Gruppo A UEFA EURO 2024: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera sono state sorteggiate insieme nel Gruppo A di UEFA EURO 2024.

Calendario Gruppo A

14/06: Germania - Scozia (Monaco di Baviera, 21:00 CEST)

15/06: Ungheria - Svizzera (Colonia)

19/06: Scozia - Svizzera (Colonia)

19/06: Germania - Ungheria (Stoccarda)

23/06: Svizzera - Germania (Francoforte)

23/06: Scozia - Ungheria (Stoccarda)

GERMANIA

Bilancio EURO

Precedenti EURO: 13*, ultimo disputato EURO 2020

Miglior piazzamento: campione (1972**, 1980**, 1996)

EURO 2020: ottavi di finale

*compreso Germania Ovest

**come Germania Ovest

Qualificata in quanto nazione ospitante

Tre volte vincitrice e tre volte seconda, la Germania ospita il suo primo EURO dalla riunificazione (la Germania Ovest aveva ospitato la fase finale nel 1988). La Germania è guidata dal 36enne ex allenatore di Hoffenheim, Lipsia e Bayern, Julian Nagelsmann, che ha sostituito Hansi Flick il 22 settembre 2023.

Precedenti

contro Ungheria V14 P12 S12 GF76 GS68

contro Scozia V8 P5 S4 GF26 GS23

contro Svizzera V36 P8 S9 GF142 GS69

Scozia

Bilancio EURO

Precedenti EURO: 3, ultimo disputato EURO 2020

Miglior piazzamento: fase a gironi (1992, 1996, 2020)

EURO 2020: fase a gironi

Qualificazioni

Seconda Gruppo A

G8 V5 P2 S1 GF17 GS8

Qualificazione matematica: ottava giornata

La squadra di Steve Clarke si è qualificata matematicamente alla fase finale dopo il mancato successo della Norvegia in casa contro la Spagna il 15 ottobre. La Scozia si è qualificata per due volte consecutive agli Europei, anche se nelle tre partecipazioni alla fase finale, è sempre uscita alla fase a gironi. Non vincono una partita al torneo da EURO '96.

Precedenti

contro Germania V4 P5 S8 GF23 GS26

contro Ungheria V3 P2 S5 GF16 GS20

contro Svizzera V8 P3 S5 GF26 GS24

Ungheria

Bilancio EURO

Precedenti EURO: 4, ultimo disputato EURO 2020

Miglior piazzamento: terzo posto (1964)

EURO 2020: fase a gironi

Qualificazioni

Vincitrice Gruppo G

G8 V5 P3 S0 GF16 GS7

Qualificazione matematica: nona giornata

Dopo 44 anni di assenza da una fase finale di EURO tra il 1972, quando arrivò quarta, e il 2016, l'Ungheria ha raggiunto il suo terzo torneo di fila dopo un pareggio per 2-2 in Bulgaria. A EURO 2020 hanno chiuso all'ultimo posto di un girone difficile che comprendeva Francia, Germania e Portogallo, anche se sono riusciti a raccogliere due punti nelle loro tre partite.

Precedenti

contro Germania V12 P12 S14 GF68 GS76

contro Scozia V5 P2 S3 GF20 GS16

contro Svizzera V35 P5 S11 GF151 GS71

Svizzera

Bilancio EURO

Precedenti EURO: 5, ultimo disputato EURO 2020

Miglior piazzamento: quarti di finale (2020)

EURO 2020: quarti di finale

Qualificazioni

Seconda Gruppo I

G10 V4 P5 S1 GF22 GS11

Qualificazione matematica: nona giornata

La Svizzera ha raggiunto la quinta fase finale nelle ultime sei edizioni del torneo con un pareggio contro il Kosovo nella penultima giornata. Il loro miglior piazzamento è stato nel 2020, quando hanno superato la fase a gironi e hanno battuto a sorpresa la Francia ai rigori negli ottavi di finale, prima di uscire ai quarti di finale per mano della Spagna, sempre ai calci di rigore.

Precedenti

contro Germania V9 P8 S36 GF69 GS142

contro Ungheria V11 P5 S35 GF71 GS151

contro Scozia V5 P3 S8 GF24 GS26