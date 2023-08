Tutti i Man of the Match EURO dal 1996

Dall'introduzione del premio a EURO '96, Andrés Iniesta e Cristiano Ronaldo sono stati nominati Man of the Match (o Star of the Match) più di ogni altro giocatore.

Più premi Man of the Match EURO

Gli highlights EURO 2012: riflettori su Andrés Iniesta

Andrés Iniesta (Spagna) 6 – 1 nel 2008, 3 nel 2012, 2 nel 2016

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 6 – 1 nel 2008, 2 nel 2012, 2 nel 2016, 1 nel 2020

Andrea Pirlo (Italia) 4 – 1 nel 2008, 3 nel 2012

Zinédine Zidane (Francia) 4 – 2 nel 2000, 2 nel 2004

Michael Ballack (Germania) 3 – 2 nel 2004, 1 nel 2008

Zlatan Ibrahimović (Svezia) 3 – 1 nel 2004, 1 nel 2008, 1 in 2012

Luka Modrić (Croatia) 3 – 1 nel 2008, 1 nel 2016, 1 nel 2020

Squadre con più premi Man of the Match

Spagna 24

Portogallo 23

Germania 23

Italia 22

Francia 19

Fase a gironi

Capocannoniere EURO '96: tutti i gol di Alan Shearer

08/06: Inghilterra 1-1 Svizzera – Alan Shearer

09/06: Spagna 1-1 Bulgaria – Hristo Stoichkov

09/06: Germania 2-0 Cechia – Matthias Sammer

09/06: Danimarca 1-1 Portogallo – Peter Schmeichel

10/06: Paesi Bassi 0-0 Scozia – Gary McAllister

10/06: Romania 0-1 Francia – Youri Djorkaeff

11/06: Italia 2-1 Russia – Pierluigi Casiraghi

11/06: Turchia 0-1 Croazia – Robert Prosinečki

13/06: Bulgaria 1-0 Romania – Hristo Stoichkov

13/06: Svizzera 0-2 Paesi Bassi – Dennis Bergkamp

14/06: Portogallo 1-0 Turchia – Fernando Couto

14/06: Cechia 2-1 Italia – Radek Bejbl

15/06: Scozia 0-2 Inghilterra – David Seaman

15/06: Francia 1-1 Spagna – José Luis Caminero

16/06: Russia 0-3 Germania – Jürgen Klinsmann

16/06: Croazia 3-0 Danimarca – Davor Šuker

18/06: Francia 3-1 - Bulgaria – Laurent Blanc

18/06: Romania 1-2 Spagna – Sergi

18/06: Scozia 1-0 Svizzera – Stuart McCall

18/06: Paesi Bassi 1-4 Inghilterra – Teddy Sheringham

19/06: Croazia 0-3 Portogallo – João Pinto

19/06: Turchia 0-3 Danimarca – Brian Laudrup

19/06: Russia 3-3 Cechia – Vladimír Šmicer

19/06: Italia 0-0 Germania – Andreas Köpke

Quarti di finale

Guarda il pallonetto di Poborský a EURO ‘96

22/06: Spagna 0-0 Inghilterra – David Seaman

22/06: Francia 0-0 Paesi Bassi – Bernard Lama

23/06: Germania 2-1 Croazia – Matthias Sammer

23/06: Cechia 1-0 Portogallo – Karel Poborský

Semifinali

26/06: Francia 0-0 Cechia – Miroslav Kadlec

26/06: Germania 1-1 Inghilterra – Dieter Eilts

Finale

30/06: Cechia 1-2 Germania – Karel Poborský

Fase a gironi

10/06: Belgio 2-1 Svezia – Émile Mpenza

11/06: Turchia 1-2 Italia – Filippo Inzaghi

11/06: Francia 3-0 Danimarca – Thierry Henry

11/06: Paesi Bassi 1-0 Cechia – Pavel Nedvěd

12/06: Germania 1-1 Romania – Mehmet Scholl

12/06: Portogallo 3-2 Inghilterra – Luís Figo

