UEFA EURO 2024: quando e dove sono le partite?

Il programma della fase finale di UEFA EURO 2024 è stato confermato il 10 maggio 2022: scopri quando e dove si svolgeranno le 51 partite.

Gli abbinamenti delle partite e gli orari d'inizio verranno aggiunti dopo il sorteggio della fase finale a dicembre 2023.

Fase a gironi

14 giugno

A1 vs A2 (Monaco di Baviera, 21:00 CEST)

15 giugno

B1 vs B2 (Berlino)

B3 vs B4 (Dortmund)

A3 vs A4 (Colonia)

16 giugno

C3 vs C4 (Gelsenkirchen)

D1 vs D2 (Amburgo)

C1 vs C2 (Stoccarda)

17 giugno

D3 vs D4 (Düsseldorf)

E1 vs E2 (Frankfurt)

E3 vs E4 (Monaco di Baviera)

18 giugno

F3 vs F4 (Lipsia)

F1 vs F2 (Dortmund)

19 giugno

B2 vs B4 (Amburgo)

A2 vs A4 (Colonia)

A1 vs A3 (Stoccarda)

20 giugno

B1 vs B3 (Gelsenkirchen)

C2 vs C4 (Francoforte)

C1 vs C3 (Monaco di Baviera)

21 giugno

D1 vs D3 (Berlino)

D2 vs D4 (Lipsia)

E2 vs E4 (Düsseldorf)

22 giugno

F2 vs F4 (Amburgo)

F1 vs F3 (Dortmund)

E1 vs E3 (Colonia)

23 giugno

A4 vs A1 (Francoforte)

A2 vs A3 (Stoccarda)

24 giugno

B2 vs B3 (Lipsia)

B4 vs B1 (Düsseldorf)

25 giugno

D2 vs D3 (Berlino)

D4 vs D1 (Dortmund)

C4 vs C1 (Colonia)

C2 vs C3 (Monaco di Baviera)

26 giugno

F4 vs F1 (Amburgo)

F2 vs F3 (Gelsenkirchen)

E2 vs E3 (Francoforte)

E4 vs E1 (Stoccarda)

Giorni di riposo il 27 e il 28 giugno

Ottavi di finale

29 giugno

37 1A vs 2C (Dortmund)

38 2A vs 2B (Berlino)

30 giugno

39 1B vs 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 luglio

41 1F vs 3A/B/C (Francoforte)

42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 luglio

43 1E vs 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D vs 2F (Lipsia)

Giorni di riposo il 3 e 4 luglio

Quarti di finale

5 luglio

45 V39 vs V37 (Stoccarda)

46 V41 vs V42 (Amburgo)

6 luglio

47 V43 vs V44 (Berlino)

48 V40 vs V38 (Düsseldorf)

Giorni di riposo il 7 e 8 luglio

Semifinali

9 luglio

49 V45 vs V46 (Monaco di Baviera, 21:00 CEST)

10 luglio

50 V47 vs V48 (Dortmund, 21:00 CEST)

Giorni di riposo l'11, 12 e 13 luglio

Finale

14 luglio

V49 vs V50 (Berlino, 21:00 CEST)