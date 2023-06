Vota e aiutaci a scegliere il nome della mascotte di EURO 2024!

A meno di un anno dall'inizio di UEFA EURO 2024 in Germania, è stata svelata la mascotte ufficiale del torneo, ma adesso tocca a te aiutarci nella scelta del suo nome!

La mascotte rende omaggio al popolare orsacchiotto per bambini, che secondo la tradizione pare sia nato in Germania all'inizio del XX secolo. La mascotte ha anche come obiettivo quello di ispirare 10 milioni di bambini in tutta Europa a muoversi: per riuscirci, inizierà un viaggio nelle scuole, dove sfiderà gli alunni a fare attività fisica per dare vita alla mascotte. Per seguire il suo viaggio, usa l'hashtag #MakeMoves.

Nelle prossime due settimane, i bambini del programma UEFA Football in Schools e i tifosi su UEFA.com voteranno per decidere il nome della mascotte.

Ecco i quattro nomi in gara...

Albärt : un orsetto piccolo con idee grandi! Il compagno di gioco ideale per tutti gli amanti del calcio!

Bärnardo : un orso tedesco creato per il palcoscenico mondiale! Bärnardo è già pronto a scendere in campo!

Bärnheart : desideroso e pronto a unire la comunità calcistica mondiale nel cuore dell'Europa!

Herzi von Bär : un orsetto tutto cuore che vive per amore del calcio!

Vota qui il tuo preferito!