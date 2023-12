Meduza, OneRepublic e Kim Petras sono i musicisti ufficiali di UEFA EURO 2024

I Meduza - DJ e producer italiani -, gli OneRepublic - band americana di punta del pop-rock mondiale - e l'icona tedesca del pop, Kim Petras si uniranno per creare la canzone ufficiale di UEFA EURO 2024. La notizia è stata ufficializzata in occasione del sorteggio di Amburgo per la fase finale del 2024.

I compositori e musicisti ufficiali del torneo, OneRepublic, Meduza e Kim Petras, sveleranno l'atteso brano nella primavera del 2024. L'attesissima canzone diventerà presto la colonna sonora dell'estate e il brano più ballato dai tifosi. Questo brano, insieme ad altri elementi musicali come il jingle per l'ingresso in campo e per le riprese televisive, avrà il compito di rappresentare lo spirito e la passione che condividono calcio e musica, riflettendo l'unità, la passione e la diversità che sono il fulcro di EURO 2024.

I Meduza, le superstar italiane DJ/producer, nominate anche per un Grammy award nel 2019, si sono detti entusiasti per la possibilità di poter contribuire a un evento così prestigioso: "È un onore creare una canzone che rispecchi la passione di EURO 2024 e che coinvolgerà tutti i tifosi di calcio come noi".

Gli OneRepublic, band che ha venduto milioni di dischi, che conta miliardi di streaming, singoli che sono stati in testa alle classifiche di tutto il mondo, nomination ai Grammy e tanto altro, sono una delle band di maggior successo del XXI secolo. Il cantante della band, Ryan Tedder, vincitore di tre Grammy, ha detto: "Crescendo, il football americano e il calcio sono stati gli sport che ho praticato di più dall'età di cinque anni. Esibirsi alla cerimonia di chiusura di EURO 2024 a Berlino è un'opportunità e un onore incredibile per qualsiasi artista, ma è davvero emozionante per me personalmente. L'energia che si sprigiona da questo sport non ha eguali al mondo. Non vediamo l'ora".

Kim Petras, la popstar tedesca che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e raggiunto nuove vette con la collaborazione con Sam Smith, nonché vincitrice di un Grammy nel 2023, ha dichiarato: "Nel mio Paese natale, la Germania, il calcio è sempre stato una cosa molto importante. Ho tanti bei ricordi di quando guardavo le partite con i miei amici e la mia famiglia. Niente potrebbe essere un onore più grande per me. Sono inoltre davvero entusiasta di poter lavorare insieme ai Meduza e agli OneRepublic per la composizione della canzone ufficiale degli Europei del 2024!".

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA, ha detto: "Unire le passioni più popolari della gente, la musica e il calcio, è l'ideale per creare un'esperienza coinvolgente a UEFA EURO 2024. Meduza, OneRepublic e Kim Petras, con il loro talento vario ed eccezionale, incarnano la nostra visione che vede il calcio come una forza trainante di unione".

UEFA EURO 2024 sarà un evento storico, che celebrerà non solo il talento calcistico dell'Europa, ma anche la sua diversità e unità culturale. Nella cerimonia di chiusura della finale, potremo ascoltare l'esecuzione dal vivo della canzone da parte dei tre artisti.

UEFA EURO 2024 si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in dieci città ospitanti in Germania: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda.