Sorteggio UEFA EURO 2024: bilancio precedenti tra le squadre

Qual è il bilancio dei precedenti tra tutte le possibili squadre della fase finale di UEFA EURO 2024? Esaminiamo le statistiche tra tutte le potenziali avversarie in vista del sorteggio di sabato per la fase finale in Germania.

Legenda:

W=vittorie

D=pareggi

L=sconfitte

F=gol fatti

A=gol subiti

Sorteggio EURO: 2 dicembre

Albania (seconda fascia) contro Belgio W1 D0 L1 F3 A3

contro Croazia N/A

contro Cechia W1 D1 L1 F5 A4

contro Inghilterra W0 D0 L6 F1 A19

contro Francia W1 D1 L7 F4 A20

contro Germania W0 D1 L13 F10 A38

contro Italia W0 D0 L4 F1 A7

contro Paesi Bassi W0 D0 L4 F1 A7

contro Portogallo W1 D1 L5 F5 A13

contro Scozia W0 D0 L2 F0 A6

contro Serbia W1 D1 L5 F7 A15

contro Slovacchia N/A

contro Slovenia W1 D2 L4 F2 A6

contro Spagna W0 D0 L9 F3 A34

contro Svizzera W0 D1 L6 F4 A12 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W1 L2 D2 F4 A5

contro Estonia W1 D3 L0 F3 A1

contro Finlandia W2 D1 L4 F6 A8

contro Georgia W3 D4 L8 F13 A23

contro Grecia W4 D3 L6 F10 A13

contro Islanda W3 D2 L4 F11 A12

contro Israele W2 D0 L4 F6 A9

contro Kazakistan W3 D1 L0 F6 A2

contro Lussemburgo W4 D1 L2 F10 A4

contro Polonia W2 D3 L10 F10 A20

contro Ucraina W0 D1 L5 F4 A13

contro Galles W1 D2 L1 F2 A3

Austria (seconda fascia) contro Belgio W9 D4 L3 F44 A22

contro Croazia W1 D0 L6 F6 A12

contro Cechia W2 D1 L2 F6 A9

contro Inghilterra W4 D4 L11 F27 A59

contro Francia W9 D3 L14 F41 A38

contro Germania W10 D6 L26 F59 A91

contro Italia W13 D9 L17 F59 A52

contro Paesi Bassi W6 D4 L10 F24 A38

contro Portogallo W3 D6 L2 F19 A11

contro Scozia W8 D8 L7 F37 A30

contro Serbia W4 D1 L2 F24 A19

contro Slovacchia W1 D3 L1 F4 A3

contro Slovenia W3 D0 L1 F5 A2

contro Spagna W4 D3 L9 F22 A43

contro Svizzera W25 D5 L12 F95 A60 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W1 L3 D1 F4 A3

contro Estonia W4 D0 L0 F9 A1

contro Finlandia W7 D3 L1 F23 A11

contro Georgia W1 D1 L0 F3 A2

contro Grecia W4 D4 L5 F18 A20

contro Islanda W1 D2 L1 F4 A4

contro Israele W6 D5 L3 F27 A26

contro Kazakistan W2 D2 L0 F6 A0

contro Lussemburgo W7 D0 L0 F29 A4

contro Polonia W4 D2 L5 F20 A20

contro Ucraina W2 D0 L1 F5 A4

contro Galles W6 D2 L4 F16 A12

Belgio (prima fascia) contro Albania W1 D0 L1 F3 A3

contro Austria W3 D4 L9 F22 A44

contro Croazia W3 D3 L2 F6 A8

contro Cechia W4 D2 L3 F10 A9

contro Danimarca W7 D3 L6 F29 A26

contro Ungheria W9 D2 L2 F31 A16

contro Italia W4 D4 L16 F26 A47

contro Paesi Bassi W42 D32 L59 F227 A294

contro Romania W5 D2 L5 F16 A14

contro Scozia W13 D3 L4 F41 A21

contro Serbia W8 D3 L7 F24 A23

contro Slovacchia W1 D2 L0 F4 A3

contro Slovenia W1 D1 L0 F2 A0

contro Svizzera W15 D7 L9 F59 A47

contro Turchia W3 D5 L3 F18 A17 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W4 D1 L3 F19 A13

