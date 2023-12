Gruppo B UEFA EURO 2024: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Spagna, Croazia, Italia e Albania sono state sorteggiate nel Gruppo B di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo B

15/06: Spagna - Croazia (Berlino)

15/06: Italia - Albania (Dortmund)

19/06: Croazia - Albania (Amburgo)

20/06: Spagna - Italia (Gelsenkirchen)

24/06: Croazia - Italia (Lipsia)

24/06: Albania - Spagna (Düsseldorf)

SPAGNA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 11, la più recente a EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: campione (1964, 2008, 2012)

EURO 2020: semifinale



Qualificazioni

Vincitrice Gruppo A

G8 V7 P0 S1 GF25 GS5

Qualificazione matematica: ottava giornata

Solo la Germania ha partecipato a più fasi finali di EURO della Spagna, che si è qualificata per la 12esima presenza battendo la Norvegia 1-0 a Oslo il 15 ottobre. La squadra di Luis de la Fuente spera nella quarta vittoria di EURO (sarebbe un record) in Germania; attualmente è alla pari con i padroni di casa con tre trionfi.

Precedenti

contro Albania V9 P0 S0 GF34 GS3

contro Croazia V5 P2 S3 GF20 GS12

contro Italia V13 P16 S11 GF45 GS46

CROAZIA

Bilancio EURO

Partecipazioni a EURO: 6, la più recente a EURO 2020

Miglior risultato a EURO: Quarti di finale (1996, 2008)

EURO 2020: Ottavi

Qualificazione: Ultima giornata

Qualificazione

Seconda Gruppo D

G8 V5 P1 S2 GF13 GS4

Qualificazione matematica: decima giornata

La Croazia ha ottenuto la sesta presenza consecutiva a EURO e la seconda sotto la guida del tecnico Zlatko Dalić grazie alla vittoria per 1-0 sull'Armenia all'ultima giornata delle qualificazioni. Sono stati eliminati agli ottavi nelle ultime due apparizioni a EURO. Il capitano e uomo simbolo Luka Modrić potrebbe partecipare al suo nono torneo internazionale.

Precedenti

contro Albania N/A

contro Italia V3 P5 S1 GF10 GS10

contro Spagna V3 P2 S5 GF12 GS20

ITALIA

Bilancio EURO

EURO precedenti: 10, l'ultimo: EURO 2020

Miglior risultato EURO: Campioni (1968, 2020)

EURO 2020: Campioni



Qualificazioni

Seconda Gruppo C

G8 V4 P2 S2 GF16 GS9

Qualificazione matematica: decima giornata

I campioni in carica, che hanno iniziato il loro percorso di qualificazione sotto la guida di Roberto Mancini e l'hanno concluso con Luciano Spalletti, si sono qualificati con difficoltà. Battuti in casa e fuori dall'Inghilterra – la stessa squadra che hanno sconfitto ai rigori nella finale del 2021 - gli Azzurri hanno pareggiato per 0-0 contro l'Ucraina, nell'ultima giornata, mantenendo il secondo posto nel girone.

Precedenti

contro Albania V4 P0 S0 GF7 GS1

contro Croazia V1 P5 S3 GF10 GS10

contro Spagna V11 P16 S13 GF46 GS45

ALBANIA

Bilancio EURO

EURO precedenti: 1 - EURO 2016

Miglior risultato a EURO: Fase a gironi (2016)

EURO 2020: Non qualificata

Qualificazioni

Prima Gruppo E

G8 V4 P3 S1 GF12 GS4

Qualificazione matematica: nona giornata

L'Albania si è assicurata un posto a EURO 2024 grazie al pareggio per 1-1 contro la Moldavia nella penultima partita. Le Aquile hanno esordito a EURO 2016 e hanno battuto la Romania 1-0 nell'ultima partita del girone. Armando Sadiku ha realizzato la rete della vittoria consentendo agli esordienti del torneo di arrivare terzi nel girone.

Precedenti

contro Croazia N/A

contro Italia V0 P0 S4 GF1 GS7

contro Spagna V0 P0 S9 GF3 GS34