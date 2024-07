Finale di EURO 2024: quali sono le contendenti? quando e dove si gioca?

L'Olympiastadion di Berlino ospita domenica 14 luglio la finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e l'Inghilterra.

Guida completa a EURO 2024

Quando e dove si gioca la finale di EURO 2024?

La finale di UEFA EURO 2024 si gioca domenica 14 luglio alle 21:00 CET.

La partita si gioca all'Olympiastadion Berlin, lo stadio più grande tra quelli di EURO 2024, che ha una capienza di 71.000 posti a sedere. L'Hertha BSC, che milita nella seconda serie tedesca, gioca le partite in casa in questo impianto, e qui si giocano tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985. Inoltre l'Olympiastadion è stato la cornice di diverse importanti finali europee e mondiali a livello di club e di nazionale, come quella di Coppa del Mondo FIFA 2006 tra Italia e Francia, e quella di UEFA Champions League del 2015 che ha visto il Barcellona battere la Juventus.

Oltre all'atto conclusivo del torneo, lo stadio ha ospitato tre partite della fase a gironi, una degli ottavi e un quarto di finale.

Città ospitanti di EURO 2024: Berlino

Quali squadre partecipano alla finale di EURO 2024?

La Spagna è arrivata in finale dopo il successo per 2-1 in semifinale contro la Francia a Monaco. Campione nel 1964, 2008 e 2012, è alla sua quinta finale di EURO e ha subito la sua unica sconfitta contro la Francia nel 1984.

L'Inghilterra ha battuto i Paesi Bassi per 2-1 a Dortmund, conquistando un posto in finale. La squadra di Gareth Southgate punta a vincere il suo primo titolo EURO, dopo la sconfitta in finale a EURO 2020, contro l'Italia ai rigori a Wembley.

L'Olympiastadion Berlin ha mai ospitato una finale EURO?

Questa è la prima volta che l'Olympiastadion Berlin ospiterà una finale EURO. Nel 1988, la Germania Ovest ha ospitato il Campionato Europeo UEFA: la finale si è giocata a Monaco di Baviera e ha visto i Paesi Bassi battere l'URSS per 2-0.

Finale EURO 1988: Paesi Bassi - URSS 2-0

Chi è l'arbitro della finale di EURO 2024?

Il francese François Letexier è l'arbitro della finale di UEFA EURO 2024.

Chi ha giocato e vinto più finali EURO?

Germania e Spagna sono le squadre più vincenti nella storia dei Campionati Europei UEFA, con tre titoli ciascuno. La Germania ha partecipato a sei finali, mentre la Spagna si prepara a disputare la sua quinta finale.

La nazione padrona di casa ha mai vinto una finale EURO?

La Spagna (1964), l'Italia (1968) e la Francia (1984) hanno vinto gli Europei da padroni di casa. Tuttavia la nazione organizzatrice ha perso la finale in patria in tre occasioni: Portogallo nel 2004, Francia nel 2016 e Inghilterra nel 2020. In questa edizione, la Germania è stata eliminata dalla Spagna ai quarti di finale.

Qual è stata la finale EURO col margine più ampio?

Il successo della Spagna per 4-0 sull'Italia nella finale di EURO 2012 a Kiev.

Finale EURO 2012: Spagna - Italia 4-0

Qual è stata la finale EURO con più gol?

Per due volte sono stati segnati quattro gol in una finale EURO; Spagna-Italia 4-0 nel 2012 e Germania Ovest-Cecoslovacchia 2-2 nel 1976 a Belgrado dopo i tempi supplementari, quando la Cecoslovacchia poi vinse 5-3 ai calci di rigore.

In quanti hanno vinto UEFA Champions League ed EURO nella stessa estate?

Dieci giocatori hanno fatto parte delle squadre vincitrici delle finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ed EURO nella stessa estate:

1964: Luis Suárez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Paesi Bassi)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2020: Jorginho (Chelsea e Italia)

Quanti hanno giocato più di una finale EURO?

In totale, 24 giocatori hanno partecipato a due finali. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si sono uniti al club a EURO 2020 dopo la finale persa dall'Italia nel 2012 contro la Spagna, mentre Ronaldo detiene il record di distacco tra due finali, ovvero 12 anni dal 2004 al 2016.

Finale EURO 2020: Italia - Inghilterra 1-1 (3-2 dcr)

Nessun giocatore ha segnato più di due gol in una finale EURO, con Fernando Torres (Spagna, 2008 e 2012) che attualmente è l'unico ad aver segnato in due finali diverse. Berti Vogts (Germania Ovest 1972, Germania 1996), invece, è l'unico ad aver vinto EURO sia da giocatore che da allenatore (anche se nella finale del 1972 era rimasto in panchina).

Dove si sono giocate le finali EURO negli anni?

La finale si è giocata in 13 diversi stadi di 12 nazioni. La finale di EURO 2020 è stata la 16esima EURO.

1960: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1964: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (Spagna)

1968: Stadio Olimpico, Roma (Italia)

1972: Roi Baudouin, Bruxelles (Belgio)

1976: Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado (Jugoslavia)

1980: Stadio Olimpico, Roma (Italia)

1984: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1988: Olympiastadion, Monaco di Baviera (Germania)

1992: Ullevi, Göteborg (Svezia)

1996: Wembley Stadium, Londra (Inghilterra)

2000: Feijenoord Stadium, Rotterdam (Paesi Bassi)

2004: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona (Portogallo)

2008: Ernst-Happel-Stadion, Vienna (Austria)

2012: NSK Olimpiyskyi, Kyiv (Ucraina)

2016: Stade de France, Saint-Denis (Francia)

2020: Wembley Stadium, Londra (Inghilterra)

Chi è la mascotte di EURO 2024?

Albärt, un simpatico orsetto che ha la missione di fare giocare a calcio i bambini di tutta Europa.