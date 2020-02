EURO 2024: guida completa

Qual è la nazione ospitante?

In occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon, per ospitare la 17ª edizione del Campionato Europeo UEFA è stata scelta la Germania. L'unica altra nazione candidata era la Turchia. Anche se la Germania Ovest ha ospitato l'edizione del 1988, il torneo non era mai stato disputato nel paese dopo la riunificazione. In Germania si è svolta anche la Coppa del Mondo FIFA 2006.

Le città che ospiteranno il torneo sono:

L'Olympiastadion di Berlino ha una capienza di oltre 70.000 spettatori

Berlino: Olympiastadion (capienza attuale: 70.033 spettatori)

Colonia: Stadion Köln (46.922)

Dortmund: BVB Stadion (61.524)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (46.264)

Francoforte: Frankfurt Stadion (48.057)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (49.471)

Amburgo: Hamburg Arena (50.215)

Lipsia: RB Arena (46.635)

Monaco: Football Arena Munich (66.026)

Stoccarda: Arena Stuttgart (50.998)

Ancora da confermare lo stadio che ospiterà la finale.

La Germania si qualificherà di diritto in veste di nazione ospitante e disputerà il suo 14º Campionato Europeo UEFA consecutivo. La Germania/Germania Ovest vi ha partecipato a ogni edizione dal 1972: la Germania Ovest ha vinto nel 1972 e nel 1980, mentre la Germania unita ha trionfato a EURO ’96.

La Fuβball Arena München ospiterà anche UEFA EURO 2020

Tra i 10 stadi prescelti per il torneo vi sono i nove utilizzati in Coppa del Mondo FIFA 2006 più la Düsseldorf Arena.

La Football Arena Munich, inoltre, ospiterà il Campionato Europeo UEFA per due edizioni consecutive, essendo stata scelta anche per UEFA EURO 2020.

Quali sono le date da ricordare?

L'Olanda ha vinto l'ultimo Europeo disputato in Germania nel 1988

Dicembre 2023: sorteggio fase finale

Giugno-luglio 2024: fase finale di UEFA EURO 2024

Come funzionano le qualificazioni?

Oltre alla Germania, 23 posti saranno assegnati tramite le qualificazione europee, in programma da marzo a novembre 2023, e con gli spareggi, in programma a marzo 2024.

Qual è il format del torneo?

Il format sarà identico a quello di UEFA EURO 2020. Le prime due classificate nei sei gironi della fase finale andranno agli ottavi insieme alle quattro migliori terze.