contro Estonia W9 D0 L1 F32 A8

contro Finlandia W4 D4 L4 F22 A19

contro Georgia N/A

contro Grecia W3 D4 L3 F11 A10

contro Islanda W11 D0 L0 F44 A8

contro Israele W6 D0 L1 F15 A4

contro Kazakistan W4 D2 L0 F13 A3

contro Lussemburgo W15 D3 L1 F62 A12

contro Polonia W8 D8 L8 F28 A30

contro Ucraina N/A

contro Galles W7 D5 L5 F24 A24

Croazia (terza fascia) contro Albania N/A

contro Austria W6 D0 L1 F12 A6

contro Belgio W2 D3 L3 F8 A6

contro Danimarca W4 D2 L2 F11 A8

contro Inghilterra W3 D2 L6 F13 A22

contro Francia W1 D3 L6 F10 A20

contro Germania W2 D1 L5 F10 A18

contro Ungheria W4 D6 L2 F19 A10

contro Italia W3 D5 L1 F10 A10

contro Portogallo W0 D1 L6 F4 A15

contro Romania W3 D1 L0 F6 A3

contro Serbia W1 D3 L0 F5 A3

contro Spagna W3 D2 L5 F12 A20

contro Svizzera W1 D2 L1 F6 A7

contro Turchia W4 D6 L2 F15 A10 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W4 D0 L0 F14 A6

contro Estonia W6 D2 L1 F16 A5

contro Finlandia W1 D1 L0 F2 A1

contro Georgia W2 D0 L1 F4 A3

contro Grecia W2 D4 L2 F10 A9

contro Islanda W5 D1 L1 F13 A3

contro Israele W8 D1 L0 F22 A8

contro Kazakistan W2 D0 L0 F5 A1

contro Lussemburgo N/A

contro Polonia W3 D1 L1 F7 A3

contro Ucraina W5 D3 L1 F15 A5

contro Galles W4 D3 L1 F12 A7

Cechia (terza fascia) contro Albania W1 D1 L1 F4 A5

contro Austria W2 D1 L2 F9 A6

contro Belgio W3 D2 L4 F9 A10

contro Danimarca W3 D6 L3 F11 A10

contro Inghilterra W1 D1 L3 F4 A11

contro Francia W1 D2 L1 F5 A4

contro Germania W2 D0 L7 F10 A16

contro Ungheria W1 D2 L1 F5 A4

contro Italia W2 D2 L3 F6 A11

contro Portogallo W1 D0 L4 F2 A10

contro Romania W1 D0 L1 F1 A2

contro Serbia W2 D0 L3 F11 A7

contro Spagna W0 D2 L5 F3 A10

contro Svizzera W4 D0 L2 F9 A7

contro Turchia W5 D1 L5 F21 A15 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W2 D0 L0 F6 A1

contro Estonia W5 D0 L0 F14 A3

contro Finlandia W5 D3 L3 F22 A14

contro Georgia N/A

contro Grecia W6 D2 L1 F13 A4

contro Islanda W8 D1 L2 F23 A11

contro Israele W4 D0 L0 F9 A3

contro Kazakistan W2 D0 L0 F6 A3

contro Lussemburgo W7 D0 L1 F23 A1

contro Polonia W15 D6 L8 F56 A39

contro Ucraina W1 D2 L2 F6 A4

contro Galles W7 D7 L4 F20 A15

Danimarca (seconda fascia) contro Belgio W6 D3 L7 F26 A29

contro Croazia W2 D2 L4 F8 A11

contro Cechia W3 D6 L3 F10 A11

contro Inghilterra W8 D5 L10 F24 A41

contro Francia W6 D2 L10 F16 A29

contro Germania W8 D6 L16 F39 A57

contro Italia W3 D2 L8 F16 A24

contro Paesi Bassi W9 D10 L13 F45 A63

contro Portogallo W3 D2 L11 F18 A32

contro Scozia W7 D0 L11 F14 A22

contro Serbia W5 D0 L5 F19 A17

contro Slovacchia W1 D0 L2 F3 A7

contro Slovenia W5 D1 L0 F14 A3

contro Spagna W2 D3 L13 F16 A36

contro Svizzera W4 D6 L2 F17 A14 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W2 D2 L2 F7 A8

