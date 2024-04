Accadde oggi a EURO: 9 luglio

Cecoslovacchia - Francia 2-0

(Bubník 58', Pavlovič 88')

Finale terzo posto 1960, Marsiglia

Battuta 3-0 dall'Unione Sovietica in semifinale, la Cecoslovacchia risponde alla grande contro i padroni di casa, che si erano arresi 4-2 alla Jugoslavia. Dominando per gran parte dell'incontro, i cechi prevalgono grazie alle reti di Vlastimil Bubník e Ladislav Pavlovič nel secondo tempo.

A Marsiglia scendono in campo sette giocatori che non verranno mai più convocati. Robert Siatka e il portiere Jean Taillandier esordiscono titolari ma non riescono a evitare il primo gol di Bubník, che devia in rete un lungo traversone di Ladislav Novák. Pavlovič firma il secondo rubando un pallone a Michel Stievenard e involandosi a rete dalla linea di metà campo.

Altre partite giocate il 9 luglio a EURO

Nessuna

