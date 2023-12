Gruppo C UEFA EURO 2024: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra sono state sorteggiate nel Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo C

16/06: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen)

16/06: Slovenia - Danimarca (Stoccarda)

20/06: Danimarca - Inghilterra (Francoforte)

20/06: Slovenia - Serbia (Monaco)

25/06: Inghilterra - Slovenia (Colonia)

25/06: Danimarca - Serbia (Monaco)

Calendario di EURO 2024

SLOVENIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 1, la più recente: EURO 2000

Miglior risultato a EURO: fase a gironi (2000)

EURO 2020: non qualificata



Qualificazioni

Secondo posto Gruppo H

G10 V7 P1 S2 GF20 GS9

Qualificazione: decima giornata

Tutti i gol della Slovenia verso EURO 2024

Battuta solo due volte in dieci partite, la squadra di Matjaž Kek ha concluso con una vittoria per 2-1 contro i rivali per il secondo posto, il Kazakistan. Hanno raggiunto la fase finale di un torneo internazionale solo per la quarta volta e la prima dopo la Coppa del Mondo del 2010. Non hanno mai ancora superato la fase a gironi.

Precedenti

contro Danimarca V0 P1 S5 GF3 GS14

contro Inghilterra V0 P1 S5 GF4 GS10

contro Serbia V1 P6 S1 GF11 GS13

DANIMARCA

Gol storici della Danimarca a EURO

Bilancio EURO



Partecipazioni a EURO: 9, la più recente a EURO 2020

Miglior risultato a EURO: Campione (1992)

EURO 2020: Semifinale



Qualificazioni

Primo posto Gruppo H 

G10 V7 P1 S2 GF19 Gs10

Qualificazione: Giornata 9

Tutti i gol della Danimarca verso EURO 2024

La Danimarca, dopo la sconfitta a sorpresa in Kazakistan, ha ottenuto la seconda qualificazione a EURO consecutiva. La squadra di Kasper Hjulmand ha raggiunto la semifinale a EURO 2020, la migliore prestazione dopo la vittoria della competizione nel 1992.

Precedenti

contro Inghilterra V8 P5 S10 GF24 GS41

contro Serbia V5 P0 S5 GF19 GS17

contro Slovenia V5 P1 S0 GF14 GS3

SERBIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 5*, la più recente a EURO 2000

Miglior piazzamento a EURO: finalista (1960, 1968)*

EURO 2020: non ha partecipato

*come Jugoslavia

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo G

G8 V4 P2 S2 GF15 GS9

Qualificazione: decima giornata

Tutti i gol della Serbia verso EURO 2024

Dopo una lunga assenza, la Serbia torna alle fasi finali di EURO grazie a un pareggio 2-2 contro la Bulgaria alla Giornata 10. La squadra, che può contare su giocatori del calibro di Dušan Vlahović (Juventus), Dušan Tadić (Fenerbahçe) e Luka Jović (AC Milan), punterà a ben figurare nel torneo.

Precedenti

contro Danimarca V5 P0 S5 GF17 GS19

contro Inghilterra V4 P5 S6 GF21 GS25

contro Slovenia V1 P6 S1 GF13 GS11

INGHILTERRA

Gol storici dell'Inghilterra a EURO

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 10, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento EURO: finalista (2020)

EURO 2020: finalista

Qualificazioni

Primo posto Gruppo C

G8 V6 P2 S0 GF22 GS4

Qualificazione: Giornata 8

Tutti i gol dell'Inghilterra verso EURO 2024

L'Inghilterra si è qualificata per la fase finale di EURO per la nona volta nelle ultime dieci edizioni dopo il 3-1 sull'Italia a Wembley all'ottava giornata. Il Ct Gareth Southgate spera di fare meglio dell'ultima volta, quando i Tre Leoni persero la finale di EURO 2020 contro l'Italia ai rigori a Wembley.

Precedenti



contro Danimarca V10 P5 S8 GF41 GS24

contro Serbia V6 P5 S4 GF25 GS21

contro Slovenia V5 P1 S0 GF10 GS4