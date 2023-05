Volontari per UEFA EURO 2024: oltre 16.000 pre-registrazioni prima dell'apertura della finestra di candidatura del 14 giugno

La fase per richiedere di partecipare al programma ufficiale volontari per UEFA EURO 2024 inizia il 14 giugno 2023, ovvero un anno esatto prima della gara d'apertura che si giocherà a Monaco di Baviera.

Il programma ufficiale volontari

Ben 16.000 persone hanno già richiesto di partecipare al programma volontari di UEFA EURO 2024 in Germania. Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 nelle dieci città ospitanti: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda.

Per la prima volta, la UEFA e le dieci città ospitanti stanno attuando un programma congiunto di volontariato. I volontari svolgeranno un ruolo fondamentale per il successo degli Europei, dando una mano sia all'interno che nei dintorni degli stadi in oltre 25 aree diverse.

Célia Šašić, vicepresidente della Federcalcio tedesca (DFB) e ambasciatrice di UEFA EURO 2024, ha detto: "United by Football" è il motto di EURO 2024, quindi sarà un successo se diventerà un torneo per tutti. Il numero di iscrizioni mi fa ben sperare. Dimostra che la gente in Germania continua a voler fare volontariato per una buona causa, il che è un grande risultato. Vogliamo rafforzare la cultura del volontariato - fondamento del calcio e collante del nostro Paese - attraverso EURO 2024. E vogliamo che sia una festa per tutti".

EURO 2024: le città ospitanti

Per dare una breve panoramica del programma a tutti gli interessati, è stato lanciato il sito web ufficiale. A partire da ora, le informazioni sul Programma di Volontariato, le FAQ e un riepilogo delle possibili aree dove agiranno i volontari sono disponibili su www.euro2024volunteers.com. La pre-registrazione, che offre informazioni esclusive ai candidati, può essere completata tramite il sito web fino alla fine di maggio.

Chi è interessato può inviare la propria candidatura a partire dal 14 giugno, quando verrà ufficialmente aperta la fase di candidatura del programma.

Una piattaforma separata per i candidati, che copre il processo di intervista e selezione, offre opportunità di volontariato in aree che vanno dagli accrediti alle fan zone fino alla biglietteria. Per garantire un'esperienza senza ostacoli a tutti gli interessati, sia il sito web che la piattaforma di candidatura sono dotati di un software di assistenza digitale.

Ulteriori informazioni sul programma di volontariato sono disponibili sui canali social dedicati. Gli approfondimenti sul percorso dei volontari sono disponibili su @euro2024volunteer su Facebook e Instagram.