi il numero di biglietti disponibili, si procederà a un sorteggio. I tifosi saranno informati entro la fine di gennaio 2024 se la loro richiesta di biglietti in questa fase di richiesta è stata accolta.

Nelle prossime settimane, la UEFA inserirà i biglietti non reclamati nel sorteggio riservato ai tifosi che hanno fatto domanda attraverso il portale.

La UEFA continuerà a lavorare per individuare le richieste fraudolente, che sono state osservate e rimosse durante entrambe le fasi di richiesta dei biglietti. Attraverso i cosiddetti bot, programmati per inondare il portale dei biglietti con milioni di richieste, alcuni individui mirano ad assicurarsi i biglietti prima dei veri tifosi e a rivenderli a prezzi gonfiati. La UEFA continuerà a impegnarsi per fermare queste attività e garantire una distribuzione equa e uniforme tra i veri tifosi.

Durante la prima fase di vendita dei biglietti che si è svolta a ottobre, oltre 20 milioni di biglietti sono stati richiesti da tifosi di tutto il mondo a fronte di 1,2 milioni di biglietti disponibili per il pubblico generico.

Piattaforma di rivendita

Per garantire che non ci siano posti vuoti durante il torneo, i tifosi avranno la possibilità di offrire i biglietti acquistati per la rivendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita di UEFA EURO 2024 che sarà lanciata nel marzo 2024. Questa piattaforma elimina il rischio di acquistare biglietti non validi o fraudolenti e garantisce che i venditori ricevano il loro denaro per intero, oltre a far arrivare il biglietto valido nelle mani di un altro vero tifoso al prezzo nominale.

I tifosi sono invitati a non acquistare i biglietti sul mercato secondario

La UEFA invita caldamente i tifosi a non acquistare i biglietti sul mercato secondario. La vendita dei biglietti al pubblico e ai tifosi delle squadre partecipanti avviene esclusivamente tramite il sito EURO2024.com. L'unico modo per essere sicuri di acquistare biglietti originali ed evitare quindi fregature e delusioni, è acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale di ticketing di UEFA EURO 2024. Tutti i biglietti saranno inviati attraverso l'app ufficiale UEFA mobile tickets, che genererà un QR-code univoco per ogni biglietto. Non sono previsti biglietti cartacei.

Pacchetti hospitality di EURO 2024

I pacchetti hospitality in tutti gli stadi sono gestiti e venduti da 2024 Hospitality Experience AG, ovvero il provider ufficiale di UEFA EURO 2024, attraverso il sito 2024-hospitality.com. Sono disponibili diverse opzioni, tra cui un club più informale e vivace, nonché business lounge o suite private più esclusive.

Vantaggi riservati ai possessori dei biglietti

I possessori di biglietti per EURO 2024 avranno accesso a biglietti ferroviari nazionali e internazionali scontati e a un Travel Pass di 36 ore per il trasporto pubblico, che diventa così l'opzione più conveniente e sostenibile per spostarsi in Germania. Per maggiori informazioni, clicca qui.