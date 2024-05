Quanto è forte Toni Kroos?

Toni Kroos ha annunciato che concluderà la sua carriera da giocatore con la finale di UEFA Champions League e UEFA EURO 2024.

UEFA.com rende omaggio al pluridecorato centrocampista, che a 34 anni ha vinto numerosi trofei con il Bayern, il Real Madrid e la Germania.

Dicono di lui

"Ha un'ottima visione di gioco. Potresti coprirgli gli occhi con le mani, e lui ti saprebbe dire ugualmente che a 50 metri a destra c'è Thomas Müller e a 25 metri a sinistra c'è Mesut Özil".

Stefan Reinartz, ex compagno in nazionale e al Leverkusen

“Toni è molto intelligente. Molte volte, quando le cose vanno male, si tende a dare la colpa ai giocatori che sembrano più calmi o più tecnici. Ma questi giocatori in realtà sono i più coraggiosi. Toni è il più coraggioso di tutti nei momenti più difficili”.

Pep Guardiola, ex allenatore Bayern

“Non ho mai visto Kroos perdere la palla. Il suo gioco è sempre elegante ed efficace. Ama il calcio e vuole giocare sempre. Anche per me giocare è la cosa principale. Ovviamente vincere anche, ma giocare è fondamentale per entrambi".

Zinedine Zidane, ex allenatore Madrid

Tutte le presenze di Toni Kroos con la Germania sono state con sotto la guida di Joachim Löw AFP via Getty Images

"Toni Kroos è un modello per il resto della squadra per il modo in cui affronta il suo lavoro. Lavora sempre un po' di più sia prima che dopo gli allenamenti - è un professionista navigato".

Joachim Löw, ex Ct Germania

"Non è difficile con giocatori intelligenti e umili come lui. Sono calciatori consapevoli di essere importanti anche se non giocano sempre. Avere a che fare con calciatori così è la cosa più semplice della mia carriera".

Carlo Ancelotti, allenatore Madrid

Bilancio attuale

Nazionale: 108 presenze, 17 gol

Competizioni UEFA per club: 158 presenze, 13 gol

Competizioni nazionali: 571 presenze, 54 gol

La scalata verso la fama

Bayern e Leverkusen

• Kroos è passato al Bayern nel 2006 a 16 anni dall'Hansa Rostock e dal 2007/08 Ottmar Hitzfeld l'ha promosso in prima squadra.

• Kroos ha esordito col Bayern il 26 settembre 2007 contro l'Energie Cottbus a soli 17 anni e 256 giorni, diventando il più giovane a esordire col club prima di essere superato da David Alaba.

Toni Kroos festeggia con Miroslav Klose e Lukas Podolski all'esordio col Bayern Bongarts/Getty Images

• Il mese successivo ha segnato il gol della vittoria sul finale della gara contro il Crvena zvezda all'esordio in Europa in Coppa UEFA.

• A gennaio 2009 è passato in prestito al Bayer Leverkusen dove è rimasto 18 mesi, guadagnandosi la maglia da titolare.

• Tornato al Bayern nel 2010, ha aiutato i bavaresi a raggiungere la finale di Champions League del 2012, facendo ancora meglio la stagione successiva. Tuttavia Kroos ha saltato la parte finale del 2012/13, culminato col triplete e la vittoria della Champions League, per infortunio.

• Ha lasciato il Bayern nell'estate 2014 per il Madrid dopo essersi aggiudicato nuovamente le due competizioni nazionali, nonché Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo FIFA.

Real Madrid

• Kroos ha vinto il suo primo trofeo col Real alla sua gara d'esordio: la Supercoppa UEFA. Il tedesco ha poi vinto la Coppa del Mondo per club dopo essere entrato in pianta stabile tra i titolari nel giro di pochissimo tempo.

• Col Madrid, il centrocampista ha vinto la UEFA Champions League del 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22. Nessun calciatore ha mai vinto la competizione più volte. In questi anni ha anche vinto la Coppa del Mondo FIFA.

• Nella semifinale di ritorno 2023/24 contro il Bayern, il quattro volte vincitore della Champions League è diventato solo il settimo giocatore a collezionare 150 presenze nella competizione.

• Ha vinto la Liga nel 2016/17, 2019/20, 2021/22 e 2023/24, superando le 450 presenze col Real.

Germania

• Entrato un anno prima del previsto nella Germania Under 17, Kroos ha impressionato agli Europei U17 del 2006 e 2007 e ha guidato la Germania al terzo posto della Coppa del Mondo FIFA U17 vincendo anche il premio di MVP del torneo.

