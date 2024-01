Paesi Bassi: tutti i record e le statistiche a EURO

GENERALI

Miglior piazzamento: campione 1988

Presenze a EURO: 10

Edizioni di EURO da nazione ospitante: 2000 (insieme al Belgio, fase a gironi)

Bilancio complessivo: G39 V20 P8 S11 GF65 GS41

Bilancio fase a gironi: G27 V16 P4 S7 GF47 GS25

Bilancio fase a eliminazione diretta: G12 V4 P4 S4 GF18 GS16

Statistiche EURO per EURO

1960 non partecipante

1964 non qualificata

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 terzo posto

1980 fase a gironi

1984 non qualificata

1988 campione

1992 semifinali

1996 quarti di finale

2000 semifinali

2004 semifinali

2008 quarti di finale

2012 fase a gironi

2016 non qualificata

2020 ottavi di finale

Il cammino dei Paesi Bassi verso EURO 2024: guarda tutti i gol

RECORD SQUADRA

Vittoria più ampia

6-1: Paesi Bassi - Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

Sconfitta più pesante

4-1: Inghilterra - Paesi Bassi, 18/06/1996 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

2-2: Paesi Bassi - Danimarca, 22/06/1992 (semifinale)

Partita con più gol

7 gol: 6-1 contro Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

Maggior numero di gol segnati a EURO

13 gol in 5 partite nel 2000 (media 2,60)

Minor numero di gol segnati a EURO

2 gol in 3 partite nel 2012 (media 0,67)

Maggior numero di marcatori diversi a EURO

7: 2008

Minor numero di marcatori diversi a EURO

2: 1976*, 2012

*Non è conteggiata un'autorete

Tutti i gol dei Paesi Bassi a EURO 2020

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 9 (1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020)

Gironi superati: 7 (1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2020)

Primi posti nel girone: 4 (1992, 2000, 2008, 2020)

Secondi posti nel girone: 3 (1988, 1996, 2004)

Fasi a gironi senza sconfitte: 4 (1992, 2000, 2008, 2020)

Fasi a gironi senza vittorie: 1 (2012)

Miglior bilancio nel girone: G3 V3 P0 S0 GF9 GS1 (2008)

Peggior bilancio nel girone: G3 V0 P0 S3 GF2 GS5 (2012)

Qualificazione con il minor numero di punti: 4 (1988*, 1996, 2004)

Maggior numero di punti senza qualificazione: 3 (1980*)

*Due punti a vittoria



Vittorie più ampie

4-1: Paesi Bassi - Francia, 13/06/2008

3-0: quattro volte, ultima contro la Macedonia del Nord, 21/06/2021

Sconfitta più pesante

4-1: Inghilterra - Paesi Bassi, 18/06/1996

Partite con più gol

5 gol: sei volte, ultima 3-2 contro l'Ucraina, 13/06/2021

Maggior numero di gol segnati nel girone

9: 2008

Maggior numero di gol subiti nel girone

5: 2012

Minor numero di gol seganti nel girone

2: 2012

Minor numero di gol subiti nel girone

1: 1992, 2008

Guarda il giovane Kluivert in gol a EURO '96

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

P1 V0 S1

Quarti di finale

G4 V2 S2*

*Include la vittoria ai rigori contro la Svezia (2004) e la sconfitta ai rigori contro la Francia (1996)

Semifinali

G5 V1 S4*

*Include le sconfitte ai rigori contro Danimarca (1992) e Italia (2000)

Finale terzo posto

G1 V1 S0

Finale

G1 V1 S0

Vittoria più ampia

6-1: Paesi Bassi - Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

Sconfitta più pesante

3-1 dts: Cecoslovacchia - Paesi Bassi, 16/06/1976 (semifinale)

3-1 dts: Russia - Paesi Bassi, 21/06/2008 (quarti di finale)

2-0: Repubblica Ceca - Paesi Bassi, 27/06/2021 (ottavi di finale)

Partita con più gol

7 gol: 6-1 contro la Jugoslavia, 25/06/2000 (quarti di finale)

Tempi supplementari

S contro Cecoslovacchia, semifinale 1976 (1-1 / 1-3)

V contro Jugoslavia, finale terzo posto 1976 (2-2 / 3-2)

S contro Danimarca, semifinale 1992 (2-2 / 2-2 / 4-5 dcr)

S contro Francia, quarti di finale 1996 (0-0 / 0-0 / 4-5 dcr)

S contro Italia, semifinale 2000 (0-0 / 0-0 / 1-3 dcr)

V contro Svezia, quarti di finale 2004 (0-0 / 0-0 / 5-4 dcr)

S contro Russia, quarti di finale 2008 (1-1 / 1-3)

Highlights finale EURO 1988: Paesi Bassi - Unione Sovietica 2-0

RECORD INDIVIDUALI

Maggior numero di presenze

16: Edwin van der Sar

13: Dennis Bergkamp

13: Phillip Cocu

Maggior numero di gol

6: Patrick Kluivert

6: Ruud van Nistelrooy

Triplette

3: Marco van Basten, 15/06/88 contro l'Inghilterra (fase a gironi)

