Accadde oggi a EURO: 13 giugno

Jugoslavia - Slovenia 3-3

(Milošević 67' 73', Drulović 70'; Zahovič 23' 57', Pavlin 52')

Fase a gironi 2000, Charleroi

A tre quarti della propria gara d'esordio nel Gruppo C, la situazione non poteva essere peggiore per la Jugoslavia. In svantaggio 3-0, la squadra era anche rimasta in dieci per l'espulsione di Siniša Mihajlović, ma qualcosa di incredibile stava per accadere: nel giro di sei minuti la partita sarebbe tornata in perfetta parità.

La Slovenia, all'esordio nel torneo, già pregustava il trionfo dopo le reti di Zlatko Zahovič (doppietta) e Miran Pavlin, ma l'espulsione di Mihajlović fa scattare qualcosa: il subentrato Savo Milošević firma una doppietta, inframezzata dal gol di Ljubinko Drulo, e il pareggio si materializza incredibilmente.

Highlights EURO 2000: Jugoslavia - Slovenia 3-3

Francia - Inghilterra 2-1

(Zidane 90'+1, 90'+3 rig., Lampard 38')

Fase a gironi 2004, Lisbona



Fino ai minuti di recupero, l'Inghilterra sembra destinata a vincere la sua prima partita di UEFA EURO 2004 grazie a un gol di testa di Frank Lampard su punizione di David Beckham, ma Zinédine Zidane ha altre idee.

Fabian Barthez tiene i Bleus in gara parando il rigore di Beckham nel secondo tempo, mentre Zidane trasforma un calcio di punizione a tempo scaduto e strappa apparentemente un punto. Il colpo di scena, però, è appena iniziato. Qualche minuto dopo, Thierry Henry anticipa David James su un retropassaggio di Steven Gerrard e il portiere inglese concede un calcio di rigore che Zidane non esita a trasformare, completando una straordinaria rimonta.

Highlights EURO 2004: Francia - Inghilterra 2-1

Altre gare EURO giocate il 13 giugno

1984, fase a gironi: Belgio - Jugoslavia 2-0

1996, fase a gironi: Svizzera - Olanda 0-2

1996, fase a gironi: Bulgaria - Romania 1-0

2000, fase a gironi: Spagna - Norvegia 0-1

2004, fase a gironi: Svizzera - Croazia 0-0

2004, fase a gironi: Francia - Inghilterra 2-1

2008, fase a gironi: Italia - Romania 1-1

2008, fase a gironi: Olanda - Francia 4-1

2012 fase a gironi: Danimarca - Portogallo 2-3

2012 fase a gironi: Olanda - Germania 1-2

2016, fase a gironi: Spagna - Repubblica Ceca 1-0

2016, fase a gironi: Repubblica d'Irlanda - Svezia 1-1

2016, fase a gironi: Belgio - Italia 0-2

2020 fase a gironi: Inghilterra - Croazia 1-0

2020 fase a gironi: Austria - Macedonia del Nord 3-1

2020 fase a gironi: Paesi Bassi - Ucraina 3-2