13/06: Spagna 0-1 Norvegia – Erik Mykland

13/06: Serbia 3-3 Slovenia – Zlatko Zahovič



14/06: Italia 2-0 Belgio – Francesco Totti

15/06: Svezia 0-0 Turchia – Fredrik Ljungberg

16/06: Cechia 1-2 Francia – Thierry Henry

16/06: Danimarca 0-3 Paesi Bassi – Frank de Boer

17/06: Romania 0-1 Portogallo – Fernando Couto

17/06: Inghilterra 1-0 Germania – Alan Shearer

18/06: Slovenia 1-2 Spagna – Raúl González

18/06: Norvegia 0-1 Serbia – Dragan Stojković





Guarda il gol di Henrik Larsson contro l'Italia a EURO 2000

19/06: Turchia 2-0 Belgio – Hakan Şükür

19/06: Italia 2-1 Svezia – Henrik Larsson

20/06: Inghilterra 2-3 Romania – Dorinel Munteanu

20/06: Portogallo 3-0 Germania – Sérgio Conceição

21/06: Jugoslavia 3-4 Spagna – Josep Guardiola

21/06: Slovenia 0-0 Norvegia – Erik Mykland

21/06: Danimarca 0-2 Cechia – Vladimír Šmicer

21/06: Francia 2-3 Paesi Bassi – Edgar Davids

Quarti di finale

24/06: Turchia 0-2 Portogallo – Luís Figo

24/06: Italia 2-0 Romania – Alessandro Nesta

25/06: Paesi Bassi 6-1 Jugoslavia – Patrick Kluivert

25/06: Spagna 1-2 Francia – Zinédine Zidane

Guara la partita di Zidane contro la Spagna

Semifinali

28/06: Francia 2-1 Portogallo – Zinédine Zidane

29/06: Italia 0-0 Paesi Bassi – Francesco Toldo

Finale

02/07: Francia 2-1 Italia – Francesco Totti

EURO 2004: Riflettori su Wayne Rooney

Fase a gironi

12/06: Portogallo 1-2 Grecia – Theodoros Zagorakis

12/06: Spagna 1-0 Russia – Vicente Rodríguez

13/06: Svizzera 0-0 Croazia – Jörg Stiel

13/06: Francia 2-1 Inghilterra – Zinedine Zidane

14/06: Danimarca 0-0 Italia – Thomas Sørensen

14/06: Svezia 5-0 Bulgaria – Henrik Larsson

15/06: Cechia 2-1 Lettonia – Milan Baroš

15/06: Germania 1-1 Paesi Bassi – Michael Ballack



16/06: Grecia 1-1 Spagna – Raúl González

16/06: Russia 0-2 Portogallo – Maniche

17/06: Inghilterra 3-0 Svizzera – Wayne Rooney

17/06: Croazia 2-2 Francia – Dado Pršo

18/06: Bulgaria 0-2 Danimarca – Thomas Gravesen

18/06: Italia 1-1 Svezia – Zlatan Ibrahimović

19/06: Lettonia 0-0 Germania – Michael Ballack

19/06: Paesi Bassi 2-3 Cechia – Pavel Nedvěd



20/06: Spagna 0-1 Portogallo – Deco

20/06: Russia 2-1 Grecia – Dmitri Kirichenko

21/06: Svizzera 1-3 Francia – Zinédine Zidane

21/06: Croazia 2-4 Inghilterra – Wayne Rooney

22/06: Italia 2-1 Bulgaria – Antonio Cassano

22/06: Danimarca 2-2 Svezia – Jon Dahl Tomasson

23/06: Paesi Bassi 3-0 Lettonia – Ruud van Nistelrooy

23/06: Germania 1-2 Cechia – Marek Heinz

Quarti di finale

EURO 2004: Riflettori su Luís Figo

24/06: Portogallo 2-2 Inghilterra – Ricardo Carvalho

25/06: Francia 0-1 Grecia – Angelos Charisteas

26/06: Svezia 0-0 Paesi Bassi – Ruud van Nistelrooy

27/06: Cechia 3-0 Danimarca – Milan Baroš

Semifinali

30/06: Portogallo 2-1 Paesi Bassi – Luís Figo

01/07: Grecia 1-0 Cechia – Traianos Dellas

Finale

04/07: Portogallo 0-1 Grecia – Theodoros Zagorakis

Fase a gironi

07/06: Svizzera 0-1 Cechia – Tomáš Ujfaluši

07/06: Portogallo 2-0 Turchia – Pepe

08/06: Austria 0-1 Croazia – Stipe Pletikosa

08/06: Germania 2-0 Polonia – Lukas Podolski

09/06: Romania 0-0 Francia – Claude Makelele

09/06: Paesi Bassi 3-0 Italia – Wesley Sneijder

10/06: Spagna 4-1 Russia – David Villa

10/06: Grecia 0-2 Svezia – Zlatan Ibrahimović

11/06: Cechia 1-3 Portogallo – Cristiano Ronaldo

11/06: Svizzera 1-2 Turchia – Arda Turan

12/06: Croazia 2-1 Germania – Luka Modrić

12/06: Austria 1-1 Polonia – Roger Guerreiro

13/06: Italia 1-1 Romania – Andrea Pirlo

13/06: Paesi Bassi 4-1 Francia – Wesley Sneijder

14/06: Svezia 1-2 Spagna – David Villa

14/06: Grecia 0-1 Russia – Roman Pavlyuchenko

15/06: Svizzera 2-0 Portogallo – Hakan Yakin

15/06: Turchia 3-2 Cechia – Nihat Kahveci

16/06: Austria 0-1 Germania – Michael Ballack

16/06: Polonia 0-1 Croazia – Ivan Klasnić

17/06: Paesi Bassi 2-0 Romania – Robin van Persie

17/06: Francia 0-2 Italia – Daniele De Rossi

18/06: Grecia 1-2 Spagna – Xabi Alonso

18/06: Russia 2-0 Svezia – Andrei Arshavin

Quarti di finale

EURO 2008: Riflettori su Hamit Altıntop

19/06: Portogallo 2-3 Germania – Bastian Schweinsteiger

20/06: Croazia 1-1 Turchia – Hamit Altıntop

21/06: Paesi Bassi 1-3 Russia – Andrei Arshavin

22/06: Spagna 0-0 Italia – Iker Casillas

Guarda la grande prestazione di Arshavin su UEFA.tv

Semifinali

25/06: Germania 3-2 Turchia – Philipp Lahm

26/06: Russia 0-3 Spagna – Andrés Iniesta

Finale

29/06: Germania 0-1 Spagna – Fernando Torres

Fase a gironi

08/06: Polonia 1-1 Grecia – Robert Lewandowski

08/06: Russia 4-1 Cechia – Alan Dzagoev

09/06: Paesi Bassi 0-1 Danimarca – Michael Krohn-Dehli

09/06: Germania 1-0 Portogallo – Mesut Özil

10/06: Spagna 1-1 Italia – Andrés Iniesta

10/06: Repubblica d'Irlanda 1-3 Croazia – Mario Mandžukić

11/06: Francia 1-1 Inghilterra – Samir Nasri

11/06: Ucraina 2-1 Svezia – Andriy Shevchenko

12/06: Grecia 1-2 Cechia – Václav Pilař

12/06: Polonia 1-1 Russia – Jakub Błaszczykowski

13/06: Danimarca 2-3 Portogallo – Pepe

13/06: Paesi Bassi 1-2 Germania – Mario Gómez

14/06: Italia 1-1 Croazia – Andrea Pirlo

14/06: Spagna 4-0 Repubblica d'Irlanda – Fernando Torres

15/06: Ucraina 0-2 Francia – Franck Ribéry

15/06: Svezia 2-3 Inghilterra – Olof Mellberg

Highlights: Guarda le giocate di Ibrahimović nel 2012

16/06: Grecia 1-0 Russia – Giorgos Karagounis

16/06: Cechia 1-0 Polonia – Petr Jiráček

17/06: Portogallo 2-1 Paesi Bassi – Cristiano Ronaldo

17/06: Danimarca 1-2 Germania – Lukas Podolski

18/06: Croazia 0-1 Spagna – Andrés Iniesta

18/06: Italia 2-0 Repubblica d'Irlanda – Antonio Cassano

19/06: Svezia 2-0 Francia – Zlatan Ibrahimović

19/06: Inghilterra 1-0 Ucraina – Steven Gerrard

