Gruppo E UEFA EURO 2024: Belgio, Slovacchia, Romania, vincente spareggio B

Belgio, Slovacchia, Romania e la vincitrice dello spareggio B sono state inserite nel Gruppo E di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo E

17/06: Belgio - Slovacchia (Francoforte)

17/06: Romania - Vincitrice spareggio B (Monaco di Baviera)

21/06: Slovacchia - Vincitrice spareggio B (Düsseldorf)

22/06: Belgio - Romania (Colonia)

26/06: Slovacchia - Romania (Francoforte)

26/06: Vincitrice spareggio B - Belgio (Stoccarda)

BELGIO

I gol classici del Belgio a EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 6, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: finalista (1980)

EURO 2020: quarti di finale



Qualificazioni

Vincente Gruppo F

G8 V6 P2 S0 GF22 GS4

Qualificazione matematica: settima giornata

Il cammino del Belgio verso EURO 2024: tutti i gol

Il 13 ottobre, il Belgio ha battuto 3-2 l'Austria (principale rivale nel Gruppo F) e ha centrato la terza qualificazione consecutiva nella prima stagione del Ct Domenico Tedesco in panchina. I diavoli rossi sono arrivati ai quarti negli ultimi due Europei ma non sono riusciti a superare la fase a gironi di Coppa del Mondo FIFA 2022.

Precedenti

contro Romania V5 P2 S5 GF16 GS14

contro Slovacchia V3 P4 S5 GF15 GS23

contro Bosnia-Erzegovina V4 P1 S3 GF19 GS13

contro Islanda V11 P0 S0 GF44 GS8

contro Israele V6 P0 S1 GF15 GS4

contro Ucraina N/A

SLOVACCHIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 5*, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1976)**

EURO 2020: fase a gironi

*compresa Cecoslovacchia

**come Cecoslovacchia

Qualificazione

Seconda Gruppo J

G10 V7 P1 S2 GF17 GS8

Qualificazione matematica: nona giornata

Il cammino della Slovacchia verso EURO 2024: tutti i gol

La Slovacchia si è qualificata per la terza volta consecutiva alla fase finale di EURO grazie alla vittoria casalinga per 4-2 contro l'Islanda. Arrivata terza nel Gruppo E nel 2020, la Slovacchia ha trionfato come membro della Cecoslovacchia nel 1976, mentre il miglior piazzamento dopo la separazione dei due Paesi è arrivato nel 2016, quando ha raggiunto gli ottavi di finale prima di essere battuta dalla Germania.

Precedenti

contro Belgio V5 P4 S3 GF23 GS15

contro Romania V18 P12 S10 GF78 GS52

contro Bosnia-Erzegovina V3 P0 S2 GF8 GS6

contro Islanda V13 P3 S1 GF38 GS15

contro Israele V3 P2 S1 GF10 GS7

contro Ucraina V2 P3 S3 GF10 GS9

ROMANIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 5, la più recente a EURO 2016

Miglior piazzamento a EURO: quarti di finale (2000)

EURO 2020: non qualificata

Qualificazioni

Vincente Gruppo I

G10 V6 P4 S0 GF16 GS5

Qualificazione matematica: nona giornata

Il cammino della Germania verso EURO 2024: tutti i gol

Dopo aver mancato la qualificazione alla precedente edizione del torneo, la Romania si è assicurata un posto a EURO 2024 grazie a un successo contro Israele in Ungheria. L'obiettivo è bissare quanto fatto nel 2000, quando la squadra superò un girone che comprendeva Portogallo, Inghilterra e Germania per poi uscire contro l'Italia nei quarti di finale.

Precedenti

contro Belgio V5 P2 S5 F14 A16

contro Slovacchia V10 P12 S18 GF52 GS78

contro Bosnia-Erzegovina V4 P0 S2 GF13 GS4

contro Islanda V3 P1 S1 GF11 GS2

contro Israele V12 P7 S4 GF35 GS23

contro Ucraina V3 P1 S2 GF14 GS10

Vincente spareggio Percorso B

Spareggio Percorso B

Semifinali: Israele - Islanda, Bosnia-Erzegovina - Ucraina (21 marzo)

Finale: Bosnia-Erzegovina/Ucraina - Israele/Islanda (26 marzo)

ISRAELE

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/A

Miglior piazzamento: N/A

EURO 2020: non non qualificata

Israele ha già raggiunto gli spareggi di qualificazione due volte, compreso il 2020 quando ha perso ai rigori contro la Scozia in semifinale. Tra le stelle della squadra figurano Manor Solomon del Tottenham e Shon Weissman del Granada, mentre il giovane Oscar Gloukh del Salisburgo sta rapidamente scalando le gerarchie.

Precedenti

contro Belgio V1 P0 S6 GF4 GS15

contro Romania V4 P7 S12 GF23 GS35

contro Slovacchia V1 P2 S3 GF7 GS10



ISLANDA

I dieci gol più belli delle qualificazioni a EURO 2024

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 1, most recently 2016

Miglior piazzamento: quarti di finale (2016)

EURO 2020: non qualificata

Si dice che in alcune notti si senta ancora l'eco del boato dell'Islanda in Francia, dopo la sensazionale corsa degli islandesi sino ai quarti di finale di EURO 2016. Due anni dopo hanno raggiunto la Coppa del Mondo, ma hanno perso lo spareggio contro l'Ungheria per EURO 2020.

Precedenti

contro Belgio V0 P0 S11 GF8 GS44

contro Romania V1 P1 S3 GF2 GS11

contro Slovacchia V1 P3 S13 GF15 GS38

BOSNIA-ERZEGOVINA

EURO negli anni

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/A

Miglior piazzamento: N/A

EURO 2020: non qualificata

Dopo tre sconfitte consecutive agli spareggi, la Bosnia-Erzegovina spera di fare meglio questa volta, puntando al suo primo EURO dall'indipendenza. La squadra di Savo Milošević si è classificata quinta nel Gruppo J, alle spalle di Lussemburgo e Islanda, anch'esse agli spareggi.

Precedenti

contro Belgio V3 P1 S4 GF13 GS19

contro Romania V2 P0 S4 GF4 GS13

contro Slovacchia V2 P0 S3 GF6 GS8

UCRAINA

I migliori marcatori di sempre di EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 3, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento: quarti di finale (2020)

EURO 2020: quarti di finale

La squadra di Serhiy Rebrov non è riuscita a estromettere l'Italia, campione in carica, e arrivare seconda dietro l'Inghilterra nel Gruppo C. L'Ucraina ha raggiunto gli ultimi tre Europei, ma ha un record negativo negli spareggi per i tornei più importanti, dove ha vinto una sola volta su sette.

Precedenti

contro Belgio N/A

contro Romania V2 P1 S3 GF10 GS14

contro Slovacchia V3 P3 S2 GF9 GS10