contro Estonia W0 D1 L0 F2 A2

contro Finlandia W41 D9 L15 F165 A69

contro Georgia W3 D2 L0 F15 A5

contro Grecia W10 D4 L3 F41 A17

contro Islanda W19 D3 L0 F70 A12

contro Israele W9 D0 L1 F24 A4

contro Kazakistan W5 D0 L1 F17 A7

contro Lussemburgo W9 D2 L0 F33 A8

contro Polonia W11 D1 L8 F43 A36

contro Ucraina W1 D1 L1 F2 A2

contro Galles W7 D0 L4 F16 A9

Inghilterra (prima fascia) contro Albania W6 D0 L0 F19 A1

contro Austria W11 D4 L4 F59 A27

contro Croazia W6 D2 L3 F22 A13

contro Cechia W3 D1 L1 F11 A4

contro Danimarca W10 D5 L8 F41 A24

contro Ungheria W16 D3 L7 F66 A36

contro Italia W10 D11 L11 F39 A35

contro Paesi Bassi W3 D2 L1 F11 A5

contro Romania W3 D6 L3 F11 A10

contro Scozia W49 D26 L42 F208 A178

contro Serbia W6 D5 L4 F25 A21

contro Slovacchia W5 D1 L0 F11 A3

contro Slovenia W5 D1 L0 F10 A4

contro Svizzera W6 D1 L2 F28 A6

contro Turchia W9 D2 L0 F33 A1 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina N/A

contro Estonia W4 D0 L0 F9 A0

contro Finlandia W9 D2 L0 F36 A7

contro Georgia W2 D0 L0 F4 A0

contro Grecia W7 D2 L0 F23 A3

contro Islanda W3 D1 L1 F13 A4

contro Israele W2 D2 L0 F5 A1

contro Kazakistan W2 D0 L0 F9 A1

contro Lussemburgo W9 D0 L0 F47 A3

contro Polonia W12 D8 L1 F33 A13

contro Ucraina W6 D3 L1 F16 A4

contro Galles W69 D21 L14 F253 A91

Francia (prima fascia) contro Albania W7 D1 L1 F20 A4

contro Austria W14 D3 L9 F38 A41

contro Croazia W6 D3 L1 F20 A10

contro Cechia W1 D2 L1 F4 A5

contro Danimarca W10 D2 L6 F29 A16

contro Ungheria W8 D3 L12 F32 A48

contro Italia W11 D10 L18 F56 A82

contro Paesi Bassi W15 D4 L11 F54 A57

contro Romania W8 D5 L3 F21 A16

contro Scozia W9 D0 L8 F27 A16

contro Serbia W12 D9 L10 F49 A43

contro Slovacchia W2 D1 L1 F6 A2

contro Slovenia W3 D0 L0 F10 A2

contro Svizzera W16 D11 L12 F70 A63

contro Turchia W4 D1 L1 F13 A5 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W3 D3 L0 F8 A4