Guarda Ronaldo contro i Paesi Bassi su UEFA.tv

Quarti di finale

21/06: Cechia 0-1 Portogallo – Cristiano Ronaldo

22/06: Germania 4-2 Grecia – Mesut Özil

23/06: Spagna 2-0 Francia – Xabi Alonso

24/06: Inghilterra 0-0 Italia – Andrea Pirlo

Semifinali

27/06: Portogallo 0-0 Spagna – Sergio Ramos

28/06: Germania 1-2 Italia – Andrea Pirlo

Finale

01/07: Spagna 4-0 Italia – Andrés Iniesta

Fase a gironi

10/06: Francia 2-1 Romania – Dimitri Payet

11/06: Albania 0-1 Svizzera – Granit Xhaka

11/06: Galles 2-1 Slovakia – Joe Allen

11/06: Inghilterra 1-1 Russia – Eric Dier

12/06: Turchia 0-1 Croazia – Luka Modrić

12/06: Polonia 1-0 Irlanda del Nord – Grzegorz Krychowiak

12/06: Germania 2-0 Ucraina – Toni Kroos

13/06: Spagna 1-0 Cechia – Andrés Iniesta

13/06: Repubblica d'Irlanda 1-1 Svezia – Wes Hoolahan

13/06: Belgio 0-2 Italia – Emanuele Giaccherini

14/06: Austria 0-2 Ungheria – László Kleinheisler

14/06: Portogallo 1-1 Islanda – Nani





Gli highlights EURO 2016: Riflettori su Dimitri Payet

15/06: Russia 1-2 Slovacchia – Marek Hamšík

15/06: Romania 1-1 Svizzera – Granit Xhaka

15/06: Francia 2-0 Albania – Dimitri Payet

16/06: Inghilterra 2-1 Galles – Kyle Walker

16/06: Ucraina 0-2 Irlanda del Nord – Gareth McAuley

16/06: Germania 0-0 Polonia – Jérôme Boateng

17/06: Italia 1-0 Svezia – Éder

17/06: Cechia 2-2 Croazia – Ivan Rakitić

17/06: Spagna 3-0 Turchia – Andrés Iniesta

18/06: Belgio 3-0 Repubblica d'Irlanda – Axel Witsel

18/06: Islanda 1-1 Ungheria – Kollbein Sigthórsson

18/06: Portogallo 0-0 Austria – João Moutinho



19/06: Svizzera 0-0 Francia – Yann Sommer

19/06: Romania 0-1 Albania – Arlind Ajeti

20/06: Slovacchia 0-0 Inghilterra – Matúš Kozáčik

20/06: Russia 0-3 Galles – Aaron Ramsey

21/06: Irlanda del Nord 0-1 Germania – Mesut Özil

21/06: Ucraina 0-1 Polonia – Ruslan Rotan

21/06: Croazia 2-1 Spagna – Ivan Perišić

21/06: Cechia 0-2 Turchia – Burak Yılmaz

22/06: Islanda 2-1 Austria – Kári Árnason

22/06: Ungheria 3-3 Portogallo – Cristiano Ronaldo

22/06: Svezia 0-1 Belgio – Eden Hazard

22/06: Italia 0-1 Repubblica d'Irlanda – Robbie Brady

Ottavi di finale

25/06: Svizzera 1-1 Polonia – Xherdan Shaqiri

25/06: Galles 1-0 Irlanda del Nord – Gareth Bale

25/06: Croazia 0-1 Portogallo – Renato Sanches

26/06: Francia 2-1 Repubblica d'Irlanda – Antoine Griezmann

26/06: Germania 3-0 Slovacchia – Julian Draxler

26/06: Ungheria 0-4 Belgio – Eden Hazard

27/06: Italia 2-0 Spagna – Leonardo Bonucci

27/06: Inghilterra 1-2 Islanda – Ragnar Sigurdsson

Quarti di finale

Guarda il gol di Robson-Kanu contro il Belgio

30/06: Polonia 1-1 Portogallo – Renato Sanches

01/07: Galles 3-1 Belgio – Hal Robson-Kanu

02/07: Germania 1-1 Italia – Manuel Neuer

03/07: Francia 5-2 Islanda – Olivier Giroud

Semifinali

06/07: Portogallo 2-0 Galles – Cristiano Ronaldo

