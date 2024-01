Accadde oggi a EURO: 1 luglio

Grecia - Cechia 1-0

(Dellas 105'+1')

Semifinale 2004, Oporto

La Grecia prosegue la sua marcia trionfale a UEFA EURO 2004 vincendo una semifinale molto combattuta grazie al silver gol di Traianos Dellas alla fine del primo tempo supplementare.

La Cechia sfiora solamente la vittoria che tanti avevano previsto con un tiro al volo di Tomáš Rosický che si stampa sulla traversa al 2'. Ma la squadra di Otto Rehhagel, quotata 100 a 1 prima del torneo, si compatta di nuovo e colpisce in contropiede quando nessuno se lo aspetta. Vassilios Tsiartas batte un calcio d'angolo nell'area piccola, Dellas sfugge al suo marcatore e firma un gol di testa che manda in visibilio un'intera nazione.

"La favola continua", ha detto Rehhagel. "È incredibile quello che ha fatto la squadra oggi. È un vero miracolo. I cechi erano tecnicamente migliori, ma la passione e la volontà erano dalla nostra parte. Non avevamo nulla da perdere, potevamo rischiare tutto. Adesso la favola continua in finale".

Spagna - Italia 4-0

(David Silva 14', Jordi Alba 41', Torres 84', Mata 88')

Finale 2012, Kiev

La Spagna dà il meglio di sé nella partita più importante del torneo, travolgendo l'Italia a Kiev e completando una tripletta di coppe consecutive.

La Roja passa in vantaggio dopo appena 14 minuti col colpo di testa di David Silva. Gli spagnoli raddoppiano sul finire del primo tempo con l'instancabile Jordi Alba, al suo primo gol in nazionale. Per gli Azzurri la rimonta si fa sempre più dura. L'uscita di Thiago Motta per infortunio (il terzo e ultimo cambio) costringe l'Italia a giocare gli ultimi 28 minuti in inferiorità numerica, ponendo virtualmente fine a ogni speranza. Fernando Torres e Juan Mata, entrati entrambi dalla panchina, completano il poker delle Furie Rosse.

"Questa è una grande epoca per il calcio spagnolo", ha detto il commissario tecnico Vicente del Bosque. "Dopo Vienna [e la finale di UEFA EURO 2008] Luis Aragonés, l'allenatore di allora, ci ha mostrato la strada, la direzione da seguire. Siamo stati fedeli a ciò che abbiamo fatto negli anni. Questo è un grande momento per tutto il popolo spagnolo".

Quarti di finale 2016: Galles - Belgio 3-1

