Accadde oggi a EURO: 9 giugno

Paesi Bassi - Danimarca 0-1

(Krohn-Dehli 24')

Fase a gironi 2012, Kharkiv

Gli orange sono superiori agli avversari per gran parte della partita ma è la Danimarca a sbloccare il risultato a metà del primo tempo con una bella conclusione di Michael Krohn-Dehli. Gli olandesi avevano segnato 22 gol più della Danimarca nelle qualificazioni, ma in questa sfida non riescono ad andare in gol nonostante le tantissime occasioni, molte delle quali sprecate da Robin van Persie.

Paesi Bassi - Italia 3-0

(Van Nistelrooy 26', Sneijder 31', Van Bronckhorst 79')

Fase a gironi 2008, Berna

Gli Oranje sono saliti in testa al Gruppo C dopo aver messo fine ad un'attesa di 30 anni, vincendo contro l'Italia in grande stile.

Wesley Sneijder è stato fondamentale per il loro successo, servendo l'assist per la rete di Ruud van Nistelrooy in apertura prima di battere lui stesso Gianluigi Buffon. Giovanni van Bronckhorst sigilla la gara, la peggiore sconfitta di sempre nella fase a gironi degli Azzurri.

EURO 2008 highlights: Paesi Bassi - Italia 3-0

