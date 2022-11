Ronaldo è il miglior marcatore di sempre delle nazionali di calcio maschili

Quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo con il Portogallo?

Cristiano Ronaldo ha segnato 117 gol in 191 partite, record mondiale, dal suo esordio con il Portogallo del 2003.

Quando ha stabilito il nuovo record?

Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record mondiale di gol con la nazionale nella sfida contro la Repubblica d'Irlanda nelle qualificazioni europee del Portogallo. Il portoghese ha segnato una doppietta nel 2-1 di Faro-Loulé del 1° settembre 2021, a 36 anni. Ha così superato il precedente record dell'attaccante dell'Iran Ali Daei, l'unico altro calciatore a livello maschile ad aver realizzato più di 100 gol in nazionale.

Ronaldo è andato a segno ogni anno dal suo esordio in nazionale?

Ronaldo non è andato a segno in occasione delle prime due presenze nel 2003, ma da quel momento in poi ci è riuscito per 18 anni di fila, fino al 2022. Questo gli ha permesso di raggiungere il record di Robbie Keane che è andato in gol ogni anno con la Repubblica d'Irlanda dal 1998 al 2016.

Grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

117 Cristiano Ronaldo* (Portogallo) – 191 presenze

109 Ali Daei (Iran) – 148 presenze

90 Lionel Messi* (Argentina) – 164 presenze

89 Mokhtar Dahari (Malesia) – 142 presenze

84 Ferenc Puskás (Ungheria) – 89 presenze

84 Sunil Chhetri* (India) – 131 presenze

80 Ali Mabkhout* (Emirati Arabi Uniti) – 108 presenze

79 Godfrey Chitalu (Zambia) – 111 presenze

78 Hussein Saeed (Iraq) – 137 presenze

77 Pelé (Brasile) – 92 presenze

76 Robert Lewandowski* (Polonia) – 134 presenze

75 Sándor Kocsis (Ungheria) – 68 presenze

75 Kunishige Kamamoto (Giappone) – 76 presenze

75 Bashar Abdullah (Kuwait) – 134 presenze



*ancora in attività



Dati aggiornati al 10 novembre 2022