contro Estonia W1 D0 L0 F4 A0

contro Finlandia W11 D0 L0 F24 A3

contro Georgia W3 D1 L0 F7 A1

contro Grecia W7 D2 L1 F26 A9

contro Islanda W11 D4 L0 F42 A12

contro Israele W4 D4 L1 F15 A6

contro Kazakistan W2 D0 L0 F10 A0

contro Lussemburgo W16 D1 L1 F71 A12

contro Polonia W9 D5 L3 F30 A17

contro Ucraina W6 D5 L1 F23 A8

contro Galles W4 D1 L1 F14 A4

Germania (prima fascia) contro Albania W13 D1 L0 F38 A10

contro Austria W26 D6 L10 F91 A59

contro Croazia W5 D1 L2 F18 A10

contro Cechia W7 D0 L2 F16 A10

contro Danimarca W16 D6 L8 F57 A39

contro Ungheria W14 D12 L12 F76 A68

contro Italia W9 D13 L15 F47 A53

contro Paesi Bassi W16 D17 L12 F85 A76

contro Romania W10 D3 L2 F41 A19

contro Scozia W8 D5 L4 F26 A23

contro Serbia W16 D5 L8 F50 A34

contro Slovacchia W8 D0 L3 F25 A10

contro Slovenia W1 D0 L0 F1 A0

contro Svizzera W36 D8 L9 F142 A69

contro Turchia W14 D4 L4 F54 A19 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W1 D1 L0 F4 A2

contro Estonia W5 D0 L0 F22 A1

contro Finlandia W16 D6 L1 F82 A19

contro Georgia W5 D0 L0 F12 A2

contro Grecia W6 D3 L0 F21 A9

contro Islanda W5 D1 L0 F18 A1

contro Israele W5 D0 L0 F14 A1

contro Kazakistan W4 D0 L0 F14 A1

contro Lussemburgo W12 D0 L1 F60 A11

contro Polonia W14 D7 L1 F35 A12

contro Ucraina W5 D4 L0 F20 A10

contro Galles W9 D6 L2 F26 A10

Ungheria (seconda fascia) contro Belgio W2 D2 L9 F16 A31

contro Croazia W2 D6 L4 F10 A19

contro Cechia W1 D2 L1 F4 A5

contro Inghilterra W7 D3 L16 F36 A66

contro Francia W12 D3 L8 F48 A32

contro Germania W12 D12 L14 F68 A76

contro Italia W11 D10 L19 F62 A71

contro Paesi Bassi W5 D2 L10 F29 A51

contro Portogallo W0 D4 L10 F10 A33

contro Scozia W5 D2 L3 F20 A16

contro Serbia W17 D12 L8 F64 A55

contro Slovacchia W0 D2 L4 F2 A7

contro Slovenia W1 D0 L3 F3 A5

contro Spagna W3 D5 L5 F18 A21

contro Svizzera W35 D5 L11 F151 A71 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W2 D2 L0 F6 A3

