In vendita dal 3 ottobre 1,2 milioni di biglietti per UEFA EURO 2024

Dal 3 ottobre è possibile fare domanda per l'acquisto dei biglietti per UEFA EURO 2024. I tifosi di tutto il mondo avranno le stesse possibilità di aggiudicarsi i tagliandi attraverso il portale biglietti ufficiale della UEFA: EURO2024.com/tickets.

La UEFA ha sviluppato un programma di ticketing che continua a mettere i tifosi al primo posto. Oltre l'80% dei 2,7 milioni di biglietti complessivi, infatti, saranno a disposizione dei tifosi delle squadre partecipanti e del pubblico generico. I tagliandi saranno disponibili a partire da 30 euro, mentre a meno di 60 euro saranno in vendita circa un milione di biglietti.

Oltre 1,2 milioni di biglietti saranno messi in vendita nel periodo che va dal 3 ottobre (dalle 14:00 CEST) al 26 ottobre 2023. I tifosi possono quindi già creare un account per i biglietti qui in modo da farsi trovare pronti quando inizia il processo di richiesta d'acquisto. Un altro milione di biglietti sarà messo in vendita - in stretta collaborazione con le federazioni nazionali interessate - ai tifosi delle squadre partecipanti dopo il sorteggio del 2 dicembre di quest'anno per la fase finale del torneo.

I biglietti saranno disponibili per l'acquisto anche per i tifosi delle nazionali che si qualificheranno attraverso gli spareggi di UEFA EURO 2024, in programma il 21 marzo e il 26 marzo 2024.

La migliore opportunità di vedere UEFA EURO 2024 dal vivo allo stadio è quella di richiedere i biglietti tra il 3 e il 26 ottobre 2023. I biglietti saranno assegnati tramite un sorteggio chiaro e trasparente. Ogni richiedente avrà le stesse possibilità di successo, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda tra il 3 ottobre e il 26 ottobre 2023.

Coloro che non avranno successo nella loro richiesta nella fase di assegnazione tramite sorteggio di ottobre 2023, saranno automaticamente inseriti nel programma "Fans First". Questi tifosi saranno i primi a essere informati sulla disponibilità di nuovi biglietti per UEFA EURO 2024 (ad esempio in seguito a pagamenti non andati a buon fine). I tifosi del gruppo "Fans First" avranno un periodo di priorità esclusivo per l'acquisto di tali biglietti in base alla loro posizione iniziale nel sorteggio.

Per favorire l'accesso al maggior numero possibile di tifosi, è possibile richiedere un massimo di quattro biglietti per partita. Saranno inoltre assegnati solo i biglietti per una partita al giorno per richiedente.

La struttura dei prezzi dei biglietti per UEFA EURO 2024 rimane accessibile al maggior numero possibile di tifosi. In totale 270.000 biglietti saranno disponibili a 30 euro, mentre per la finale ben 10.000 biglietti saranno disponibili a meno di 100 euro.

La UEFA metterà a disposizione dei tifosi con disabilità dei biglietti per ogni partita. Indipendentemente dalla loro posizione nello stadio, questi biglietti avranno il prezzo più conveniente. I tifosi disabili possono anche richiedere un biglietto omaggio per l'accompagnatore.

Un riepilogo dei prezzi dei biglietti per categoria per tutte le partite di UEFA EURO 2024, è consultabile qui:

Pacchetti hospitality EURO 2024

I pacchetti hospitality di tutti gli stadi saranno venduti su 2024 Hospitality Experience AG, ovvero il provider ufficiale dell'hospitality di UEFA EURO 2024. Ci sono diverse opzioni, tra cui un club più informale e vivace, nonché business lounge o suite private più esclusive.

Una piattaforma di rivendita ufficiale per combattere le vendite sul mercato nero

Una piattaforma apposita per la rivendita dei biglietti permetterà ai tifosi di rivendere al valore nominale i propri tagliandi tramite EURO2024.com/tickets. La piattaforma di rivendita biglietti sarà attiva nella primavera 2024 e consentirà ai tifosi di acquistare in modo sicuro i biglietti da altri tifosi attraverso il canale ufficiale di vendita della UEFA. La UEFA ricorda inoltre a tutti i tifosi di acquistare i tagliandi esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale EURO2024.com/tickets, proprio per eliminare il rischio di acquistare biglietti non validi o falsi, garantendo al contempo ai venditori di ricevere i soldi per intero

UEFA EURO 2024 si svolgerà tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024 in 10 città tedesche: Berlino, Colonia, Monaco, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf.