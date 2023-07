Svelato il nome della mascotte di EURO 2024: ecco Albärt!

Dopo una votazione a cui hanno partecipato gli utenti di UEFA.com e gli scolari di tutta Europa attraverso il programma UEFA Football in Schools, è stato finalmente deciso il nome della mascotte ufficiale di UEFA EURO 2024: ecco a voi Albärt!

L'orsetto raccoglierà la pesante eredità delle precedenti mascotte delle fasi finali di EURO, ovvero Berni, Goaliath, Rabbit e Kinas. Tra i nomi proposti per questa mascotte, c'erano anche Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär (tutti giochi di parole sulla parola tedesca "orso"), ma alla fine a vincere è stato Albärt con il 32% dei voti.

Guarda la mascotte di UEFA EURO 2024

L'orsetto è stato presentato ai tifosi tedeschi prima dell'amichevole del 20 giugno contro la Colombia all'Arena AufSchalke, anche se il suo debutto assoluto è stato la stessa mattina in una scuola elementare di Gelsenkirchen. L'obiettivo di questa mascotte è quello di ispirare i bambini di tutta Europa a fare attività fisica e coltivare il loro amore per il calcio e i suoi valori.

"Da genitore, so quanto sia importante stimolare la fantasia dei bambini", ha spiegato Philip Lahm, direttore del torneo di EURO 2024. "Col lancio della nostra mascotte del torneo, speriamo di creare un personaggio simpatico e divertente che li ispiri a divertirsi giocando a calcio".

La mascotte inizierà il viaggio #MakeMoves nelle scuole di tutta Europa, sfidando gli alunni a fare attività fisica per dare vita alla mascotte e farla muovere. I bambini potranno inventare numeri ed esultanze speciali facendo muovere la mascotte con i loro passi attraverso una speciale tecnologia di motion capture.

Celia Šašić, ambasciatrice del torneo UEFA EURO 2024 e vicepresidente DFB, ha aggiunto: "Non è mai troppo presto per gettare le basi per l'educazione al movimento, al gioco e allo spirito di squadra. È bello vedere come la UEFA ispiri le nuove generazioni ad avere fiducia in se stessi, a vivere uno stile di vita attivo e a comprendere l'importanza dello spirito di squadra: tutte lezioni di vita importanti che daranno forma al loro futuro. Questa mascotte ha come compito quello di trasmettere questo potente messaggio".