contro Estonia W5 D1 L1 F17 A5

contro Finlandia W12 D3 L3 F47 A12

contro Georgia W1 D0 L1 F5 A4

contro Grecia W6 D6 L10 F37 A33

contro Islanda W7 D1 L3 F22 A11

contro Israele W1 D2 L2 F3 A5

contro Kazakistan W1 D0 L1 F5 A3

contro Lussemburgo W9 D1 L1 F43 A12

contro Polonia W28 D6 L9 F119 A53

contro Ucraina W2 D0 L0 F5 A2

contro Galles W4 D2 L6 F11 A17

Italia (quarta fascia) contro Albania W4 D0 L0 F7 A1

contro Austria W17 D9 L13 F52 A59

contro Belgio W16 D4 L4 F47 A26

contro Croazia W1 D5 L3 F10 A10

contro Cechia W3 D2 L2 F11 A6

contro Danimarca W8 D2 L3 F24 A16

contro Inghilterra W11 D11 L10 F35 A39

contro Francia W18 D10 L11 F82 A56

contro Germania W15 D13 L9 F53 A47

contro Ungheria W19 D10 L11 F71 A62

contro Paesi Bassi W11 D10 L3 F33 A24

contro Portogallo W18 D3 L6 F51 A23

contro Romania W10 D5 L2 F28 A14

contro Scozia W8 D2 L1 F19 A4

contro Slovacchia W1 D0 L1 F5 A3

contro Slovenia W4 D1 L2 F5 A3

contro Spagna W11 D16 L13 F46 A45

contro Turchia W9 D3 L0 F24 A7

Paesi Bassi (terza fascia) contro Albania W4 D0 L0 F7 A1

contro Austria W10 D4 L6 F38 A24

contro Belgio W59 D32 L42 F294 A227

contro Danimarca W13 D10 L9 F63 A45

contro Inghilterra W1 D2 L3 F5 A11

contro Francia W11 D4 L15 F57 A54

contro Germania W12 D17 L16 F76 A85

contro Ungheria W10 D2 L5 F51 A29

contro Italia W3 D10 L11 F24 A33

contro Portogallo W2 D4 L8 F10 A16

contro Romania W10 D3 L1 F29 A3

contro Serbia W6 D1 L3 F18 A12

contro Spagna W6 D2 L5 F19 A18

contro Svizzera W15 D3 L15 F68 A61

contro Turchia W6 D4 L4 F21 A14 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W1 D1 L0 F3 A1

contro Estonia W5 D1 L0 F23 A4

contro Finlandia W11 D2 L2 F44 A18

contro Georgia W1 D0 L0 F3 A0

contro Grecia W9 D1 L1 F24 A3

contro Islanda W9 D1 L2 F33 A7

contro Israele W4 D0 L0 F6 A1

contro Kazakistan W2 D0 L0 F5 A2

contro Lussemburgo W15 D1 L2 F67 A14

contro Polonia W9 D7 L3 F28 A19

contro Ucraina W2 D1 L0 F7 A3

contro Galles W10 D0 L0 F29 A8

Portogallo (prima fascia) contro Albania W5 D1 L1 F13 A5

contro Austria W2 D6 L3 F11 A19

contro Croazia W6 D1 L0 F15 A4

contro Cechia W4 D0 L1 F10 A2

contro Danimarca W11 D2 L3 F32 A18

contro Ungheria W10 D4 L0 F33 A10

contro Italia W6 D3 L18 F23 A51

contro Paesi Bassi W8 D4 L2 F16 A10

contro Romania W5 D2 L4 F11 A9

contro Scozia W8 D3 L4 F21 A14

contro Serbia W6 D4 L3 F24 A23

contro Slovacchia W5 D1 L0 F11 A3

contro Slovenia N/A

contro Svizzera W10 D5 L11 F40 A35

contro Turchia W7 D0 L2 F19 A9 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W5 D1 L0 F16 A2

contro Estonia W7 D1 L0 F25 A1

contro Finlandia W5 D4 L1 F14 A6

contro Georgia W1 D0 L0 F2 A0

contro Grecia W4 D5 L5 F16 A18

contro Islanda W4 D1 L0 F12 A5

contro Israele W4 D2 L1 F16 A9

contro Kazakistan W3 D0 L0 F6 A1

contro Lussemburgo W17 D1 L1 F69 A8

contro Polonia W5 D5 L3 F18 A13

contro Ucraina W2 D1 L1 F4 A3

contro Galles W3 D0 L1 F9 A4

Romania (seconda fascia) contro Belgio W5 D2 L5 F14 A16

contro Croazia W0 D1 L3 F3 A6

contro Cechia W1 D0 L1 F2 A1

contro Inghilterra W3 D6 L3 F10 A11

contro Francia W3 D5 L8 F16 A21

contro Germania W2 D3 L10 F19 A41

contro Italia W2 D5 L10 F14 A28

contro Paesi Bassi W1 D3 L10 F3 A29

contro Portogallo W4 D2 L5 F9 A11

contro Scozia W2 D2 L2 F6 A8

contro Serbia W20 D8 L20 F70 A79

contro Slovacchia W5 D5 L1 F20 A12

contro Slovenia W3 D3 L3 F14 A12

contro Spagna W5 D6 L7 F19 A28

contro Svizzera W6 D4 L5 F17 A22 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W4 D0 L2 F13 A4

