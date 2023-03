Célia Šašić vuole sfruttare al meglio la vetrina di EURO 2024 in Germania

Sono passati otto anni da quando Célia Šašić ha posto fine prematuramente alla sua carriera di calciatrice all'età di 27 anni. Due volte vincitrice di Women's EURO e miglior marcatrice del Francoforte nel successo della sua squadra nella Women's Champions League 2014/15, la tedesca si sta dimostrando un punto di riferimento anche fuori dal campo.

L'anno scorso è stata nominata vicepresidente della Federcalcio tedesca (DFB) col compito di diffondere valori come uguaglianza e diversità, con particolare attenzione al calcio femminile e al volontariato nel calcio. Adesso sta portando tutta la sua competenza e dedizione nel suo lavoro di ambasciatrice di UEFA EURO 2024.

Nonostante una carriera in nazionale costellata di successi, con 63 gol in 111 presenze con la Germania, Šašić ma non ha mai dimenticato dove tutto è iniziato: al TuS Germania Hersel quando aveva solo cinque anni, in un paesino tra Colonia e Bonn.

"Il TuS Germania Hersel è solo un esempio di migliaia di club in Germania che stanno facendo un lavoro eccezionale. Lì le persone si riuniscono, trascorrono del tempo insieme e si impegnano in attività di volontariato. La cosa migliore è che l'origine, il colore della pelle e l'orientamento sessuale non hanno alcun peso. Tutti sono i benvenuti ed è così che dovrebbe essere sempre. Un lavoro di volontariato come questo è insostituibile e, purtroppo, spesso non apprezzato come meriterebbe", ha concluso l'ex calciatrice.

Šašić: EURO per tutti

Šašić vuole utilizzare EURO 2024 per sensibilizzare l'opinione pubblica sui tematiche come uguaglianza e diversità, nonché sul lavoro di volontariato svolto nel calcio. "Per me un Campionato europeo non è solo calcio. Ovviamente, tutti vogliamo vedere le partite più belle e le stelle più importanti. Tuttavia, voglio anche contribuire a presentare la Germania come un luogo aperto a tutti. Facciamo insieme una grande festa, proprio come abbiamo fatto nel 2006 [per la Coppa del Mondo FIFA]".

Šašić è spesso in viaggio per promuovere la fase finale della prossima estate insieme al direttore del torneo, Philipp Lahm. I due concordano sul fatto che EURO 2024 potrà essere considerato un successo solo se sarà un torneo per tutti e se valorizzerà tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro energie alle 24.000 squadre di calcio tedesche. "EURO 2024 dovrebbe essere una forza motrice per il bene comune e una vetrina per tutti i volontari dei club", afferma Šašić.

Passione per il calcio femminile

Nonostante l'impegno costante nella preparazione di EURO 2024, Šašić continua a seguire il calcio femminile da grande appassionata e tifosa. "La nostra nazionale ha dato una grande prova di sé l'anno scorso nell'EURO in Inghilterra, sia dentro che fuori dal campo. Il calcio femminile ha guadagnato molti tifosi in Germania grazie a questo risultato, creando aspettative, e noi dobbiamo fare leva su questo. Non so se una partita della nazionale femminile sia mai stata l'evento sportivo più visto dalla TV tedesca in un anno solare".

"L'anno scorso abbiamo puntato molto in alto", aggiunge Šašić. "Abbiamo dimostrato di essere di nuovo una delle migliori squadre del mondo. Sono quindi fiduciosa che potremo disputare un altro ottimo Mondiale".

La Germania inizierà il suo cammino nella Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda il 24 luglio contro il Marocco.