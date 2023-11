Sorteggio spareggi EURO 2024: Galles - Finlandia, Israele - Islanda, Bosnia-Erzegovina - Ucraina

Il sorteggio degli spareggi per UEFA EURO 2024 è stato effettuato giovedì a Nyon, in Svizzera.

Sorteggio spareggi per EURO 2024 Semifinali - Percorso A: Polonia - Estonia, Galles - Finlandia

Semifinali - Percorso B: Israele - Islanda, Bosnia-Erzegovina - Ucraina

Semifinali - Percorso C: Georgia - Lussemburgo, Grecia - Kazakistan Finale - Percorso A: Galles/Finlandia - Polonia/Estonia

Finale - Percorso B: Bosnia-Erzegovina/Ucraina - Israele/Islanda

Finale - Percorso C: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan

Quando si giocano le partite degli spareggi?

Le semifinali si giocheranno giovedì 21 marzo 2024, mentre le tre finali sono in programma martedì 26 marzo. Le tre nazionali vincitrici degli spareggi completeranno la griglia di partenza della fase finale a 24 squadre.

Sorteggio fasi finali EURO: 2 dicembre

Procedura sorteggio

Percorso C

No sorteggio, confermati gli accoppiamenti.

Il percorso della Lega C è stato formato dalle tre vincitrici dei gironi della Lega C (Georgia, Grecia e Kazakistan), e dalla seconda classificata della Lega C, (Lussemburgo). Non era previsto dunque il sorteggio. Le semifinali del percorso C sono le seguenti:

a. Semifinale 1: Georgia - Lussemburgo

b. Semifinale 2: Grecia - Kazakistan

Percorso B

Sorteggio tra le tre seconde classificate della Lega B (Finlandia, Ucraina e Islanda).

Il percorso della Lega B è stato formato dalle due vincitrici dei gironi della Lega B (Israele e Bosnia-Erzegovina) e da due delle tre seconde classificate dei gironi della Lega B che accedono al sorteggio: Finlandia, Ucraina e Islanda.

Israele, in quanto vincitrice del gruppo meglio piazzata, è stata designata come squadra di casa della semifinale 1, mentre la Bosnia-Erzegovina ospiterà la semifinale 2. Per decidere quali squadre si sono unite alle vincitrici dei gironi della Lega B nel percorso B, è stato effettuato un sorteggio da un'unica urna contenente tre palline che contengono Finlandia, Ucraina e Islanda.

• È stata sorteggiata la prima pallina.

- Se la squadra sorteggiata per prima fosse stata la Finlandia, la squadra sarebbe stata assegnata alla semifinale 2.

- Se la squadra sorteggiata per prima fosse stata l'Islanda, la squadra sarebbe stata assegnata alla semifinale 1.

- Se la squadra sorteggiata per prima fosse stata l'Ucraina, non sarebbe stata assegnata alla semifinale 1 o 2 fino a quando non sarebbe stata sorteggiata la seconda pallina

• È stata estratta una seconda pallina.

- Se la squadra estratta per seconda fosse stata la Finlandia, la squadra sarebbe stata assegnata alla Semifinale 2.

- Se la squadra estratta per seconda fosse stata l'Islanda, la squadra sarebbe stata assegnata alla Semifinale 1.

- Se la squadra estratta per seconda fosse stata l'Ucraina, la squadra sarebbe stata assegnata alla Semifinale 1 nel caso in cui la prima squadra estratta fosse stata la Finlandia, o alla Semifinale 2 nel caso in cui la prima squadra estratta fosse l'Islanda.

Le semifinali del percorso B sono state determinate in base al risultato del sorteggio, ovvero:

a. Semifinale 1: Israele - Ucraina/Islanda

b. Semifinale 2: Bosnia-Erzegovina - Finlandia/Ucraina

Percorso A



Squadra rimanente della Lega B per completare il percorso.

La terza e ultima pallina è stata estratta e la squadra è stata assegnata al percorso A per occupare l'ultimo posto libero.

Il percorso della Lega A è formato dalle due squadre della Lega A che accedono al sorteggio (Polonia e Galles), dalla seconda classificata della Lega B sorteggiata in terza posizione (Finlandia, Ucraina o Islanda) e dall'Estonia della Lega D. Non era richiesto il sorteggio e le semifinali del percorso A sono state determinate come segue:

a. Semifinale 1: Polonia - Estonia

b. Semifinale 2: Galles - Finlandia/Ucraina/Islanda

Come sono state designate le finali degli spareggi?

Sono stati effettuati tre sorteggi per determinare quale coppia di semifinali all'interno di ciascun percorso di spareggio ha il diritto di ospitare la finale.

Una volta giocata la semifinale in questione, la vincente sarà sicuramente in casa contro la vincente dell'altra semifinale.

Per ogni percorso sono state preparate due palline rappresentanti ciascuna coppia di semifinali: Semifinale 1 e Semifinale 2.

Percorso C

La prima pallina estratta ha determinato quale vincente della semifinale del Percorso C ospiterà la finale. La seconda pallina estratta è stata mostrata per completare il sorteggio del Percorso C.



Percorsi B e A

Il sorteggio è proseguito con il Percorso B e si è concluso allo stesso modo con il Percorso A.