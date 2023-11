UEFA EURO 2024 sarà disponibile su EA SPORTS FC 24 ed EA SPORTS FC Mobile

Con l'annuncio dell'arrivo di UEFA EURO 2024 su EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile, tifosi e appassionati potranno cimentarsi con il più grande ed esaltante torneo europeo per nazionali.

La modalità EURO 2024 sarà giocabile a partire da giugno, prima del calcio d'inizio fissato per venerdì 14 giugno. Come extra, coloro che giocheranno prima di martedì 16 gennaio riceveranno un esclusivo oggetto Ultimate Team non scambiabile di uno dei seguenti protagonisti della competizione:

Jack Grealish (Inghilterra)

Ousmane Dembélé (Francia)

Federico Chiesa (Italia)

Florian Wirtz (Germania)

Virgil Van Djik (Paesi Bassi)

Álvaro Morata (Spagna)

EA SPORTS FC sarà anche la piattaforma per il programma ufficiale UEFA eEURO Esports, un nuovo e coinvolgente torneo dove i migliori giocatori europei di EA SPORTS FC rappresenteranno le squadre nazionali UEFA.

UEFA eEURO di quest'anno sarà il primo di un programma di tornei annuali che prevede fasi di qualificazione e si concluderà con una finale giocata dal vivo, la prima delle quali si disputerà nell'estate del 2024. Ulteriori informazioni sulla partecipazione saranno disponibili a breve.

EA SPORTS FC™ 24 è disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch™.

Scarica l'app di EURO 2024