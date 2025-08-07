Svelati i candidati al Pallone d'Oro 2025
giovedì 7 agosto 2025
La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025 si terrà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi.
È stata annunciata la lista completa dei candidati al Pallone d'Oro 2025, co-organizzato dalla UEFA e dal Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe.
Consegnato annualmente da France Football dal 1956, il Pallone d'Oro è il più prestigioso riconoscimento che un calciatore possa ricevere in virtù dei suoi straordinari risultati e del suo eccezionale talento.
La 69ª edizione della cerimonia di premiazione si terrà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet, situato a Parigi in Place du Châtelet.
Durante la cerimonia del 2025 verranno assegnati i seguenti premi:
• Pallone d'Oro® per il calcio maschile
• Pallone d'Oro® per il calcio femminile
• Trofeo Kopa per il calcio maschile (miglior giovane)
• Trofeo Kopa per il calcio femminile (miglior giovane)
• Trofeo Yashin Trophy per il calcio maschile (miglior portiere)
• Trofeo Yashin Trophy per il calcio femminile (miglior portiere)
• Trofeo Gerd Müller per il calcio maschile (capocannoniere club/nazionale)
• Trofeo Gerd Müller per il calcio femminile (capocannoniere club/nazionale)
• Trofeo Johan Cruyff per il calcio maschile (miglior allenatore club/nazionale)
• Trofeo Johan Cruyff per il calcio femminile (miglior allenatore club/nazionale)
• Trofeo Club of the Year per il calcio maschile
• Trofeo Club of the Year per il calcio femminile
Candidati al Pallone d'Oro® 2025
Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inghilterra, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Scott McTominay (Scozia, Napoli)
Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern)
Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
Pedri (Spagna, Barcelona)
Raphinha (Brasile, Barcelona)
Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)
Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)
Candidate al Pallone d'Oro® 2025
Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)
Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)
Klara Bühl (Germania, Bayern)
Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)
Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Australia, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)
Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
Esther González (Spagna, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)
Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)
Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarca, Bayern)
Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)
Frida Maanum (Norvegia, Arsenal)
Marta (Brasile, Orlando Pride)
Clara Mateo (Francia, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)
Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)
Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)
Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)
Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)
Candidati Trofeo Kopa 2025 per il calcio maschile
Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)
Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)
Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brasile, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (Spagna, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portogallo, Porto)
João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)
Kenan Yıldız (Turchia, Juventus)
Candidate Trofeo Kopa 2025 per il calcio femminile
Michelle Agyemang (Inghilterra, Brighton/Arsenal)
Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Paesi Bassi, Chelsea)
Vicky López (Spagna, Barcelona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
Candidati Trofeo Yashin 2025 per il calcio maschile
Alisson Becker (Brasile, Liverpol)
Yassine Bounou (Marocco, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Francia, Lille)
Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenia, Atlético de Madrid)
David Raya (Spagna, Arsenal)
Matz Sels (Belgio, Nottingham Forest)
Yann Sommer (Svizzera, Inter)
Candidate Trofeo Yashin 2025 per il calcio femminile
Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)
Cata Coll (Spagna, Barcelona)
Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Paesi Bassi, Arsenal)
Candidati Trofeo Johan Cruyff 2025 per il calcio maschile
Antonio Conte (Italia, Napoli)
Luis Enrique (Spagna, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Germania, Barcelona)
Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
Arne Slot (Paesi Bassi, Liverpool)
Candidate Trofeo Johan Cruyff 2025 per il calcio femminile
Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
Arthur Elias (Brasile, nazionale brasiliana)
Justine Madugu (Nigeria, nazionale nigeriana)
Renée Slegers (Paesi Bassi, Arsenal)
Sarina Wiegman (Paesi Bassi, nazionale inglese)
Trofeo Club of the Year 2025 per il calcio maschile
Paris Saint-Germain (Francia)
Liverpool (Inghilterra)
Barcelona (Spagna)
Chelsea (Inghilterra)
Botafogo (Brasile)
Trofeo Club of the Year 2025 per il calcio femminile
Arsenal (Inghilterra)
Barcelona (Spagna)
Chelsea (Inghilterra)
OL Lyonnes (Francia)
Orlando Pride (Stati Uniti)
L'elenco dei candidati per tutte le categorie dei premi è disponibile anche qui.
Una sezione dedicata al Pallone d'Oro è disponibile qui.