Guarda lo splendido gol di Toni Kroos con la Germania a EURO U17 nel 2007

• Ha esordito in prima squadra il 3 marzo 2010 ed è stato convocato per il Mondiale di quell'anno dove ha giocato quattro volte, compreso quarti di finale e semifinale.

• Ha giocato da titolare nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012. Nella fase finale è arrivato sino alla semifinale dove gli è stato affidato l'arduo e inusuale compito di marcare Andrea Pirlo nella sconfitta per 2-1.

• Kroos si è presentato alla Coppa del Mondo del 2014 al culmine della forma. Ha fatto un assist nella vittoria contro la Francia ai quarti di finale e poi è stato un protagonista della vittoria per 7-1 contro i padroni di casa del Brasile, segnando due gol. Ha giocato i 120 minuti della finale vinta contro l'Argentina.

Vincitore della Coppa del Mondo del 2014 FIFA via Getty Images

• Quello è stato l'unico titolo vinto con la Germania, anche se nel Mondiale del 2018 la sua splendida punizione nei minuti supplementari che ha deciso la partita contro la Svezia è rimasta negli annali nonostante una difesa del titolo sotto le aspettative.

• Ha giocato la sua 100esima partita con la Germania il 13 ottobre 2020 nella gara di UEFA Nations League contro la Svizzera ma a giugno ha lasciato la nazionale dopo la sconfitta agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020 contro l'Inghilterra.

• A marzo, Kroos ha annunciato il suo ripensamento ed è tornato in nazionale, servendo un assist dopo appena secondi contro la Francia.

Quel che potresti non sapere

• A scuola a Evershagen, giocava a calcio a piedi nudi nelle lezioni di educazione fisica. La sua insegnante Sieglinde Heimann ha raccontato una volta al 'Die Welt': "Altrimenti gli altri non avrebbero avuto alcuna possibilità".

• Nominato nella Squadra della Stagione di UEFA Champions League per cinque anni di fila dal 2013/14 al 2017/18, e per tre volte nella Squadra dell'Anno degli utenti di UEFA.com.

Toni Kroos ha vinto la sua quarta UEFA Champions League a maggio 2022 AFP via Getty Images

• Scelto anche nella Squadra del Torneo della Coppa del Mondo 2014 e a UEFA EURO 2016.

• Carlo Ancelotti lo ha soprannominato il "Professore" al Real Madrid per come ha sostituito bene Xabi Alonso nel suo ruolo.

Lui dice

"Spero di giocare l'anno prossimo nella squadra riserve e poi nel giro di qualche anno con la prima squadra del Bayern", ha detto Kroos a UEFA.com durante EURO U17 del 2007

"Ho vinto tanti trofei, ho giocato con giocatori fantastici e ho lavorato con i migliori allenatori, quindi ho ottimi ricordi del Bayern".

"So che in questo club ci si aspetta di vincere dei trofei, ma io sono l'uomo giusto perché sono abituato a vincere", ha detto Kroos nella presentazione al Madrid

"Come ho sempre detto, il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club. Sono felice e orgoglioso di aver trovato il momento giusto per la mia decisione e di aver scelto da solo. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la carriera al massimo livello", ha dichiarato annunciando il ritiro.

Carlo Ancelotti è stato il primo allenatore di Toni Kroos al Madrid nel 2014; i due si ritroveranno nuovamente insieme nel and the pair are reunited in 2021 AFP via Getty Images

Quel che potrebbe ancora raggiungere

• Solo quattro calciatori hanno più delle quattro Champions League vinte da Kroos. Se il Real Madrid dovesse trionfare a Wembley, il tedesco potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema a quota cinque, ma anche i compagni Dani Carvajal e Luka Modrić raggiungerebbero questo primato.

• Kroos ha vinto tutti i titoli tranne il Campionato Europeo UEFA: quale momento migliore se non UEFA EURO 2024 davanti al suo pubblico?

Palmares

Bayern

Supercoppa UEFA 2013

Coppa del Mondo FIFA per Club 2013

Bundesliga 2008, 2013, 2014

Coppa di Germania 2013, 2014

Real Madrid

UEFA Champions League 2016, 2017, 2018, 2022

Supercoppa UEFA 2014, 2017, 2022

Coppa del Mondo FIFA per Club 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Liga 2017, 2020, 2022, 2024

Germania

Coppa del Mondo FIFA 2014