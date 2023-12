Gruppo D UEFA EURO 2024: Vincente spareggio A, Paesi Bassi, Austria, Francia

La vincente dello spareggio A, Paesi Bassi, Austria e Francia sono state sorteggiate nel Gruppo D di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo D

16/06: Vincente spareggio A - Paesi Bassi (Amburgo)

17/06: Austria - Francia (Düsseldorf)

21/06: Vincente spareggio A - Austria (Berlino)

21/06: Paesi Bassi - Francia (Lipsia)

25/06: Paesi Bassi - Austria (Berlino)

25/06: Francia - Vincente spareggio A (Dortmund)

Sorteggio completo di EURO 2024

Vincente spareggio - Percorso A

Percorso A degli spareggi

Semifinali: Polonia - Estonia, Galles - Finlandia (21 marzo)

Finale: Galles/Finlandia - Polonia/Estonia (26 marzo)

POLONIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 4, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: quarti di finale (2016)

EURO 2020: fase a gironi

La Polonia è arrivata terza dietro Albania e Cechia nel Gruppo D, quindi la sua marcia verso il quinto Campionato Europeo consecutivo dovrà passare per gli spareggi (mai disputati in precedenza). La squadra guidata da Robert Lewandowski non aveva mai giocato alla fase finale prima del 2008.

Precedenti

contro Austria V5 P2 S4 GF20 GS20

contro Francia V3 P5 S9 GF17 GS30

contro Paesi Bassi V3 P7 S9 GF19 GS28

ESTONIA

I dieci gol più belli delle qualificazioni a EURO 2024

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: N/D

Miglior piazzamento a EURO: N/D

EURO 2020: non qualificata

L'Estonia non è nuova agli spareggi per un torneo internazionale. Nelle qualificazioni a EURO 2012, ha preceduto Serbia e Slovenia ma è caduta contro la Repubblica d'Irlanda a un passo dalla fine. Stavolta è riuscita a conquistare un punto nel Gruppo F.

Precedenti

contro Austria V0 P0 S4 GF1 GS9

contro Francia V0 P0 S1 GF0 GS4

contro Paesi Bassi V0 P1 S5 GF4 GS23



FINLANDIA

EURO negli anni

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 1, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: fase a gironi (2020)

EURO 2020: fase a gironi

La Finlandia è stata incostante nelle qualificazioni, con alcune vittorie clamorose e cocenti sconfitte. Anche se la sua corsa non è stata come quella a EURO 2020, arriverà agli spareggi dopo due vittorie.

Precedenti

contro Austria V1 P3 S7 GF11 GS23

contro Francia V0 P0 S11 GF3 GS24

contro Paesi Bassi V2 P2 S11 G18 GS44

GALLES

I migliori marcatori di tutti i tempi a EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 2, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: semifinali (2016)

EURO 2020: ottavi di finale

La nazionale maschile aveva raggiunto una sola fase finale – di Coppa del Mondo del 1958 – prima della memorabile corsa a EURO 2016, ma se riuscirà ad arrivare a EURO 2024 parteciperà a quattro delle ultime cinque. La vittoria per 2-1 contro la Croazia a ottobre è stata l'apice delle qualificazioni, anche se alla fine la squadra ha mancato il posto di un soffio.

Precedenti

contro Austria V4 P2 S6 GF12 GS16

contro Francia V1 P1 S4 GF4 GS14

contro Paesi Bassi V0 P0 S10 GF8 GS29

PAESI BASSI

Grandi gol dei Paesi Bassi a EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 10, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1988)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo B

G8 V6 P0 S2 GF17 GS7

Qualificazione: Giornata 9

Tutti i gol dei Paesi Bassi verso EURO 2024

I Paesi Bassi hanno staccato il biglietto per EURO grazie a una vittoria casalinga contro la Repubblica d'Irlanda. Ronald Koeman è alla seconda esperienza sulla panchina orange dopo aver vinto il torneo da giocatore nel 1988. Ha inoltre guidato i Paesi Bassi in finale di UEFA Nations nel 2019 e al terzo posto nello stesso torneo nel 2023.

Precedenti

contro Austria V10 P4 S6 GF38 GS24

contro Francia V11 P4 S15 GF57 GS54

contro Estonia V5 P1 S0 GF23 GS4

contro Finlandia V11 P2 S2 GF44 GS18

contro Polonia V9 P7 S3 GF28 GS19

contro Galles V10 P0 S0 GF29 GS8

AUSTRIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 3, l'ultima a EURO 2020

Miglior risultato a EURO: ottavi di finale (2020)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo F

G8 V6 P1 S1 GF17 GS7

Qualificazione: Giornata 8

Tutti i gol dell'Austria verso EURO 2024

L'Austria ha battuto l'Azerbaigian il 16 ottobre e si è assicurata il passaggio dal Gruppo F con il Belgio al terzo EURO consecutivo e al quarto in totale; ha ospitato la competizione del 2008 insieme alla vicina Svizzera. L'allenatore Ralf Rangnick è tedesco e la maggior parte della sua squadra gioca nella Bundesliga tedesca.

Precedenti

contro Francia V9 P3 S14 GF41 GS38

contro Paesi Bassi V6 P4 S10 GF24 GS38

contro Estonia V4 P0 S0 GF9 GS1

contro Finlandia V7 P3 S1 GF23 GS11

contro Polonia V4 P2 S5 GF20 GS20

contro Galles V6 P2 S4 GF16 GS12

FRANCIA

Grandi gol della Francia a EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 10, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1984, 2000)

EURO 2020: ottavi di finale

Qualificazioni

Primo posto Gruppo B

G8 V7 P1 S0 GF29 GS3

Qualificazione: Giornata 7

Tutti i gol della Francia verso EURO 2024

La Francia, due volte vincitrice, non manca alla fase finale di EURO dal 1988. Padrona di casa nel 2016, quando è stata battuta dal Portogallo in finale, è allenata da Didier Deschamps dal 2012. Si è qualificata il 13 ottobre grazie alla vittoria per 2-1 contro i Paesi Bassi.

Precedenti

contro Austria V14 P3 S9 GF38 GS41

contro Paesi Bassi V15 V4 S11 GF54 GS57



contro Estonia V1 P0 S0 GF4 GS0

contro Finlandia V11 P0 S0 GF24 GS3

contro Polonia V9 P5 S3 GF30 GS17

contro Galles V4 P1 S1 GF14 GS4