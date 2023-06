Presentata la mascotte di UEFA EURO 2024 – ora aiutaci a darle un nome!

La mascotte ufficiale di UEFA EURO 2024 è stata presentata!

A seguire le illustri orme di Berni, Goaliath, Rabbit e Kinas c'è un orso, mai utilizzato finora per la competizione. Ora arriva il difficile compito di dargli un nome e per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Albärt, Bärnardo, Bärnheart o Herzi von Bär: quale di questi quattro voterai?

Scegli il tuo nome preferito per la mascotte di EURO 2024!

La mascotte rende omaggio al fascino eterno dell'orsacchiotto, che si dice sia nato in Germania all'inizio del XX secolo. Qualcuno potrebbe anche aver notato che tutti e i quattro nomi contengono la parola "bär", che in tedesco significa proprio "orso".

La mascotte sarà presentata ai tifosi stasera all'Arena AufSchalke, dove la Germania affronterà la Colombia in amichevole. Il suo debutto a sorpresa, però, è avvenuto martedì mattina in una scuola elementare di Gelsenkirchen, con l'ambizione di ispirare 10 milioni di bambini di tutta Europa a fare attività e coltivare il loro amore per il calcio e i suoi valori.

"Da genitore, so quanto sia importante stimolare la fantasia dei bambini. Con la presentazione della mascotte, speriamo di creare un personaggio simpatico e divertente che li ispiri a divertirsi giocando a calcio", spiega Phillip Lahm, direttore del torneo EURO 2024.

La mascotte inizierà il viaggio #MakeMoves nelle scuole di tutta Europa, sfidando gli alunni a fare attività fisica per dare vita alla mascotte e farla muovere. I bambini potranno inventare numeri ed esultanze speciali e trasformarle in mascotte animate utilizzando una tecnologia di motion capture all'avanguardia

Celia Šašić, ambasciatrice del torneo UEFA EURO 2024 e vicepresidente DFB, ha aggiunto: "Giocando a calcio, i bambini hanno più fiducia in se stessi, vivono uno stile di vita attivo e imparano importanti lezioni di vita per il futuro. La mascotte trasmette questo messaggio potente”.

Nelle prossime due settimane, i bambini del programma UEFA Football in Schools e i lettori di UEFA.com voteranno per decidere il nome della mascotte.