07/07: Germania 0-2 Francia – Antoine Griezmann

Finale

10/07: Portogallo 1-0 Francia – Pepe

Fase a gironi

11/06: Turchia 0-3 Italia – Leonardo Spinazzola

12/06: Galles - Svizzera 1-1 – Breel Embolo

12/06: Danimarca - Finlandia 0-1 – Christian Eriksen

12/06: Belgio - Russia 3-0 – Romelu Lukaku

13/06: Austria - Macedonia del Nord 3-1 – David Alaba

13/06: Paesi Bassi - Ucraina 3-2 – Denzel Dumfries

13/06: Inghilterra - Croazia 1-0 – Raheem Sterling

14/06: Scozia - Cechia - Patrik Schick

14/06: Polonia - Slovacchia 1-2 – Milan Škriniar

14/06 Spagna - Svezia 0-0 – Victor Lindelöf

15/06: Ungheria - Portogallo 0-3 – Cristiano Ronaldo

15/06: Francia - Germania 1-0 – Paul Pogba

Denzel Dumfries con il premio a EURO 2020 UEFA via Getty Images

16/06: Turchia - Galles – Gareth Bale

16/06: Italia - Svizzera 3-0 – Manuel Locatelli

16/06: Finlandia - Russia 0-1 – Aleksei Miranchuk

17/06: Danimarca - Belgio 1-2 – Romelu Lukaku

17/06: Ucraina - Macedonia del Nord 2-1 – Andriy Yarmolenko

17/06: Paesi Bassi - Austria 2-0 – Denzel Dumfries

18/06: Croazia - Cechia 1-1 – Luka Modrić

18/06: Inghilterra - Scozia 0-0 – Billy Gilmour

18/06: Svezia - Slovacchia 1-0 – Alexander Isak

19/06: Spagna - Polonia 1-1 – Jordi Alba

19/06: Ungheria - Francia 1-1 – László Kleinheisler

19/06: Portogallo - Germania 2-4 – Robin Gosens

20/06: Italia - Galles 0-1 – Federico Chiesa

20/06: Svizzera - Turchia 3-1 – Xherdan Shaqiri

21/06: Finlandia - Belgio 0-2 – Kevin De Bruyne

21/06: Russia - Danimarca 1-4 – Andreas Christensen

21/06: Ucraina - Austria 0-1 – Florian Grillitsch

21/06: Macedonia del Nord - Paesi Bassi 0-3 – Georginio Wijnaldum

22/06: Cechia - Inghilterra 0-1 – Bukayo Saka

22/06: Croazia - Scozia 3-1 – Nikola Vlašić

23/06: Svezia - Polonia 3-2 – Emil Forsberg

23/06: Slovacchia - Spagna 0-5 – Sergio Busquets

23/06: Germania - Ungheria 2-2 – Joshua Kimmich

23/06: Portogallo - Francia 2-2 – Karim Benzema

Star of the Match: highlights di Benzema

Ottavi di finale

26/06: Galles - Danimarca 0-4 – Kasper Dolberg

26/06: Italia - Austria 2-1 (dts) – Leonardo Spinazzola

27/06: Paesi Bassi - Cechia 0-2 – Tomáš Holeš

27/06: Belgio - Portogallo 1-0 – Thorgan Hazard

28/06: Croazia - Spagna 3-5 – Sergio Busquets

28/06: Francia - Svizzera 3-3 – Granit Xhaka

29/06: Inghilterra - Germania 2-0 – Harry Maguire

29/06: Svezia - Ucraina 1-2 – Oleksandr Zinchenko

Quarti di finale

02/07: Svizzera - Spagna 1-1 – Unai Simón

02/07: Belgio - Italia 1-2 – Lorenzo Insigne

03/07: Cechia - Danimarca 1-2 – Thomas Delaney

03/07: Ucraina - Inghilterra 0-4 – Harry Kane

Star of the Match: guarda la doppietta di Kane

Semifinali

06/07: Italia - Spagna 1-1 – Federico Chiesa

07/07: Inghilterra - Danimarca 2-1 – Harry Kane

Finale

11/07: Italia - Inghilterra 1-1 - Leonardo Bonucci