UEFA e adidas presentano FUSSBALLLIEBE, il pallone da gara ufficiale di UEFA EURO 2024

FUSSBALLLIEBE, il pallone da gara ufficiale che sarà utilizzato nella fase finale di UEFA EURO 2024, è stato presentato oggi dalla UEFA e da adidas in occasione di un evento speciale davanti all'Olympiastadion di Berlino.

FUSSBALLLIEBE, che in tedesco significa "amore per il calcio", è dotato della tecnologia adidas Connected Ball che sarà usata per la prima volta in un UEFA EURO. Tale innovazione garantisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone e contribuirà in maniera determinante al processo decisionale del Video Assistant Refereeing UEFA nella sala VAR. La struttura esterna del pallone è inoltre supportata dalla tecnologia CTR-CORE al fine di garantire maggiore precisione e aderenza nei ritmi sempre più veloci del calcio moderno.

Zvonimir Boban, direttore tecnico e responsabile del calcio UEFA: "I Campionati Europei di Calcio UEFA rappresentano l'apice delle competizioni per squadre nazionali in Europa e noi ci impegniamo a garantire che ogni aspetto - dalle sedi alle attrezzature - mantenga i più alti standard di qualità e prestazioni. Come sempre, siamo certi che il pallone FUSSBALLLIEBE di Adidas segnerà un altro passo in avanti nella nostra ricerca costante dell'eccellenza".

Il design di FUSSBALLLIEBE rappresenta il movimento del pallone e l'energia del calcio attraverso forme alari nere di rilievo accentuate da bordi, curve e punti colorati. L'uso del rosso, del blu, del verde e dell'arancione celebra sia la vivacità che le nazioni partecipanti porteranno al torneo, sia l'essenza più pura e semplice del calcio che attrae atavicamente i tifosi di tutto il mondo. Inoltre sul pallone sono visibili delle rappresentazioni degli stadi del torneo insieme ai nomi di ogni città ospitante.

Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua, FUSSBALLLIEBE è realizzato con materiali biologici più sostenibili di qualsiasi altro pallone ufficiale adidas. Ogni strato del pallone è stato progettato per includere materiali ecologici come fibre di mais, canna da zucchero, polpa di legno e gomma.

Sam Handy, VP Product and Design, adidas Football: “Nel progettare questo pallone ufficiale, ci siamo ispirati all'energia e alla diversità del torneo e all'amore che l'Europa nutre per il calcio. Con questo spirito ci auguriamo che FUSSBALLLIEBE porti gioia ovunque venga calciato”.

Con la presentazione del FUSSBALLLIEBE, si è dato inoltre il via a cinque giorni di attività all'Olympiastadion di Berlino per celebrare l'amore per il calcio. Tra le attività in programma ci sono incontri con alcune leggende di UEFA EURO del passato e con icone del calcio moderno, battaglie di freestyle, oltre alla possibilità di provare il nuovo pallone ufficiale. Inoltre, a partire da domani, adidas porterà nelle altre nove città ospitanti il nuovo FUSSBALLLIEBE con un roadshow che prevede l'allestimento di campi da calcio nei centri urbani e la distribuzione di palloni. Ogni città ospitante riceverà altri 900 palloni da donare a livello locale a scuole, club o attraverso iniziative specifiche.

Il pallone ufficiale FUSSBALLLIEBE è disponibile da oggi nei negozi adidas e presso rivenditori selezionati, e online su adidas.com, e l'1% delle vendite sarà devoluto al programma Common Goal. Common Goal è un progetto di beneficenza creato da streetfootballworld e Juan Mata per aiutare le fasce più deboli attraverso enti di beneficenza che usano lo sport come strumento per affrontare problemi sociali. Il progetto è inoltre partner ufficiale della UEFA Foundation for Children.

UEFA EURO 2024 si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in dieci città ospitanti in Germania: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul torneo finale cliccando qui.