Gruppo F UEFA EURO 2024: Turchia, Vincente spareggio C, Portogallo, Repubblica Ceca

Turchia, Vincente spareggio C, Portogallo e Cechia sono state sorteggiate nel Gruppo F di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo F

18/06: Portogallo - Cechia (Lipsia)

18/06: Turchia - Vincente spareggio C (Dortmund)

22/06: Vincente spareggio C - Cechia (Amburgo)

22/06: Turchia - Portogallo (Dortmund)

26/06: Cechia - Turchia (Amburgo)

26/06: Vincente spareggio C - Portogallo (Gelsenkirchen)

Turchia

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 5, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: semifinale (2008)

EURO 2020: fase a gironi

Qualificazioni

Primo posto Gruppo D

G8 V5 P2 S1 GF14 GS7

Qualificazione: Giornata 8

La Turchia ha raggiunto la terza fase finale di EURO consecutiva vincendo 4-0 in casa contro la Lettonia il 15 ottobre. Nelle ultime due presenze è stata eliminata nella fase a gironi, ma nel 2008 è arrivata in semifinale e si è arresta 3-2 alla Germania dopo una gara entusiasmante.

Precedenti

contro Cechia V6 P3 S12 GF23 GS45

contro Portogallo V2 P0 S7 GF9 GS19

contro Georgia V3 P1 S1 GF12 GS5

contro Grecia V7 P3 S1 GF17 GS7

contro Kazakistan V6 P0 S0 GF19 GS2

contro Lussemburgo V7 P1 S1 GF18 GS9

Vincente spareggi - Percorso C

Percorso C spareggi

Semifinali: Georgia - Lussemburgo, Grecia - Kazakistan (21 marzo)

Finale: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan (26 marzo)

GEORGIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/D

Miglior piazzamento a EURO: N/D

EURO 2020: non qualificata

È stata un'altra stagione altalenante per la Georgia di Willy Sagnol, quarta classificata nel Gruppo A a cinque squadre. Nonostante i buoni risultati contro Scozia, Norvegia e Georgia, la squadra ha perso 7-1 in casa contro la Spagna. Da nazione indipendente non ha mai raggiunto una fase finale.

Precedenti

contro Cechia N/D

contro Portogallo V0 P0 S1 F0 GS2

contro Turchia V1 P1 S3 GF5 GS12



LUSSEMBURGO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/D

Miglior piazzamento a EURO: N/D

EURO 2020: non qualificato

Il Lussemburgo ha raggiunto un traguardo inedito perché ha vinto cinque partite di qualificazione, una in più rispetto a quelle ottenute nelle sei precedenti edizioni di EURO messe insieme. Il premio è stato un posto ai suoi primi spareggi per un torneo internazionale.

Precedenti

contro Cechia V1 P0 S13 GF1 GS43

contro Portogallo V1 P1 S17 GF8 GS69

contro Turchia V1 P1 S7 GF9 GS18

GRECIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 4, l'ultima nel 2012

Miglior piazzamento a EURO: campione (2004)

EURO 2020: non qualificata

Impegnata in un girone difficile con Francia, Paesi Bassi e Repubblica d'Irlanda, la squadra di Gus Poyet non è riuscita a raggiungere la qualificazione diretta al suo primo Campionato Europeo dal 2012. L'unico spareggio disputato per un torneo internazionale è stato quello contro la Croazia nel 2018.

Precedenti

contro Cechia V1 P2 S11 GF6 GS24

contro Portogallo V5 P5 S4 GF18 GS16

contro Turchia V1 P3 S7 GF7 GS17

KAZAKISTAN

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/D

Miglior piazzamento a EURO: N/D

EURO 2020: non qualificato

Il Kazakistan aveva vinto solo sette partite di qualificazione su 44 in quattro edizioni prima di quella attuale, ma ha registrato una straordinaria vittoria sulla Danimarca e due contro l'Irlanda del Nord e ha mancato la qualificazione diretta di poco.

Precedenti

contro Cechia V0 P0 S2 GF3 GS6

contro Portogallo V0 P0 S3 GF1 GS6

contro Turchia V0 P0 S6 GF2 GS19

PORTOGALLO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 8, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (2016)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazioni

Primo posto Gruppo J

P10 V10 P0 S0 G36 GS2

Qualificazione: Giornata 7

Tutti i gol del Portogallo verso EURO 2024

Il 13 ottobre, il Portogallo ha battuto 3-2 la Slovacchia, principale rivale del Gruppo J, e ha raggiunto la prima fase finale con il neo Ct Roberto Martínez. Se convocato, Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto Campionato Europeo, di cui detiene il record di gol (14) e presenze (25) alla fase finale.

Precedenti

contro Cechia V7 P3 S4 G17 GS13

contro Turchia V7 P0 S2 GF19 GS9

contro Georgia V1 P0 S0 GF2 GS0

contro Grecia V4 P5 S5 GF16 GS18

contro Kazakistan V3 P0 S0 GF6 GS1

contro Lussemburgo V17 P1 S1 GF69 GS8

CECHIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 10*, la più recente EURO 2020

Miglior risultato a EURO: campione (1976)**

EURO 2020: quarti di finale



*compresa Cecoslovacchia

**come Cecoslovacchia

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo E

G8 V4 P3 S1 GF12 GS6

Qualificazione: ultima giornata

Tutti i gol della Cechia verso EURO 2024

La Cechia si è assicurata l'ottava presenza consecutiva alla fase finale grazie alla vittoria sulla Moldavia. Ha raggiunto i quarti di finale (due volte), le semifinali e la finale nelle ultime sette edizioni. Il suo trionfo è stato ispirato da Antonín Panenka nel 1976.

Precedenti

contro Portogallo V4 P3 S7 GF13 GS17

contro Turchia V12 P3 S6 GF45 GS23

contro Georgia N/D

contro Grecia V11 P2 S1 GF24 GS6

contro Kazakistan V2 P0 S0 GF6 GS3

contro Lussemburgo V13 P0 S1 GF43 GS1