3: Patrick Kluivert, 25/06/00 contro la Jugoslavia (quarti di finale)

Maggior numero di tornei con gol

2: Willy van de Kerkhof (1976, 1980)

2: Dennis Bergkamp (1992, 1996)

2: Patrick Kluivert (1996, 2000)

2: Ruud van Nistelrooy (2004, 2008)

2: Robin van Persie (2008, 2012)

CALCI DI RIGORE

Calci di rigore

S 4-5 contro Danimarca, semifinale (22/06/1992)

S 4-5 contro Francia, quarti di finale (22/06/1996)

S 1-3 contro Italia, semifinale (29/06/2000)

V 5-4 contro Svezia, quarti di finale (26/06/2004)

Svezia - Paesi Bassi: tutti i rigori a EURO 2004

TUTTE LE PARTITE A EURO

1976

16/06/1976: Cecoslovacchia - Paesi Bassi 3-1 dts (semifinale, Zagabria)

19/06/1976: Paesi Bassi - Jugoslavia 3-2 dts (finale terzo posto, Zagabria)

1980

11/06/1980: Paesi Bassi - Grecia 1-0 (girone, Napoli)

14/06/1980: Germania Ovest - Paesi Bassi 3-2 (girone, Napoli)

17/06/1980: Paesi Bassi - Cecoslovacchia 1-1 (girone, Milano)

1988

12/06/1988: Paesi Bassi - Unione Sovietica 0-1 (girone, Colonia)

15/06/1988: Inghilterra - Paesi Bassi 1-3 (girone, Düsseldorf)

18/06/1988: Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi 0-1 (girone, Gelsenkirchen)

21/06/1988: Germania Ovest - Paesi Bassi 1-2 (semifinale, Amburgo)

25/06/1988: Unione Sovietica - Paesi Bassi 0-2 (finale, Monaco)

1992

12/06/1992: Paesi Bassi - Scozia 1-0 (girone, Göteborg)

15/06/1992: Paesi Bassi - CSI 0-0 (girone, Göteborg)

18/06/1992: Paesi Bassi - Germania 3-1 (girone, Göteborg)

22/06/1992: Paesi Bassi - Danimarca 2-2 dts, 4-5 dcr (semifinale, Göteborg)

1996

10/06/1996: Paesi Bassi - Scozia 0-0 (girone, Birmingham)

13/06/1996: Svizzera - Paesi Bassi 0-2 (girone, Birmingham)

18/06/1996: Paesi Bassi - Inghilterra 1-4 (girone, Londra)

22/06/1996: Francia - Paesi Bassi 0-0 dts, 5-4 dcr (quarti di finale, Liverpool)

2000

11/06/2000: Paesi Bassi - Repubblica Ceca 1-0 (girone, Amsterdam)

16/06/2000: Danimarca - Paesi Bassi 0-3 (girone, Rotterdam)

21/06/2000: Francia - Paesi Bassi 2-3 (girone, Amsterdam)

25/06/2000: Paesi Bassi - Jugoslavia 6-1 (quarti di finale, Rotterdam)

29/06/2000: Italia - Paesi Bassi 0-0 dts, 3-1 dcr (semifinale, Amsterdam)

2004

15/06/2004: Germania - Paesi Bassi 1-1 (girone, Oporto)

19/06/2004: Paesi Bassi - Repubblica Ceca 2-3 (girone, Aveiro)

23/06/2004: Paesi Bassi - Lettonia 3-0 (girone, Braga)

26/06/2004: Svezia - Paesi Bassi 0-0 dts, 4-5 dcr (quarti di finale, Faro-loulé)

30/06/2004: Portogallo - Paesi Bassi 2-1 (semifinale, Lisbona)

2008

09/06/2008: Paesi Bassi - Italia 3-0 (girone, Berna)

13/06/2008: Paesi Bassi - Francia 4-1 (girone, Berna)

17/06/2008: Paesi Bassi - Romania 2-0 (girone, Berna)

21/06/2008: Paesi Bassi - Russia 1-3 dts (quarti di finale, Basilea)

2012

09/06/2012: Paesi Bassi - Danimarca 0-1 (girone, Kharkiv)

13/06/2012: Paesi Bassi - Germania 1-2 (girone, Kharkiv)

17/06/2012: Portogallo - Paesi Bassi 2-1 (girone, Kharkiv)

2020

13/06/2021: Paesi Bassi - Ucraina 3-2 (girone, Amsterdam)

17/06/2021: Paesi Bassi - Austria 2-0 (girone, Amsterdam)

21/06/2021: Macedonia del Nord - Paesi Bassi 0-3 (girone, Amsterdam)

27/06/2021: Paesi Bassi - Repubblica Ceca 0-2 (ottavi, Budapest)