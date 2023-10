Conclusa la prima fase di vendita dei biglietti per EURO 2024: guida completa

I biglietti per EURO 2024 sono in vendita libera?

Le richieste dei biglietti per UEFA EURO 2024 sono iniziate il 3 ottobre 2023 e sono proseguite fino a giovedì 26 ottobre 2023. L'inizio della fase richiesta acquisto biglietti è stata annunciata dal direttore del torneo, Philipp Lahm e dall'ambasciatore della competizione, Celia Šašić, ad Amburgo nel corso dei festeggiamenti per il giorno dell'unità della Germania.

Lahm ha detto: "Con la vendita dei biglietti che inizia oggi, nel giorno dell'Unità tedesca, stiamo dando a tutti l'opportunità di partecipare a UEFA EURO 2024 negli stadi. Celebreremo l'Europa con un grande torneo di calcio e tantissime attività sia prima che durante UEFA EURO 2024. Celebreremo l'Europa, i suoi grandi popoli, i suoi valori e lo sport che ci unisce e ci mantiene uniti. Con la forza unificatrice del calcio possiamo rafforzare il senso di unità e l'idea europeista in Germania e oltre".

Visita il portale biglietti

Celia Šašić ha dichiarato: "Un'altra pietra miliare verso UEFA EURO 2024 è stata raggiunta oggi con l'inizio della vendita dei biglietti. Tifosi e semplici appassionati potranno partecipare fisicamente a UEFA EURO 2024 a partire da 30 euro. Proprio per questo motivo è stato importante per noi dare a tutti la stessa possibilità di ricevere i biglietti - l'80% di tutti i biglietti andrà direttamente ai tifosi; l'assegnazione dei tagliandi sarà effettuato tramite sorteggio per garantire equità". Tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti sono stati annunciati il 12 settembre 2023.

La mascotte di EURO 2024 Albärt, il direttore del torneo Philipp Lahm e l'ambasciatrice del torneo Celia Šašić ad Amburgo

Come potevo richiedere i biglietti per EURO 2024?

Ai tifosi di tutto il mondo viene data la stessa opportunità di fare domanda attraverso la biglietteria ufficiale UEFA: EURO2024.com/tickets.

Quanti biglietti erano disponibili?

Nel periodo di richiesta, dalle 14:00 CEST del 3 ottobre al 26 ottobre 2023, erano disponibili oltre 1,2 milioni di biglietti. Oltre l'80% dei 2,7 milioni di biglietti totali sarà destinato ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico.

Quanto costano i biglietti?

In totale, saranno disponibili 270.000 biglietti a 30 euro e un milione di biglietti a 60 euro o meno. Per la finale saranno disponibili 10.000 biglietti a meno di 100 euro.

Quanti biglietti potevo richiedere?

Per favorire l'accesso del maggior numero possibile di tifosi, gli interessati potevano richiedere un massimo di quattro biglietti a partita. Inoltre, verranno assegnati solo i biglietti per una partita al giorno per richiedente.

I biglietti erano venduti in base all'ordine di richiesta?

No, i biglietti vengono assegnati tramite un'estrazione equa e trasparente. Ogni richiedente ha le stesse possibilità di successo, indipendentemente da quando ha presentato la domanda tra il 3 e il 26 ottobre 2023.

Visita il portale biglietti

Erano disponibili biglietti per disabili?

Sì, la UEFA ha messo a disposizione i biglietti per i tifosi disabili in ogni partita. Indipendentemente dalla posizione all'interno dello stadio, questi biglietti hanno un prezzo corrispondente alla categoria più economica. I tifosi disabili potevano richiedere anche il biglietto omaggio per un accompagnatore.

Ci sarà un'altra possibilità di acquistare i biglietti?

Chi non riuscirà ad aggiudicarsi i biglietti nella fase di ottobre 2023 verrà informato sulla disponibilità di nuovi biglietti (ad esempio per mancati pagamenti di altri tifosi) in base alla sua posizione nella graduatoria dopo l'estrazione. Questi biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo.

Inoltre, un milione di biglietti saranno messi in vendita – in collaborazione con le federazioni nazionali – ai tifosi delle squadre partecipanti dopo il sorteggio della fase finale del 2 dicembre.

I biglietti saranno riservati anche ai tifosi delle nazionali qualificate attraverso gli spareggi per UEFA EURO, in programma il 21 marzo e il 26 marzo 2024.

EURO 2024: le città ospitanti

Ci sarà una piattaforma di rivendita ufficiale?

La piattaforma di rivendita ufficiale consentirà ai tifosi di offrire i propri biglietti per la rivendita al prezzo nominale tramite EURO2024.com/tickets. La piattaforma di rivendita sarà disponibile nella primavera del 2024 e consentirà ai tifosi di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso il canale di vendita ufficiale della UEFA. La UEFA ricorda a tutti i tifosi di richiedere i biglietti solo attraverso la piattaforma ufficiale EURO2024.com/tickets, per eliminare il rischio di acquisire biglietti non validi o fraudolenti e garantire che i venditori ricevano l'intero importo.

E i pacchetti Hospitality?

Per tutti gli stadi, i pacchetti Hospitality saranno venduti da 2024 Hospitality Experience AG, fornitore ufficiale per EURO 2024. Sono disponibili diverse opzioni, come un club più informale e vivace, le business lounge o le più esclusive suite private.

Domande frequenti