contro Estonia W3 D0 L1 F7 A2

contro Finlandia W9 D4 L0 F29 A5

contro Georgia W5 D2 L1 F20 A6

contro Grecia W18 D10 L8 F72 A39

contro Islanda W3 D1 L1 F11 A2

contro Israele W12 D7 L4 F35 A23

contro Kazakistan W1 D1 L0 F3 A1

contro Lussemburgo W6 D0 L0 F21 A1

contro Polonia W14 D15 L6 F55 A53

contro Ucraina W3 D1 L2 F14 A10

contro Galles W3 D1 L1 F9 A7

Scozia (terza fascia) contro Albania W2 D0 L0 F6 A0

contro Austria W7 D8 L8 F30 A37

contro Belgio W4 D3 L13 F21 A41

contro Danimarca W11 D0 L7 F22 A14

contro Inghilterra W42 D26 L49 F178 A208

contro Francia W8 D0 L9 F16 A27

contro Germania W4 D5 L8 F23 A26

contro Ungheria W3 D2 L5 F16 A20

contro Italia W1 D2 L8 F4 A19

contro Portogallo W4 D3 L8 F14 A21

contro Romania W2 D2 L2 F8 A6

contro Serbia W2 D7 L2 F17 A14

contro Spagna W4 D4 L7 F22 A25

contro Svizzera W8 D3 L5 F26 A24

contro Turchia W0 D0 L2 F3 A6 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W2 D0 L0 F3 A1

contro Estonia W6 D2 L0 F13 A3

contro Finlandia W6 D2 L0 F18 A5

contro Georgia W3 D1 L2 F7 A6

contro Grecia W1 D0 L1 F1 A1

contro Islanda W6 D0 L0 F12 A3

contro Israele W5 D3 L2 F14 A10

contro Kazakistan W1 D0 L1 F3 A4

contro Lussemburgo W4 D1 L0 F12 A1

contro Polonia W2 D6 L4 F16 A18

contro Ucraina W2 D1 L2 F7 A6

contro Galles W63 D23 L23 F248 A125

Serbia (quarta fascia) contro Albania W5 D1 L1 F15 A7

contro Austria W2 D1 L4 F19 A24

contro Belgio W7 D3 L8 F23 A24

contro Croazia W0 D3 L1 F3 A5

contro Cechia W3 D0 L2 F7 A11

contro Danimarca W5 D0 L5 F17 A19

contro Inghilterra W4 D5 L6 F21 A25

contro Francia W10 D9 L12 F43 A49

contro Germania W8 D5 L16 F34 A50

contro Ungheria W8 D12 L17 F55 A64

contro Paesi Bassi W3 D1 L6 F12 A18

contro Portogallo W3 D4 L6 F23 A24

contro Romania W20 D8 L20 F79 A70

contro Scozia W2 D7 L2 F14 A17

contro Slovacchia W2 D1 L0 F5 A1

contro Slovenia W1 D6 L1 F13 A11

contro Spagna W5 D7 L10 F19 A26

contro Turchia W6 D5 L1 F28 A16

Slovacchia (terza fascia) contro Albania N/A

contro Austria W1 D3 L1 F3 A4

contro Belgio W0 D2 L1 F3 A4

contro Danimarca W2 D0 L1 F7 A3

contro Inghilterra W0 D1 L5 F3 A11

contro Francia W1 D1 L2 F2 A6

contro Germania W3 D0 L8 F10 A25

contro Ungheria W4 D2 L0 F7 A2

contro Italia W1 D0 L1 F3 A5

contro Portogallo W0 D1 L5 F3 A11

contro Romania W1 D5 L5 F12 A20

contro Serbia W0 D1 L2 F1 A5

contro Spagna W1 D1 L5 F6 A20

contro Svizzera W2 D0 L1 F4 A4

contro Turchia W1 D1 L4 F3 A8 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W3 D0 L2 F8 A6

