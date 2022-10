Sorteggio qualificazioni UEFA EURO 2024: dove guardarlo? Come funziona? Chi è testa di serie?

Quando sarà il sorteggio per la fase a gironi di qualificazione a EURO 2024?

Il sorteggio delle qualificazioni a UEFA EURO 2024 si terrà domenica 9 ottobre alle 12:00 CET presso il Festhalle exhibition centre di Francoforte.

Dove guardare il sorteggio per la fase a gironi di qualificazione a EURO 2024?

Potrai guarda il sorteggio in diretta streaming e seguire l'avvicinamento qui.

Guarda il gioco di luci del lancio del logo di EURO 2024

Come funziona il sorteggio

• Al sorteggio per le qualificazioni partecipano 53 squadre.

• La Germania, in qualità di organizzatrice delle fasi finali di UEFA EURO 2024, è automaticamente qualificata e quindi non partecipa al sorteggio.

• Tutte le squadre russe sono attualmente sospese in seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio per le qualificazioni al Campionato europeo di calcio UEFA 2022-24.

Le 53 squadre che partecipano al sorteggio per le qualificazioni vengono suddivise in fasce sulla base della classifica generale della UEFA Nations League 2022/23 e saranno assegnate a dieci gironi di qualificazione (sette gruppi da cinque squadre e tre gruppi da sei squadre).

I principi del sorteggio sono invariati rispetto all'edizione precedente. Le modifiche specifiche sono evidenziate qui di seguito:

• Le quattro finaliste della UEFA Nations League sono sorteggiate in gruppi di cinque squadre, per consentire loro di partecipare alla finale del giugno 2023;

• Cinque abbinamenti tra paesi non sono consentiti. Le seguenti coppie di paesi non devono essere sorteggiate nello stesso girone: Armenia/Azerbaigian, Bielorussia/Ucraina, Gibilterra/Spagna, Kosovo/Bosnia ed Erzegovina e Kosovo/Serbia;

• Nello stesso girone possono essere sorteggiate al massimo due sedi invernali: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia;

• Diversi abbinamenti fra paesi sono stati considerati come caratterizzati da una distanza di viaggio eccessiva, Pertanto, è possibile sorteggiare al massimo una di queste coppie nello stesso girone.

Quali sono le fasce per il sorteggio di EURO 2024?

Fascia UNL

Paesi Bassi

Croazia

Spagna

Italia

Fascia 1

Danimarca

Portogallo

Belgio

Ungheria

Svizzera

Polonia

Fascia 2

Francia

Austria

Cechia

Inghilterra

Galles

Israele

Bosnia-Erzegovina

Serbia

Scozia

Finlandia

Fascia 3

Ucraina

Islanda

Norvegia

Slovenia

Repubblica d'Irlanda

Albania

Montenegro

Romania

Svezia

Armenia

Fascia 4

Georgia

Grecia

Turchia

Kazakistan

Lussemburgo

Azerbaigian

Kosovo

Bulgaria

Isole Faroe

Macedonia del Nord

Fascia 5

Slovacchia

Irlanda del Nord

Cipro

Bielorussia

Lituania

Gibilterra

Estonia

Lettonia

Moldavia

Malta

Fascia 6

Andorra

San Marino

Liechtenstein

Come sono decise le fasce nel sorteggio per EURO 2024?

Le 53 squadre che partecipano al sorteggio sono classificate in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022/23 rilevata al termine della fase a gironi della Nations League. Sulla base di queste classifiche, le squadre sono suddivise in sette fasce: la fascia "UNL", che contiene le quattro finaliste della Nations League, seguita dalle fasce da 1 a 6. L'urna "UNL" contiene quattro squadre, l'urna 1 contiene sei squadre, le urne da 2 a 5 contengono ciascuno dieci squadre, mentre l'urna 6 contiene le tre squadre rimanenti.

Le quattro finaliste della Nations League giocheranno le partite finali di questa competizione nel giugno 2023. Di conseguenza, queste nazionali hanno a disposizione solo otto giornate per la fase a gironi delle qualificazioni europee e devono essere inserite nei gironi da cinque squadre.

• Il sorteggio inizia con l'estrazione dall'urna "UNL" e 1, per poi proseguire con le urne dal 2 al 6. Ogni urna viene svuotata completamente prima di procedere all'urna successiva.

• Di norma, per ogni urna, le squadre sorteggiate sono assegnate in ordine alfabetico dal Gruppo A al Gruppo J. Nell'urna "UNL", le quattro finaliste UNL saranno assegnate ai Gruppi A, B, C e D nell'ordine in cui vengono estratte.

• Nell'urna 1, le squadre saranno assegnate ai gruppi da E a J nell'ordine in cui vengono estratte.

• A partire dall'urna 2, quando si applica o si prevede che si applicherà una restrizione, la squadra sorteggiata sarà assegnata al primo gruppo disponibile in ordine alfabetico.

• Poiché l'urna 6 contiene solo tre squadre, queste vengono sorteggiate nelle seste posizioni dei gruppi da H a J nel primo gruppo disponibile in ordine alfabetico.

Il presidente spiega cosa rappresenta il logo di EURO 2024

Chi sono gli ospiti del sorteggio?

Quattro ex giocatori (tutti finalisti di EURO) saranno sul palco per contribuire alle operazioni do sorteggio: ürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle, Gianluca Zambrotta e Demetrio Albertini.

Riedle e Klinsmann a EURO '92 Popperfoto via Getty Images

Anche Lena, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2010, si esibirà con il suo ultimo disco, Looking for Love.

Come funzionano le qualificazioni?

Ci saranno dieci gironi: sette da cinque squadre (Gruppi A-G) e tre da sei (Gruppi H-J). Le squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite in casa e in trasferta. Le partite dei gironi si disputano secondo il calendario delle qualificazioni europee da marzo a novembre 2023.

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificano direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024.

Quando si disputano le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024?

Le date delle partite di qualificazione

23-25/03/2023 Giornata 1

26-28/03/2023 Giornata 2

16-17/06/2023 Giornata 3

19-20/06/2023 Giornata 4

07-09/09/2023 Giornata 5

10-12/09/2023 Giornata 6

12-14/10/2023 Giornata 7

15-17/10/2023 Giornata 8

16-18/11/2023 Giornata 9

19-21/11/2023 Giornata 10

Le date degli spareggi

21/03/2024 Semifinali spareggi

26/03/2024 Finali spareggi

Le date della fase finale

14/06/2024 inizio UEFA EURO 2024

14/07/2024 finale UEFA EURO 2024

Partite e sedi di EURO 2024