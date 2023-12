In vendita i biglietti per i tifosi delle squadre qualificate a UEFA EURO 2024

Dopo il successo della vendita dei biglietti riservati al pubblico generico, che ha visto richieste per oltre 20 milioni di tagliandi, la UEFA è lieta di annunciare i dettagli sulla seconda fase di vendita per EURO 2024.

Una volta effettuato il sorteggio del 2 dicembre, che determinerà i gironi della fase finale del torneo, inizierà un'altra fase di vendita riservata ai tifosi delle 20 squadre qualificate e della Germania, nazione ospitante. Questa fase non inizierà in contemporanea, ma secondo il calendario definito da ciascuna federazione nazionale partecipante (FNP).

In seguito ai feedback ricevuti dopo i precedenti Europei, la UEFA ha ottimizzato l'assegnazione dei biglietti e ha riservato un numero fisso di tagliandi per ogni federazione partecipante, indipendentemente dalla capienza degli stadi. Con questo aumento dei biglietti disponibili, ogni federazione qualificata ha la seguente disponibilità, da destinare per la maggior parte ai tifosi:

Tutti questi biglietti saranno gestiti dalle federazioni, che decideranno autonomamente come vendere i biglietti ai propri tifosi. Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando sulle bandiere delle squadre sul sito EURO2024.com/tickets. I tifosi che non soddisfano i criteri stabiliti dalla propria federazione o che non tifano per una squadra specifica, sono invitati a candidarsi da oggi fino alle 14:00 CET del 12 dicembre 2023 tramite un'ulteriore domanda di partecipazione al sorteggio per l'acquisto su EURO2024.com/tickets.

I biglietti per i tifosi in sedia a rotelle o che necessitano di posti ad accesso facilitato saranno in vendita allo stesso prezzo della categoria Fans First, indipendentemente dall'ubicazione nello stadio.

Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per i tifosi delle ultime tre squadre qualificate attraverso gli spareggi saranno pubblicate al termine delle partite del 21 e 26 marzo 2024.

I biglietti prenotati per le partite della fase a eliminazione diretta verranno venduti durante il torneo previa qualificazione delle rispettive squadre.

UEFA EURO 2024 si disputerà in 10 città della Germania, con oltre 2,7 milioni di biglietti disponibili di cui oltre l'80% assegnato ai tifosi.