contro Estonia W2 D0 L0 F3 A1

contro Finlandia W5 D3 L2 F15 A8

contro Georgia W1 D0 L1 F3 A3

contro Grecia W6 D1 L3 F15 A8

contro Islanda W9 D2 L1 F27 A12

contro Israele W3 D2 L1 F10 A7

contro Kazakistan W0 D0 L2 F1 A3

contro Lussemburgo W11 D1 L1 F36 A5

contro Polonia W15 D6 L7 F57 A41

contro Ucraina W2 D3 L3 F10 A9

contro Galles W7 D4 L6 F21 A20

Slovenia (terza fascia) contro Albania W4 D2 L1 F6 A2

contro Austria W1 D0 L3 F2 A5

contro Belgio W0 D1 L1 F0 A2

contro Danimarca W0 D1 L5 F3 A14

contro Inghilterra W0 D1 L5 F4 A10

contro Francia W0 D0 L3 F2 A10

contro Germania W0 D0 L1 F0 A1

contro Ungheria W3 D0 L1 F5 A3

contro Italia W2 D1 L4 F3 A5

contro Portogallo N/A

contro Romania W3 D3 L3 F12 A14

contro Serbia W1 D6 L1 F11 A13

contro Spagna W0 D0 L2 F2 A5

contro Svizzera W2 D1 L6 F8 A17

contro Turchia W1 D0 L1 F2 A1 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W0 D0 L4 F4 A10

contro Estonia W6 D1 L2 F13 A5

contro Finlandia W1 D1 L2 F4 A5

contro Georgia W2 D1 L1 F5 A4

contro Grecia W0 D4 L3 F3 A11

contro Islanda W3 D0 L1 F15 A7

contro Israele W2 D3 L0 F8 A5

contro Kazakistan W2 D0 L0 F4 A2

contro Lussemburgo W4 D0 L0 F9 A1

contro Polonia W2 D3 L3 F9 A9

contro Ucraina W2 D3 L1 F7 A7

contro Galles W0 D1 L0 F0 A0

Spagna (prima fascia) contro Albania W9 D0 L0 F34 A3

contro Austria W9 D3 L4 F43 A22

contro Croazia W5 D2 L3 F20 A12

contro Cechia W5 D2 L0 F10 A3

contro Danimarca W13 D3 L2 F36 A16

contro Ungheria W5 D5 L3 F21 A18

contro Italia W13 D16 L11 F45 A46

contro Paesi Bassi W5 D2 L6 F18 A19

contro Romania W7 D6 L5 F28 A19

contro Scozia W7 D4 L4 F25 A22

contro Serbia W10 D7 L5 F26 A19

contro Slovacchia W5 D1 L1 F20 A6

contro Slovenia W2 D0 L0 F5 A2

contro Svizzera W17 D6 L2 F51 A21

contro Turchia W6 D4 L1 F17 A5 Contendenti spareggi

contro Bosnia-Erzegovina W6 D2 L0 F18 A7

contro Estonia W2 D0 L0 F6 A0

contro Finlandia W5 D2 L1 F16 A5

contro Georgia W6 D0 L1 F19 A4

contro Grecia W8 D3 L1 F21 A11

contro Islanda W7 D2 L1 F15 A6

contro Israele W5 D1 L0 F13 A3

contro Kazakistan N/A

contro Lussemburgo W6 D0 L0 F15 A0

contro Polonia W8 D2 L1 F28 A9

contro Ucraina W5 D1 L1 F14 A4

contro Galles W3 D2 L1 F11 A7

Svizzera (quarta fascia) contro Albania W6 D1 L0 F12 A4

contro Austria W12 D5 L25 F60 A95

contro Belgio W9 D7 L15 F47 A59

contro Croazia W1 D2 L1 F7 A6

contro la Cechia W2 D0 L4 F7 A9

contro la Danimarca W2 D6 L4 F14 A17

contro Inghilterra W2 D1 L6 F6 A28

contro Francia W12 D11 L16 F63 A70

contro Germania W9 D8 L36 F69 A142

contro Ungheria W11 D5 L35 F71 A151

contro Paesi Bassi W15 D3 L15 F61 A68

contro Portogallo W11 D5 L10 F35 A40

contro Romania W5 D4 L6 F22 A17

contro Scozia W5 D3 L8 F24 A26

contro Slovacchia W1 D0 L2 F4 A4

contro Slovenia W6 D1 L2 F17 A8

contro Spagna W2 D6 L17 F21 A51

contro Turchia W4 D3 L8 F20 A21